/Horoscope Today: আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে মিথুন, ব্যবসায় পার্টনারকে অন্ধ বিশ্বাস করলে ডুববে বৃশ্চিক

Ajker Rashifal, 17 JUNE 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
আর্থিক দিক থেকে সময়টি মিশ্র। বড় বিনিয়োগে লোকসানের ঝুঁকি। ব্যবসায় নতুন অংশীদার নেওয়ার আগে চুক্তিপত্র ভালো করে পড়ে নিন। কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। শারীরিক দিক থেকে পেটের সমস্যা বা রক্তচাপের ওঠানামা ভোগাতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে ছোটখাটো বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি থেকে গোলমাল হতে পারে; মাথা ঠান্ডা রাখুন। প্রতিবেশীর সঙ্গে অযথা কোনো তর্কে জড়াবেন না। আইনি ঝামেলা বা পুরনো কোনো মামলা থাকলে তা মিটিয়ে ফেলার জন্য অনুকূল সময়।
বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ায় আর্থিক সংকট কাটবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি দারুণ। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনার অবস্থান শক্ত করবে। তবে শারীরিক সমস্যার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন; বিশেষ করে হাড়ের ব্যথা বা চোখের সমস্যায় অবহেলা করবেন না। পারিবারিক পরিবেশ শান্ত থাকবে, তবে ভাইবোনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে হালকা গোলমাল হতে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং বিপদে তাঁদের পাশে পাবেন। আইনি জটিলতা থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে।
ব্যয় বৃদ্ধির কারণে আর্থিক টানাপোড়েন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় জমানো পুঁজিতে হাত পড়ার আশঙ্কা। ব্যবসায় অংশীদারদের সাথে মতবিরোধ। চাকরিতে কাজের চাপ বাড়লেও বসের সুনজরে থাকবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না, মানসিক চাপ ও অনিদ্রা শারীরিক সমস্যা বাড়াতে পারে। পারিবারিক জীবনে সামান্য কারণে বড় গোলমাল বা অশান্তি তৈরি হতে পারে। প্রতিবেশীর সাথে কোনো সামাজিক কাজে জড়িয়ে সম্পর্ক মধুর হবে। কোনো আইনি ঝামেলায় জড়ানোর আশঙ্কা আছে, যেকোনো কাগজে সই করার আগে ভাবুন।
লটারি বা লগ্নিকৃত অর্থ থেকে আকস্মিক প্রাপ্তির যোগ রয়েছে। ব্যবসায় মন্দাভাব কেটে নতুন করে লাভের মুখ দেখবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং বদলির সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক দিক থেকে লিভার বা হজমের সমস্যায় ভুগতে পারেন। পারিবারিক সুখ-শান্তি বজায় থাকবে, তবে জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো পুরোনো বিরোধ থাকলে তা মিটে যাবে। আইনি কোনো ঝামেলা থাকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে তা সহজে সমাধান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীদের জন্য লাভ ও ক্ষতির পরিমাণ সমান থাকবে; নতুন চুক্তি করার সময় সতর্ক থাকুন। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি বা ভালো সংস্থায় যোগ দেওয়ার সুযোগ আসবে। শারীরিক সমস্যার মধ্যে পিঠের ব্যথা বা মাইগ্রেন কষ্ট দিতে পারে। পারিবারিক গোলমাল এড়িয়ে চলতে নিজের অহংকার ও রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। প্রতিবেশীর সঙ্গে ছোটখাটো বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, বিতর্ক এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে ভালো রিটার্ন। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি শুভ, নতুন কোনো চুক্তিতে বড় লাভক্ষতির হিসাব পক্ষে আসবে। চাকরির সন্ধানে থাকা ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। শারীরিক দিক থেকে ঠান্ডা লাগা বা ফুসফুসের সমস্যায় কিছুটা ভুগতে হতে পারে। প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক আপনাকে মানসিকভাবে স্বস্তি দেবে। আইনি কোনো ঝামেলা বা কোর্ট-কাছারির বিষয় থাকলে তা আপস-নিষ্পত্তির মাধ্যমে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।
