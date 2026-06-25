/তৃতীয় কোনও ব্যক্তির উস্কানিকে প্রিয়জন বিচ্ছেদ বৃষর, আত্মীয়র সঙ্গে বিবাদ চরম আকার নিতে পারে তুলার

Ajker Rashifal, 25 JUNE 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
চরম সতর্কতার দিন। দুর্ঘটনার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। গতি নিয়ন্ত্রণ করুন। ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ করতে যাবেন না। লোকসানের মুখে পড়তে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চরমে উঠতে পারে, এমনকি আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। প্রেমে টানাপোড়েন। সঙ্গীর প্রতি অকারণ সন্দেহ ও বাদানুবাদ সম্পর্কের চিরস্থায়ী বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন।
ঝুঁকিপূর্ণ দিন। দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। পাওনা টাকা অনাদায়ি থাকায় তীব্র আর্থিক সংকট। ব্যবসায় লাভক্ষতি নিয়ে পার্টনারের সঙ্গে ঝামেলা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। ভাইবোনের সঙ্গে তুমুল অশান্তি হওয়ার আশঙ্কা আছে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক আজ বড় পরীক্ষার মুখে পড়বে। তৃতীয় কোনো ব্যক্তির উস্কানিতে প্রিয়জনের সাথে ভুল বোঝাবুঝি। বড় ধরনের মানসিক দূরত্ব তৈরি হতে পারে।
যন্ত্রপাতি বা আগুন নিয়ে কাজ করার সময় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা। ব্যবসায় মন্দা। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বড় লোকসান। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। আত্মীয়দের থেকে সাবধানে থাকুন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সতর্ক না হলে বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। সঙ্গীর সাথে তীব্র মতবিরোধ। ইগোর লড়াইয়ের কারণে ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
দিনটি বেশ অশুভ। দূরপাল্লার যাত্রায় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা। ব্যবসায় লোকসান। নতুন চুক্তি হাতছাড়া হতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আজ নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। পারিবারিক শান্তি নষ্ট। আপনার প্রেমের সম্পর্ক আজ গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাবে। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে সম্পর্কে চিড় ধরার তীব্র আশঙ্কা।
সিংহ রাশির জাতকরা আজ সতর্ক থাকুন। মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। ব্যবসায় লাভক্ষতির পাল্লা ক্ষতির দিকেই ভারি থাকবে। বড় কোনও আর্থিক জালিয়াতির শিকার হতে পারেন। বাস্তুভিটা বা ঘরের সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আজ প্রতিবেশীদের সামনে আপনাকে বিব্রত করতে পারে। রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ না রাখলে প্রেমের সম্পর্ক চিরতরে শেষ হয়ে যেতে পারে। সঙ্গীর আবেগকে অবহেলার কারণে সম্পর্কে বড় ধরনের ফাটল ও দূরত্ব তৈরি হবে।
কন্যা রাশির জাতকদের জন্য দিনটি আশঙ্কায় ভরা। দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। ব্যবসায়িক লেনদেনে চরম ধস। বিশ্বাসযোগ্য কেউ বড়সড় আর্থিক ক্ষতিতে ফেলতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আজ কোনো মীমাংসায় আসবে না, উল্টো শত্রুতা আরও বাড়বে। পরিবারের সদস্যদের বিরোধিতার কারণে প্রিয় মানুষের সাথে সম্পর্কে টানাপোড়েন এবং মানসিক দূরত্ব তৈরি হতে পারে।
হাড় ভাঙার মতো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসায় আজ কোনও ঝুঁকি নয়। বড় ধরনের ব্যবসায়িক ক্ষতি হতে পারে। ঘরবাড়ি বা জমিজমার মতো সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। আত্মীয়দের সাথে চরম রূপ নিতে পারে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বড় ধরনের সংকট দেখা দেবে। পুরোনো কোনো গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সঙ্গীর সাথে তীব্র অশান্তি এবং বিচ্ছেদ ঘটতে পারে।
বিপদের যোগ রয়েছে। ধারাল অস্ত্র বা বিদ্যুৎ থেকে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। ব্যবসায় আজ আশানুরূপ লাভ হবে না। মানসিক অশান্তি বাড়বে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আইনি পথে মেটান। প্রিয়জনের উদাসীনতা এবং অবহেলা আপনাকে বিষণ্ণ করে তুলবে। এমনকি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখাই চ্যালেঞ্জ।
বড় কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আজ মন্দাভাব বজায় থাকবে। কোনও বড় চুক্তি বাতিল হতে পারে। অংশীদারী সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আজ চরম আকার ধারণ করতে পারে। আজ আপনার প্রেমের সম্পর্ক বড় ধাক্কা খেতে পারে। অহংকার ও জেদের কারণে প্রিয় মানুষের সাথে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে।
রাস্তাঘাটে অসতর্কতার কারণে যেকোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ব্যবসায় আজ আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি হবে, ফলে বড়সড় লোকসানের মুখে পড়তে পারেন। পৈতৃক বা স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আজ পারিবারিক কলহ সৃষ্টি করবে, যা ঘরের পরিবেশকে অশান্ত করে তুলবে। আজ আপনার প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। সঙ্গীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি চরমে পৌঁছাতে পারে এবং তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপে আপনাদের সুন্দর সম্পর্কটি ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
অসাবধানতার কারণে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা। ব্যবসায় বড় ধরনের লোকসান হতে পারে। শেয়ারে অর্থডুবির প্রবল আশঙ্কা। জমি বা ফ্ল্যাটের মতো সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আজ আপনাকে থানা-পুলিস পর্যন্ত দৌড় করাতে পারে। সম্পর্ক নিয়ে মানসিক টানাপোড়েন বাড়বে। প্রিয়জনের সাথে তীব্র মতবিরোধের কারণে সম্পর্কে তিক্ততা আসবে এবং সাময়িক বা স্থায়ী বিচ্ছেদের সম্ভাবনা তৈরি হবে।
ব্যবসায় আজ আস্থার সংকটে পড়বেন; বড় কোনো খদ্দের হাতছাড়া হওয়ায় বড় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আজ মধ্যস্থতাকারীদের ব্যর্থতার কারণে আরও জটিল রূপ ধারণ করবে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক আজ বড়সড় ঝড়ের মুখে পড়তে পারে। পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব এবং অতীত নিয়ে খোঁচাখুঁচি করার ফলে আপনাদের সম্পর্কে আজ স্থায়ী ফাটল ধরার তীব্র আশঙ্কা রয়েছে।
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