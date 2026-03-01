English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Horoscope Today: মেষের অশান্তি, মিথুনের আত্মসমীক্ষা, মীনের পুনর্মিলন! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের অশান্তি, মিথুনের আত্মসমীক্ষা, মীনের পুনর্মিলন! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, 2026 March 01, Horoscope Today: অন্যদের কথা শুনতে হবে, নিজের পার্সপেকটিভ বদলান, সম্পর্কে স্থিতি আসবে। কার ভাগ্যে কী আজ?

| Mar 01, 2026, 10:39 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বাড়ির পরিবেশ কিছুটা বিশৃঙ্খল থাকতে পারে। এটি মানসিক অশান্তির কারণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজের দিকে খুব বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করবেন না, যদিও আপনার স্বভাব হয়তো কিছুটা এরকমই।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

জোর করে কোনো সমাধান খোঁজার চেয়ে বিষয়গুলিকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেওয়া ভালো। আর্থিক বিনিয়োগের জন্য খুব একটা ভালো দিন নয়। এখন কেবল বীজ বপন করার সময়, ফল পেতে কিছু অপেক্ষা করতে হবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পারিবারিক সম্পর্ক কিছুটা টানটান থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিষয়গুলি হতাশাজনক হতে পারে। সহকর্মীদের হঠাৎ কোনো পরিবর্তন আপনাকে অবাক করতে পারে। অতীতের কোনো প্রেমের সম্পর্ক বর্তমানে প্রভাব ফেলতে পারে। সময় এসেছে আত্মসমীক্ষার, নিজের লক্ষ্যগুলি পুনর্বিন্যাস করার।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ কোনো বন্ধু বা প্রিয়জন আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সংবেদনশীল আচরণ কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন কিছু চেষ্টা করার এটাই সেরা সময়।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সবাই আপনাকে সত্যি বলছে না, তাই লোকজনকে খুব বেশি বিশ্বাস করবেন না। নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং সহজাত প্রবৃত্তির উপর ভরসা রাখুন। নিজেকে গুটিয়ে নেবেন না।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ আপনার আশেপাশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তি থাকবেন, যাঁরা আপনাকে বর্তমান পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে সাহায্য করতে পারেন। ছোট ছোট সমস্যাগুলি যা বড় হচ্ছে, সেসব মিটিয়ে ফেলার জন্য সময় বের করুন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ আপনার অহংবোধে আঘাত লাগতে পারে; প্রিয়জনকে শান্ত করতে কিছুটা আপস করার প্রয়োজন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততার মাঝেও শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। ঘর সাজানোয় সময় ও অর্থ ব্যয় হতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সহকর্মীদের সঙ্গে সমস্যার আশঙ্কা আছে। আপনি অন্যদের সাহায্য চাইতে পারেন, কিন্তু কাউকে অবহেলা করবেন না। কূটনীতির সঙ্গে কঠোর মনোভাব নিয়ে চলুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ সহকর্মীদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা তেমন অনুকূল নয়। মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে এমন মানুষ বা পরিস্থিতি এড়িয়ে চলুন। আজ নিজেকে আড়ালে রাখাই ভালো, নীরবে কাজ করলে অনেকের ইতিবাচক নজরে পড়তে পারেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বিশ্বাস করুন, যা ঘটে তা কোনো না কোনো ভালেোর জন্যই ঘটে। অতীত নিয়ে খুব বেশি পড়ে না থেকে বর্তমান মুহূর্তকে উপভোগ করুন। নিজের স্বপ্নের প্রতি নিবেদিত থাকুন; আজ কিছু পূর্বাভাস সত্যি হতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

হঠাৎ কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ আপনার সারাজীবনের বন্ধুত্বে পরিণত হতে পারে। আপনার সহজাত প্রবৃত্তি আজ তীক্ষ্ণ থাকবে, তাই মনের কথা শুনে চলাই ভালো।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কর্মক্ষেত্রে একটি কঠিন পর্যায় বড় সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে আপনাকে। খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে সম্মান এনে দেবে। দীর্ঘদিনের কোনো প্রজেক্ট সফলভাবে শেষ হবে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

