Horoscope Today: অন্যের কথায় নেচে সিদ্ধান্ত নিলেই ডুববে মেষ, ঘোর আইনি সমস্যায় জড়াতে পারে সিংহ

Horoscope Today: অন্যের কথায় নেচে সিদ্ধান্ত নিলেই ডুববে মেষ, ঘোর আইনি সমস্যায় জড়াতে পারে সিংহ
Ajker Rashifal, 04 March 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
টাকাপয়সা নিয়ে সতর্ক থাকুন। অপ্রত্যাশিত খরচ বাড়তে পারে, বিশেষ করে পরিবার বা চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে। বিনিয়োগ করলে ভালোভাবে যাচাই করে নিন। হঠাৎ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বা দ্রুত গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন, ছোট দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে—রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন, তর্ক এড়িয়ে চলাই ভালো। আইনি কাগজপত্র বা চুক্তিতে সই করার আগে ভালোভাবে পড়ে নিন। কারও কথায় প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন না। ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি সামলে উঠতে পারবেন।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
অর্থভাগ্য মোটামুটি স্থিতিশীল, তবে ধার দেওয়া বা নতুন ব্যবসায় অংশীদার হলে সতর্ক থাকুন। লোভে পড়ে বড় ঝুঁকি নেবেন না। বাড়ি বা যানবাহন সংক্রান্ত কাজে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে, সাবধানে চলাফেরা করুন। দাম্পত্য সম্পর্কে চাপ তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে অর্থ বা দায়িত্ব ভাগাভাগি নিয়ে। শান্তভাবে আলোচনা করলে সমাধান মিলবে। আইনি বিষয়ে জটিলতা এড়াতে পুরনো কাগজপত্র ঠিকঠাক রাখুন। কারও সঙ্গে তর্কাতর্কি আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে—সংযত থাকুন। পরিকল্পনা মেনে চললে ক্ষতি কম হবে।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
টাকা আয় বাড়লেও খরচও বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। বন্ধু বা আত্মীয়কে টাকা ধার দিলে ফেরত পেতে দেরি হতে পারে। রাস্তায় চলাচলে সাবধান থাকুন, বিশেষ করে ভ্রমণের সময়। দাম্পত্য জীবনে কথার ভুল ব্যাখ্যা থেকে ঝগড়া হতে পারে। ছোট বিষয় বড় আকার নিতে দেবেন না। আইনি বিষয় বা কর সংক্রান্ত সমস্যা সামনে আসতে পারে—আগেভাগে সমাধানের চেষ্টা করুন। হঠাৎ সিদ্ধান্তে ক্ষতি হতে পারে, তাই সময় নিয়ে ভাবুন। ধৈর্য ও সতর্কতা আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
অর্থ নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পরিবারে কারও চিকিৎসা বা গৃহসংস্কারে খরচ হতে পারে। সঞ্চয় ভাঙার পরিস্থিতি এলে চিন্তা না করে পরিকল্পনা করুন। পানির জায়গা বা রান্নাঘরে ছোট দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে, সাবধান থাকুন। দাম্পত্য জীবনে আবেগ বেশি কাজ করবে, ফলে তর্ক বাড়তে পারে। শান্তভাবে কথা বললে সম্পর্ক টিকে থাকবে। জমিজমা বা সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে। প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। নিজের নিরাপত্তা ও অর্থব্যবস্থাপনায় সচেতন থাকুন।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
আয়ের নতুন সুযোগ আসতে পারে, তবে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে না যাওয়াই ভালো। কারও প্রলোভনে টাকা লগ্নি করলে ক্ষতি হতে পারে। আগুন বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করতে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্য জীবনে অহংকার সমস্যা বাড়াতে পারে। সঙ্গীর কথা গুরুত্ব দিন। আইনি ঝামেলায় জড়ানোর সম্ভাবনা আছে, বিশেষ করে ব্যবসা বা চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে। কাগজপত্র সঠিক রাখুন। উত্তেজিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলে পরে আফসোস হতে পারে। ধৈর্য ও বিচক্ষণতা বজায় রাখলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
