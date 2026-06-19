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মিথুনের বন্ধুত্ব, মকরের রোমান্স, কুম্ভের বিজনেস; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 19, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:21 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 june 19, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ইমোশনাল সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে। ট্যাকল করতে হবে। রেগে গুম হয়ে যাবেন না।  

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বয়স্করা আপনার সময় চাইবেন, আর আপনি ধৈর্যহারা হয়ে পড়বেন। অত ভাবনার কিছু নেই-- মাথা ঠান্ডা রাখুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনার কারও-কারও প্রতি বন্ধুত্বের নিরবচ্ছিন্ন বার্তা কখনও কখনও তাঁদের কারও ক্ষেত্রে একটু মিসলিডিং হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অনেকেই আপনার বিষয়ে নাক গলাবে। কাজের জায়গাতেও আপনার সংবেদন ধাক্কা খাবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সকলেই যে আপনাকে আজ বিশ্বাস করে ঠিক বলছেন, তা নয়। তাই একটু সাবধান। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনার চারপাশে আজ অনেকগুলি জরুরি মুখ ঘোরাফেরা করবে। তাঁরা আপনাকে নানা বিষয়ে হেল্পও করবেন। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ইগো ভুলে, যিনি ভালোবাসেন, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করুন।  

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কলিগের সঙ্গে ঝামেলা আছেই, হবেও আজ। কাউকেই টেকেন ফর গ্রান্টেড নেবেন না।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ কারও সঙ্গে তেমন একটা মেলামেশা করবেন না। সিচুয়েশন হ্যান্ডল করতে হবে সাবধানে। আজ একটু লো প্রোফাইল থাকুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ একটু অবসর আর রোমান্সের মধ্যেই থাকুন! আপনি একটি চেঞ্জিং টাইমের মধ্য়ে দিয়ে যাচ্ছেন!

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বিজনেস প্ল্যানে কিছু চেঞ্জ আসতে পারে! বাড়ির জন্য বড় কিছু কেনা হতে পারে। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

যা আপনি গোপনে সেরে ফেলতে চান, এমন কোনও কিছুর সঙ্গে প্রকাশ্যে জড়িয়ে পড়বেন না।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal
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