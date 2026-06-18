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Horoscope Today: শত্রুরা মুখিয়ে রয়েছে সতর্ক থাকুন সিংহ, আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারেন মীন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 18, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:40 AM IST

Ajker Rashifal,  18 JUNE 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

দিনটি মিশ্র সম্ভাবনাময়। কর্মক্ষেত্রে আপনার উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস প্রশংসিত হবে। তবে, ব্যবসায়ীদের আজ নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, নাহলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। পারিবারিক জীবনে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিতে পারে, তাই কাছের মানুষদের সাথে কথা বলার সময় মাথা ঠান্ডা রাখুন এবং অহেতুক তর্ক এড়িয়ে চলুন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিনটি শুভ, পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে সঙ্গীর অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি বেশ আনন্দদায়ক এবং ফলপ্রসূ হতে চলেছে। অফিসে কোনো আটকে থাকা কাজ আজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হবে, যার ফলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে আসবেন। যারা শেয়ার বাজারে বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে চাইছেন, তাদের জন্য আজকের দিনটি অনুকূল। সংসারে শান্তি বজায় থাকবে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক আরও মধুর হবে। পুরনো কোনো বন্ধুর সাথে হঠাত দেখা হতে পারে, যা আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকবে, তবে নিয়মিত ব্যায়াম চালিয়ে যান। প্রেম জীবনে রোমান্স বৃদ্ধি পাবে এবং সঙ্গীর সাথে ভালো সময় কাটবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মানসিক চাপের দিন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে এবং সহকর্মীদের সাথে মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বিতর্ক এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মধ্যম, অযথা খরচ এড়িয়ে সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দিন। পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে বয়স্কদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা জরুরি। প্রেমের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি খুব একটা ভালো নয়, সঙ্গীর সাথে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতে পারে। তবে, শিল্প ও সাহিত্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজ নতুন সুযোগ আসতে পারে। মন শান্ত রাখতে ধ্যানের সাহায্য নিতে পারেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সিংহ রাশির জাতকদের আজ সাবধানে পা ফেলতে হবে। কর্মস্থলে গোপন শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করুন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। কাউকে টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ সেই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পারিবারিক জীবনে ভাই-বোনদের সাথে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনো বিবাদ দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে রক্তচাপ এবং সুগারের রোগীদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রেমের জীবনে আজ নতুন মোড় আসতে পারে, তবে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি সৃজনশীলতা এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ। যারা নিজস্ব ব্যবসা করছেন, তাদের আজ ভালো লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অফিসে আপনার পরিশ্রমের স্বীকৃতি পাবেন এবং নতুন দায়িত্ব লাভ করবেন যা আপনার ক্যারিয়ারের জন্য ভালো হবে। পারিবারিক জীবন সুখের হবে এবং পরিবারের সকলের সাথে কোনো ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকবে, মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি রোমান্টিক, সঙ্গীর সাথে মনের কথা খুলে বলার জন্য আজকের দিনটি উপযুক্ত। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন ছাত্রছাত্রীরা সুফল পাবেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে ভালো রিটার্ন। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি শুভ, নতুন কোনো চুক্তিতে বড় লাভক্ষতির হিসাব পক্ষে আসবে। চাকরির সন্ধানে থাকা ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। শারীরিক দিক থেকে ঠান্ডা লাগা বা ফুসফুসের সমস্যায় কিছুটা ভুগতে হতে পারে।  প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক আপনাকে মানসিকভাবে স্বস্তি দেবে। আইনি কোনো ঝামেলা বা কোর্ট-কাছারির বিষয় থাকলে তা আপস-নিষ্পত্তির মাধ্যমে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি ভারসাম্য বজায় রাখার দিন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকলেও আপনি তা নিজের বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সাথে সামলে নিতে পারবেন। তবে, ব্যবসায়িক অংশীদারের সাথে কোনো বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হতে পারে, যা দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া উচিত। আর্থিক দিক থেকে অপ্রত্যাশিত কোনো খরচ সামনে আসতে পারে, তাই বাজেট মেনে চলুন। পরিবারে পিতা-মাতার পূর্ণ সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে চোখের সমস্যায় ভুগতে পারেন। প্রেমিকের সাথে দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। কর্মজীবনে আপনি এমন কিছু সুযোগ পাবেন যা আপনার ভবিষ্যতের রূপরেখা বদলে দিতে পারে। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ, পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সংসারে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন। যারা অবিবাহিত, তাদের জন্য বিয়ের ভালো প্রস্তাব আসতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে গাঁটের ব্যথা বা বাতের সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে আজ নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে এবং পুরনো ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি ভ্রমণ এবং নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের দিন। কাজের সূত্রে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে, যা আপনার জন্য লাভজনক প্রমাণিত হবে। অফিসে সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে, তবে কেনাকাটায় অতিরিক্ত খরচ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। পারিবারিক জীবনে কিছুটা টানাপোড়েন থাকতে পারে, সদস্যদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যোগব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দিন। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি স্বাভাবিক, সঙ্গীর প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখুন। নতুন কিছু শেখার দিকে আজ আপনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দিন। কর্মক্ষেত্রে সফলতার জন্য আজ আপনাকে নিজের সেরাটা দিতে হবে এবং আলস্য ত্যাগ করতে হবে। ব্যবসায়ীদের আজ প্রতিযোগীদের থেকে কিছুটা সাবধানে থাকতে হবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি ভালো হলেও চটজলদি ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পারিবারিক জীবনে শান্তি থাকবে এবং আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে মানসিক সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ আপনার পিঠের বা কোমরের ব্যথা বাড়তে পারে, ভারী কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। প্রেমের সম্পর্কে আজ কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সৃজনশীল কাজের জন্য উপযুক্ত। কর্মক্ষেত্রে আপনার নতুন আইডিয়াগুলি সকলের প্রশংসা কুড়াবে এবং ঊর্ধ্বতনরা খুশি হবেন। যারা লেখালেখি, অভিনয় বা শিল্পের সাথে যুক্ত, তাদের জন্য দিনটি বিশেষ শুভ। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে এবং নতুন আয়ের পথ খুলে যেতে পারে। পরিবারের সাথে সম্পর্ক মজবুত হবে এবং পুরনো কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে আগমন হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকবে, মানসিক অবসাদ দূর হবে। প্রেম জীবনে আজ কোনো সারপ্রাইজ পেতে পারেন, যা আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজ আধ্যাত্মিকতা এবং মানসিক শান্তির দিন। কর্মক্ষেত্রে দিনটি স্বাভাবিক কাটবে, তবে আজ বড় কোনো পরিবর্তন আশা করবেন না। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন, কারণ প্রতারণার শিকার হওয়ার বা লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে। পারিবারিক পরিবেশে কিছুটা চিন্তার মেঘ থাকতে পারে, সন্তানের শিক্ষা বা ক্যারিয়ার নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকতে পারেন। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে সর্দি-কাশিতে ভুগতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে কাজের চাপে সঙ্গীর সাথে সময় কাটানোর সুযোগ আজ কম মিলতে পারে। ঈশ্বরের আরাধনায় মন দিলে শান্তি পাবেন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Ajker RashifalToday
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