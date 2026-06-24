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রাজনৈতিক ঝামেলায় বিপদে মিথুন, সম্পত্তি নিয়ে বিরাট বিবাদ কন্যার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 24, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:06 AM IST

Ajker Rashifal,  24 JUNE 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ করার আগে সাবধান। ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। পারিবারিক বিবাদে বিপর্যস্ত হবেন। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দিন। আইনি সমস্যা থেকে দূরে থাকুন। সম্পত্তি নিয়ে কোনও পুরনো বিবাদ মাথাচাড়া দিতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। প্রতিবেশীদের ষড়যন্ত্র থেকে সাবধান।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় লাভ। পারিবারিক বিবাদ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন স্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। রাজনীতিতে আপনার প্রভাব বাড়বে। আইনি সমস্যায় জড়াবেন না। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মিটে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। যানবাহন চালানোর সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। প্রতিবেশীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। সচেতন থাকুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায় মন্দা কেটে যাবে। লাভের মুখ দেখবেন। পারিবারিক বিবাদের কারণে বিচলিত থাকবেন। রাজনৈতিক কোনও ঝামেলায় আজ জড়িয়ে পড়তে পারেন। কথাবার্তা সাবধানে বলতে হবে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে আসার সম্ভাবনা প্রবল। সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ চরম রূপ নিতে পারে। পথেঘাটে চলাচলে সাবধান। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রতিবেশীদের কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে নিজের গোপনীয়তা বজায় রাখুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আর্থিক লোকসান হতে পারে। পারিবারিক বিবাদ চরমে উঠতে পারে। ধৈর্য ধরুন। রাজনীতিতে কোনও ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বিবাদ ও সম্মানহানি হতে পারে। আইনি সমস্যা থেকে রেহাই পেতে আজ অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিন। পৈতৃক সম্পত্তি বড় বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে। রাস্তায় চলাচলের সময় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন, দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। প্রতিবেশীদের কোনো চক্রান্ত বা পরনিন্দা আপনার সামাজিক সম্মানে আঘাত আনতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পরিবারের বড়দের সঙ্গে কোনও পারিবারিক বিবাদ তৈরি হতে পারে। রাজনৈতিক কর্মীরা আজ কোনো বড় পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। আইনি সমস্যা থেকে মুক্তি। সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনও বিবাদ মিটে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার কারণে পদোন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। আজ শারীরিক অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। প্রতিবেশীদের ঈর্ষা ও ষড়যন্ত্র আজ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

হঠাৎ বড় লোকসান হতে পারে। পারিবারিক বিবাদ ও মানসিক অশান্তি আপনার কাজের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। আইনি সমস্যা আজ আরও জটিল রূপ নিতে পারে, তাই আইনি নথিপত্রে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন। সম্পত্ নিয়ে বিবাদের জেরে আদালতে উঠতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনও ভুল সিদ্ধান্তের কারণে উন্নতি থমকে যেতে পারে। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। দুর্ঘটনা এড়ানো জরুরি। প্রতিবেশীদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সজাগ থাকুন, তারা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায় লাভের যোগ। পারিবারিক পরিবেশ শান্ত থাকবে। পুরনো পারিবারিক বিবাদের অবসান ঘটবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে। আইনি সমস্যা থেকে রেহাই। সম্পত্তি নিয়ে কোনো বিবাদ থাকলে তা আলোচনায় মিটে যাবে। কাজের জায়গায় পরিশ্রমের ফল পাবেন। যেকোনো ধরনের ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। প্রতিবেশীদের কোনো ষড়যন্ত্র আজ আপনি বুদ্ধিমত্তার সাথে নস্যাৎ করে দিতে পারবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসায় লোকসান। পারিবারিক বিবাদে শান্তি নষ্ট। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আজ কোনো উস্কানিমূলক মন্তব্যের কারণে বড় বিবাদে জড়ানোর ভয় রয়েছে। আইনি সমস্য়ায় উদ্বেগ। সম্পত্তি নিয়ে ভাইদের সাথে বড় ধরনের বিবাদ। সহকর্মীর ষড়যন্ত্রে উন্নতিতে বাধা। নিজের কাজে মনোযোগী হোন। আগুন বা বিদ্যুৎ থেকে আজ দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবেশীদের কোনো গোপন ষড়যন্ত্র আপনার জন্য বিপদের কারণ হতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সম্পত্তি নিয়ে কোনও ঝামেলা থাকলে আজ তা আপনার পক্ষে সমাধান হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সততা ও দক্ষতার কারণে দ্রুত পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ দূরভ্রমণে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে সাবধানে গাড়ি চালান। প্রতিবেশীদের কুচক্রান্ত আজ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ব্যবসায় আজ আর্থিক লাভের শুভ যোগ রয়েছে, নতুন চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারে। পারিবারিক বিবাদ আজ অনেকটাই কমে আসবে এবং গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ আপনার কোনো বড় প্রাপ্তি হতে পারে, তবে শত্রুদের থেকে সাবধান। আইনি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পার্টনারের সঙ্গে বিবাদের কারণে লোকসান হতে পারে। পারিবারিক বিবাদে মানসিক কষ্ট। পরিবারের কারোর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। আইনি সমস্যা বা পুলিশের ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আজ আরও জটিল হতে পারে, মাথা ঠান্ডা রাখুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকলেও আপনার পরিশ্রম বৃথা যাবে না। যেকোনও দুর্ঘটনা এড়াতে তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পার হবেন না। প্রতিবেশীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আজ আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।

 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় ভালো হতে পারে। পারিবারিক বিবাদ নিজের বৃদ্ধির উপরে ভরসা করে মিটিয়ে নিন। রাজনীতিতে আপনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। আইনি সমস্যা থাকলে আজ তার ইতিবাচক সমাধান হতে পারে। সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে পারিবারিক বিবাদ মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নতুন আইডিয়া প্রশংসিত হবে। দুর্ঘটনার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। প্রতিবেশীদের কোনো ষড়যন্ত্রের জাল আজ আপনি নিজেই কেটে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

হঠাত্  ব্যবসায় বড় লোকসান হতে পারে। ধার করবেন না। পারিবারিক বিবাদ আজ উত্তপ্ত হতে পারে বাড়ি। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য দিনটি ভালো নয়। বিবাদের কারণে পদ খোয়াতে হতে পারে। আইনি সমস্যা আজ আপনাকে বড় কোনো আইনি জটিলতায় ফেলতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চরম আকার  নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আজ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিরোধের কারণে উন্নতি ব্যাহত হতে পারে। জলপথ বা উচ্চ স্থান থেকে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। প্রতিবেশীদের গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে আজ আপনি কোনো সামাজিক সমস্যায় পড়তে পারেন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal
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