/মিথুনের বন্ধুত্ব, মকরের রোমান্স, কুম্ভের বিজনেস; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

ইমোশনাল সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে। ট্যাকল করতে হবে। রেগে গুম হয়ে যাবেন না।
বয়স্করা আপনার সময় চাইবেন, আর আপনি ধৈর্যহারা হয়ে পড়বেন। অত ভাবনার কিছু নেই-- মাথা ঠান্ডা রাখুন।
আপনার কারও-কারও প্রতি বন্ধুত্বের নিরবচ্ছিন্ন বার্তা কখনও কখনও তাঁদের কারও ক্ষেত্রে একটু মিসলিডিং হতে পারে।
অনেকেই আপনার বিষয়ে নাক গলাবে। কাজের জায়গাতেও আপনার সংবেদন ধাক্কা খাবে।
সকলেই যে আপনাকে আজ বিশ্বাস করে ঠিক বলছেন, তা নয়। তাই একটু সাবধান।
আপনার চারপাশে আজ অনেকগুলি জরুরি মুখ ঘোরাফেরা করবে। তাঁরা আপনাকে নানা বিষয়ে হেল্পও করবেন।
ইগো ভুলে, যিনি ভালোবাসেন, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করুন।
কলিগের সঙ্গে ঝামেলা আছেই, হবেও আজ। কাউকেই টেকেন ফর গ্রান্টেড নেবেন না।
আজ কারও সঙ্গে তেমন একটা মেলামেশা করবেন না। সিচুয়েশন হ্যান্ডল করতে হবে সাবধানে। আজ একটু লো প্রোফাইল থাকুন।
আজ একটু অবসর আর রোমান্সের মধ্যেই থাকুন! আপনি একটি চেঞ্জিং টাইমের মধ্য়ে দিয়ে যাচ্ছেন!
বিজনেস প্ল্যানে কিছু চেঞ্জ আসতে পারে! বাড়ির জন্য বড় কিছু কেনা হতে পারে।
যা আপনি গোপনে সেরে ফেলতে চান, এমন কোনও কিছুর সঙ্গে প্রকাশ্যে জড়িয়ে পড়বেন না।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)