টাকা পয়সা নিয়ে হিসাবি মনোভাব কাজে লাগবে। পুরনো পাওনা ফেরত পেতে পারেন। তবে কারও জামিন বা গ্যারান্টার হলে বিপদে পড়তে পারেন। সড়ক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সামান্য আছে, তাই সতর্ক থাকুন। দাম্পত্য সম্পর্কে সন্দেহ বা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। খোলামেলা আলোচনা জরুরি। আইনি কাগজপত্রে ভুল থাকলে সমস্যা বাড়তে পারে। সময়মতো সংশোধন করুন। কর্মস্থলে চাপ বাড়লেও ধৈর্য ধরুন। পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে ক্ষতি এড়ানো সম্ভব।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
অর্থনৈতিক অবস্থায় ওঠানামা থাকবে। শেয়ার বা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায় বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। অপ্রত্যাশিত খরচ মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। ভ্রমণ বা সিঁড়ি ব্যবহার করতে সতর্ক থাকুন, পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় কারও হস্তক্ষেপে সমস্যা বাড়তে পারে। নিজের সম্পর্ক নিজেরাই সামলান। আইনি নোটিশ বা জরিমানা সংক্রান্ত বিষয় সামনে আসতে পারে। দ্রুত ব্যবস্থা নিন। সংযম ও সঠিক সিদ্ধান্ত আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
অর্থভাগ্য মাঝারি। হঠাৎ লাভের সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি ক্ষতির আশঙ্কাও আছে। লটারির মতো ঝুঁকিপূর্ণ পথে না যাওয়াই ভালো। ধার শোধে চাপ বাড়তে পারে। ধারালো জিনিস বা আগুন ব্যবহার করতে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্য জীবনে সন্দেহ ও রাগ সমস্যা তৈরি করতে পারে। শান্ত থাকুন। সম্পত্তি বা পারিবারিক বিষয়ে আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে। আইন মান্য করে চলুন। ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ এই সময়ের বড় শক্তি।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
অর্থ আয় ভালো হলেও খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিদেশ বা দূর ভ্রমণ সংক্রান্ত খরচ বাড়তে পারে। যানবাহন চালাতে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্য জীবনে মতের অমিল দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। ধৈর্য ধরে আলোচনা করুন। আইনি বিষয়ে নতুন সুযোগ বা সমাধান মিলতে পারে, তবে তাড়াহুড়ো করবেন না। ব্যবসায় চুক্তি করার আগে যাচাই করুন। পরিকল্পিত পদক্ষেপ আপনাকে স্থিতিশীল রাখবে।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
টাকা পয়সা নিয়ে সতর্ক সময়। ঋণ নিলে শোধে সমস্যা হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমান। উচ্চতা বা ভারী জিনিস নিয়ে কাজ করলে সাবধান থাকুন, আঘাতের সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য জীবনে দায়িত্ব নিয়ে তর্ক হতে পারে। শান্তভাবে দায়িত্ব ভাগ করুন। আইনি বা কর সংক্রান্ত ঝামেলা এলে দেরি না করে সমাধান করুন। কর্মস্থলে চাপ বাড়লেও স্থির থাকুন। ধৈর্য ধরে এগোলে বড় ক্ষতি এড়াতে পারবেন।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে, তবে ঝুঁকি কম নিন। বন্ধুকে টাকা ধার দিলে সমস্যা হতে পারে। বিদ্যুৎ বা প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্য জীবনে দূরত্ব তৈরি হতে পারে, সময় দিন। আলোচনা ছাড়া সমস্যা বাড়বে। আইনি বিষয়ে পুরনো মামলা বা ঝামেলা সামনে আসতে পারে। কাগজপত্র ঠিক রাখুন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরামর্শ নিন। সতর্কতা আপনাকে সুরক্ষা দেবে।
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
অর্থ নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে। চিকিৎসা বা পরিবারের প্রয়োজনে খরচ হতে পারে। অপ্রত্যাশিত ক্ষতি এড়াতে হিসাব রাখুন। পানিতে বা পিচ্ছিল জায়গায় সাবধান থাকুন। দাম্পত্য জীবনে আবেগের কারণে তর্ক হতে পারে। সহনশীলতা দেখান। আইনি ঝামেলা বা জমিজমা নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন। ধৈর্য ও প্রার্থনা মানসিক শান্তি দেবে। সচেতন থাকলে বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