আর্থিক বিষয়ে হিসাব কষে চলুন, অযথা কেনাকাটায় লোকসান হতে পারে। ব্যবসায় লাভ হলেও তা ধরে রাখা কঠিন হবে, খরচের খাত বন্ধ করুন। চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীদের চক্রান্তের শিকার হতে পারেন, নিজের কাজে ফোকাস রাখুন। শারীরিক সমস্যা হিসেবে চর্মরোগ বা অ্যালার্জির প্রকোপ বাড়তে পারে। পারিবারিক জীবনে ভুল বোঝাবুঝির কারণে বড়সড় গোলমাল বা মনমালিন্য হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রতিবেশীর কোনো বিষয়ে মাথা গলাতে যাবেন না, এতে আপনার নিজের সম্মানহানি হতে পারে। আইনি কোনো ঝামেলা থাকলে তা আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরতে হবে।
পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে বড় লাভ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের নতুন কোনো আইডিয়া প্রচুর মুনাফা এনে দেবে, তবে অংশীদারের ওপর অন্ধবিশ্বাস করবেন না। চাকরিজীবীদের জন্য কাজের পরিবেশ উন্নত হবে ও নতুন কাজের অফার আসবে। শারীরিক দিক থেকে রক্তচাপ বা হার্টের রোগীরা বাড়তি সতর্ক থাকুন। পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরবে, কোনো পুরনো গোলমালের স্থায়ী অবসান ঘটবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে এবং কোনো অনুষ্ঠানে তাঁদের সহযোগিতা পাবেন। আইনি ঝামেলা বা কোনো মামলা-মোকদ্দমায় আপনার পক্ষে রায় আসার সম্ভাবনা প্রবল।
আয়ের নতুন রাস্তা খুললেও খরচের বহর কমানো মুশকিল হবে। বড় কোনো ঝুঁকি এখন না নেওয়াই ভালো। চাকরিতে কাজের চাপ থাকবে, তবে কর্তৃপক্ষের থেকে প্রশংসা ও পুরস্কার মিলতে পারে। পারিবারিক গোলমাল বাড়তে পারে, বিশেষ করে সন্তানদের আচরণ নিয়ে চিন্তা থাকবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলেও তাঁদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না। আইনি ঝামেলা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন, বিতর্কিত স্থান এড়িয়ে চলুন।
আর্থিক দিক থেকে সময়টি অত্যন্ত শুভ। দীর্ঘদিনের কোনো আর্থিক পরিকল্পনা সফল হবে। লাভের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হবে। চাকরি ক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং স্থান পরিবর্তনের ভালো সুযোগ রয়েছে। শারীরিক দিক থেকে দাঁত বা হাড়ের সমস্যা সামান্য ভোগাতে পারে, তবে বড় কোনো ব্যাধি নেই। পারিবারিক জীবনে ভাইবোনদের সাথে সুসম্পর্ক থাকবে, ঘরোয়া গোলমাল সহজেই মিটে যাবে। প্রতিবেশীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে। আইনি কোনো পুরনো সমস্যা বা সম্পত্তি সংক্রান্ত ঝামেলা থাকলে তা আপনার পক্ষে মীমাংসা হবে।
ব্যবসায় লাভ ধরে রাখতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, প্রতিযোগীদের কারণে কিছুটা লোকসান হতে পারে। চাকরিজীবীরা নতুন কাজের সন্ধান করতে পারেন, তবে বর্তমান কাজ হুট করে ছাড়বেন না। শারীরিক সমস্যায় অবহেলা করবেন না; বিশেষ করে পেটের রোগ বা পেপটিক আলসার ভোগাতে পারে। পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, সামান্য কারণে স্ত্রীর সাথে গোলমাল হতে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো কারণে দূরত্ব তৈরি হতে পারে, কথাবার্তায় সংযম রাখুন। আইনি ঝামেলা এড়াতে চুক্তিপত্রে সই করার আগে সতর্ক থাকুন।
প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে আটকে থাকা টাকা উদ্ধার হতে পারে। ব্যবসায় বড় কোনো ডিল ফাইনাল হতে পারে, যা ভবিষ্যতে বিপুল লাভ এনে দেবে। চাকরিতে আপনার কাজের কদর বাড়বে এবং নতুন সুযোগ হাতছানি দেবে। শারীরিক দিক থেকে স্নায়ুর সমস্যা বা অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ হতে পারে, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। পারিবারিক জীবনে শান্তি থাকবে, তবে আত্মীয়দের কারণে সামান্য গোলমাল উঁকি দিতে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং যেকোনো প্রয়োজনে তাঁদের পাশে পাবেন। আইনি কোনো জটিলতা থাকলে তা থেকে মুক্তির পথ সহজেই পেয়ে যাবেন।