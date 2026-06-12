Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Horoscope Today: মেষের কাজ, বৃষের ধৈর্য, বৃশ্চিকের প্রেম; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Horoscope Today: মেষের কাজ, বৃষের ধৈর্য, বৃশ্চিকের প্রেম; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 12, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:52 AM IST

Ajker Rashifal, 2026 june 12, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

এলোমেলো ব্যাপারে চট করে ফ্রাসটেটেড হবেন না আজ। নিজের নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে চুটিয়ে কাজ করে যান। 

  

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ধৈর্যই রাখে, ধৈর্য ধরুন। সব সময় সব কিছু যে পরিকল্পনা মতো চলবে এমন নয়। মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যান।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কেউ পিছন টেনে ধরলে পাত্তা দেবেন না, কোনও কিছু করার থাকলে করে ফেলুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজের সঙ্গে আনন্দ-উদযাপনকে মেলাবেন না আজ, ক্ষতি হতে পারে। হাইপার অ্যাক্টিভিটি ভালো নয়, স্ট্রেসড লাগতে পারে। 

              

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ হয়তো আপনি নেপথ্যে থাকতে পছন্দ করবেন, নেপথ্যে থেকেই নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ঝুঁকি নিতে আজ ভয় পাবেন না। এর দ্বারাই পুরস্কৃত হবেন। বন্ধু সাহায্য চাইলে মুখ ফেরাবেন না। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অপ্রয়োজনীয় তর্কে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকুন। রেগে না গিয়ে ঠান্ডা মাথায় কাজ করে দেখুন, কতটা কী করতে পারেন।  

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ আপনার প্রেমজীবন একেবারে তুঙ্গে থাকবে। বিশেষ কারও সঙ্গে মোলাকাতে খুব বেশি কেজো হবেন না, একটু রোমান্টিক হন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ কি বাড়িতে, কি অফিসে-- অন্যদের সঙ্গে টিউন করতে একটু অসুবিধা হতে পারে। অ্যাডজাস্টমেন্ট করে সামলে নিন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নিজের গোপন বিষয় গোপনই রাখুন। কিন্তু এতে আবার একটা সমস্যাও আছে, আজ আপনি সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকবেন, কী করবেন বলুন তো?   

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা কষ্টের স্মৃতির নিগড় থেকে বেরিয়ে আসুন। একটু বর্তমানে বাঁচুন!    

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অন্যদের দোষারোপ করার ব্যাপারটা ছাড়ুন তো, নিজের ব্যর্থতার দায় কারও ঘাড়ে চাপাবেন না।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal
राशिफल 2026
আপনার রাশিফল
Horoscope 2026
কী আছে আজ ভাগ্যে
Bengali Rashifal
বাংলা রাশিফল
Rashifal Bangla
রাশিফল বাংলা
Ajker Rashifal
Today Rashifal
Aaj ka Rashifal
Patrika Rashifal
Today Rashifal in Bengali
Aries Horoscope 2026
Taurus Horoscope 2026
Gemini Horoscope 2026
Cancer Horoscope 2026
Leo Horoscope 2026
Virgo Horoscope 2026
Libra Horoscope 2026
Scorpio Horoscope 2026
Sagittarius Horoscope 2026
Capricorn Horoscope 2026
Aquarius Horoscope 2026
Pisces Horoscope 2026
কেমন কাটবে আজকের দিন
ভাগ্যরেখা
জ্যোতিষশাস্ত্র
Horoscope Daily
Weekly Horoscope 2026
November Horoscope 2026
Astrology 2026
Daily Astrology
Daily Horoscopes

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
টাকার পাহাড়! সিক রুমে কন্ডোম! কাঁচরাপাড়া স্কুলকাণ্ডে এবার আরও ভয়ংকর অভিযোগ- ধৃত ৩
KACHRAPARA4 min ago
2
delhi fire accident36 min ago
3
west bengal health department1 hr ago
4
Bankura news2 hrs ago
5
Ganga riverfront makeover2 hrs ago