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মেষের ক্যারিশমা, তুলার সাফল্য, ধনুর রোমান্স; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 26, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:53 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 june 26, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বাড়িতে টেনশন বাড়তে পারে। আপনার ক্য়ারিশমা আজ তুঙ্গে থাকবে।  

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ ভ্রমণযোগ আছে, বেরিয়ে পড়ুন, মুড ঠিক হয়ে যাবে। আপনার শক্তি উদ্দীপনা ও বুদ্ধি আজ আপনাকে চালকের আসরে বসিয়ে রাখবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বিজনেস ট্রাভেল হতে পারে। অতীতের ভুলের ভিতর ঘুরপাক খেয়ে অনুশোচনা করবেন না।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

বন্ধু বা অন্য কেউ আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাবে। আপনার সংবেদনশীলতা ধাক্কা খাবে। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনাকে সবাই সত্যিটা বলছে না। নিজের ইনস্টিংক্টের উপর ভর করে চলুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনার চারপাশে এমন কিছু মুখ আজ সারাদিন ধরে ঘোরাফেরা করবে, যারা, আপনি বিপদে পড়লে আপনাকে সাহায্য় করবে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বিজনেসে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আপনি পরিশ্রমী ও দক্ষ, ফলে সাফল্য় আসবেই, একটু রিল্যাক্স করুন।   

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

একটা ফিলিং অফ অ্যাচিভমেন্ট আজ হবে আপনার। বাড়ির কারও সঙ্গে তর্কাতর্কি এড়ান। কেউ কেউ আপনাকে ঝামেলায় ফেলতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

রোমান্স আসবে এবং আসবে একেবারে রাজসমারোহে। আপনার মনে কোনও দ্বন্দ্বের জন্ম হতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পড়াশোনা আপনার হ্যাবিটের সঙ্গে যায়। আর এই স্টাডিই আজ আপনার ভাগ্যের দিগন্তে আনবে নতুন দ্যুতি!

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বাড়ির কোনও বয়স্ক মানুষকে আজ সময় দিন। তাঁর সঙ্গে হয়তো হাঁটলেন অনেকটা পথ, সুখদুঃখের কথা হল।   

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার খুব কাছের কেউ হয়তো আজ আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছেন না। যাই হোক। আর, অন্য ক্ষেত্রের প্রসঙ্গে মনে রাখুন, কোথাও ঝোপ বুঝে কোপ মারবেন না আজ।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Horoscope June 26
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