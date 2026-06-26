/মেষের ক্যারিশমা, তুলার সাফল্য, ধনুর রোমান্স; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

বাড়িতে টেনশন বাড়তে পারে। আপনার ক্য়ারিশমা আজ তুঙ্গে থাকবে।
আজ ভ্রমণযোগ আছে, বেরিয়ে পড়ুন, মুড ঠিক হয়ে যাবে। আপনার শক্তি উদ্দীপনা ও বুদ্ধি আজ আপনাকে চালকের আসরে বসিয়ে রাখবে।
বিজনেস ট্রাভেল হতে পারে। অতীতের ভুলের ভিতর ঘুরপাক খেয়ে অনুশোচনা করবেন না।
বন্ধু বা অন্য কেউ আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাবে। আপনার সংবেদনশীলতা ধাক্কা খাবে।
আপনাকে সবাই সত্যিটা বলছে না। নিজের ইনস্টিংক্টের উপর ভর করে চলুন।
আপনার চারপাশে এমন কিছু মুখ আজ সারাদিন ধরে ঘোরাফেরা করবে, যারা, আপনি বিপদে পড়লে আপনাকে সাহায্য় করবে।
বিজনেসে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আপনি পরিশ্রমী ও দক্ষ, ফলে সাফল্য় আসবেই, একটু রিল্যাক্স করুন।
একটা ফিলিং অফ অ্যাচিভমেন্ট আজ হবে আপনার। বাড়ির কারও সঙ্গে তর্কাতর্কি এড়ান। কেউ কেউ আপনাকে ঝামেলায় ফেলতে পারে।
রোমান্স আসবে এবং আসবে একেবারে রাজসমারোহে। আপনার মনে কোনও দ্বন্দ্বের জন্ম হতে পারে।
পড়াশোনা আপনার হ্যাবিটের সঙ্গে যায়। আর এই স্টাডিই আজ আপনার ভাগ্যের দিগন্তে আনবে নতুন দ্যুতি!
বাড়ির কোনও বয়স্ক মানুষকে আজ সময় দিন। তাঁর সঙ্গে হয়তো হাঁটলেন অনেকটা পথ, সুখদুঃখের কথা হল।
আপনার খুব কাছের কেউ হয়তো আজ আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছেন না। যাই হোক। আর, অন্য ক্ষেত্রের প্রসঙ্গে মনে রাখুন, কোথাও ঝোপ বুঝে কোপ মারবেন না আজ।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)