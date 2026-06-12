/Horoscope Today: মেষের কাজ, বৃষের ধৈর্য, বৃশ্চিকের প্রেম; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Ajker Rashifal, 2026 june 12, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?
এলোমেলো ব্যাপারে চট করে ফ্রাসটেটেড হবেন না আজ। নিজের নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে চুটিয়ে কাজ করে যান।
ধৈর্যই রাখে, ধৈর্য ধরুন। সব সময় সব কিছু যে পরিকল্পনা মতো চলবে এমন নয়। মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যান।
কেউ পিছন টেনে ধরলে পাত্তা দেবেন না, কোনও কিছু করার থাকলে করে ফেলুন।
কাজের সঙ্গে আনন্দ-উদযাপনকে মেলাবেন না আজ, ক্ষতি হতে পারে। হাইপার অ্যাক্টিভিটি ভালো নয়, স্ট্রেসড লাগতে পারে।
আজ হয়তো আপনি নেপথ্যে থাকতে পছন্দ করবেন, নেপথ্যে থেকেই নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবেন।
ঝুঁকি নিতে আজ ভয় পাবেন না। এর দ্বারাই পুরস্কৃত হবেন। বন্ধু সাহায্য চাইলে মুখ ফেরাবেন না।
অপ্রয়োজনীয় তর্কে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকুন। রেগে না গিয়ে ঠান্ডা মাথায় কাজ করে দেখুন, কতটা কী করতে পারেন।
আজ আপনার প্রেমজীবন একেবারে তুঙ্গে থাকবে। বিশেষ কারও সঙ্গে মোলাকাতে খুব বেশি কেজো হবেন না, একটু রোমান্টিক হন।
আজ কি বাড়িতে, কি অফিসে-- অন্যদের সঙ্গে টিউন করতে একটু অসুবিধা হতে পারে। অ্যাডজাস্টমেন্ট করে সামলে নিন।
নিজের গোপন বিষয় গোপনই রাখুন। কিন্তু এতে আবার একটা সমস্যাও আছে, আজ আপনি সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকবেন, কী করবেন বলুন তো?
অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা কষ্টের স্মৃতির নিগড় থেকে বেরিয়ে আসুন। একটু বর্তমানে বাঁচুন!
অন্যদের দোষারোপ করার ব্যাপারটা ছাড়ুন তো, নিজের ব্যর্থতার দায় কারও ঘাড়ে চাপাবেন না।
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