Horoscope Today: সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বিশাল আকার নিতে পারে বৃষর, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বেইজ্জত হবে বৃশ্চিক

Ajker Rashifal,  05 March 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 05, 2026, 06:49 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

টাকার ব্যাপারে একটু সাবধানে চলাই ভাল। হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে, পুরনো ধার শোধ করতেও চাপ আসতে পারে। ব্যবসায় বড় ঝুঁকি নেবেন না, লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে। পরিবারে ছোটখাটো কথা কাটাকাটি বড় আকার নিতে পারে। রাগের মাথায় কিছু বললে পরে সামাজিক অস্বস্তিতে পড়তে পারেন। কারও সঙ্গে চুক্তিপত্রে সই করার আগে সবটা পড়ে নিন। আইনি বিষয়ে অবহেলা করলে জটিলতা বাড়বে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থভাগ্যে ওঠানামা থাকবে। কাউকে ভরসা করে টাকা দিলে ফেরত পেতে দেরি হতে পারে। সম্পত্তি বা পারিবারিক টাকার বিষয় নিয়ে বিবাদ তৈরি হতে পারে। পাড়াপড়শির সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এড়ান, না হলে সম্মানহানি হতে পারে। অফিসে কারও সঙ্গে তর্ক আইনি ঝামেলায় গড়াতে পারে। শান্ত মাথায় সিদ্ধান্ত নিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

খরচের লাগাম টানতে হবে। অকারণে টাকা বেরিয়ে গেলে পরে বিপাকে পড়বেন। বন্ধুর সঙ্গে অর্থ লেনদেন থেকে বিবাদ হতে পারে। কারও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে মন্তব্য করলে সামাজিক অস্বস্তি বাড়বে। ব্যবসার কাগজপত্র ঠিকঠাক রাখুন, নইলে আইনি সমস্যা তৈরি হতে পারে। সাবধানে থাকাই শ্রেয়।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারের প্রয়োজনে বাড়তি খরচ হতে পারে। ধার দিলে ফেরত পেতে সমস্যা হতে পারে। আত্মীয়দের সঙ্গে মতবিরোধ বাড়লে মানসিক চাপ বাড়বে। সমাজে নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে সংযত আচরণ জরুরি। জমিজমা বা পুরনো মামলার বিষয়ে নতুন করে চাপ আসতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যবসায় লাভের আশা থাকলেও ভুল সিদ্ধান্তে লোকসান হতে পারে। অফিসে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্ক এড়িয়ে চলুন। মানসম্মান রক্ষায় কথাবার্তায় সংযম রাখুন। কর বা সরকারি কাগজপত্রে গাফিলতি করলে আইনি জটিলতা বাড়তে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

হিসেবনিকেশে ভুল হলে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। পারিবারিক বিষয়ে ছোট ঝামেলা বড় আকার নিতে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে জড়াবেন না। সামাজিক সম্মান নষ্ট হওয়ার মতো কাজ থেকে দূরে থাকুন। চুক্তিপত্র সইয়ের আগে সব যাচাই করুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

খরচ কমিয়ে সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন। দাম্পত্য জীবনে টাকার বিষয় নিয়ে অশান্তি হতে পারে। সামাজিক মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। ব্যবসায়িক কাগজপত্রে ভুল থাকলে আইনি ঝামেলা বাড়বে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন খরচে পকেট হালকা হতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় বিবাদ দেখা দিতে পারে। রাগ নিয়ন্ত্রণ না করলে মানসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি নোটিস আসতে পারে, সতর্ক থাকুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভ্রমণ বা চিকিৎসার জন্য খরচ বাড়বে। বন্ধুর সঙ্গে অর্থ নিয়ে মতভেদ হতে পারে। পাড়ায় বা কর্মক্ষেত্রে তর্কে জড়ালে সামাজিক অস্বস্তি বাড়বে। আইনি বিষয়ে উদাসীনতা ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বিনিয়োগে সাবধানতা দরকার। ভুল সিদ্ধান্তে লোকসান হবে। পরিবারের বড়দের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। ব্যাংক বা কর সংক্রান্ত নথিতে ভুল থাকলে আইনি চাপ বাড়বে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অর্থসংকটের সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে লেনদেনে বিবাদ হতে পারে। অফিসে ভুল তথ্য দিলে বদনাম হবে। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমার ইঙ্গিত রয়েছে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

হঠাৎ খরচে সঞ্চয় কমতে পারে। পারিবারিক অশান্তি মানসিক চাপ বাড়াবে। কারও সঙ্গে বিবাদে জড়ালে সামাজিক সম্মান নষ্ট হতে পারে। ব্যবসায়িক কাগজপত্রে গাফিলতি আইনি জটিলতা ডেকে আনবে। ধৈর্য ধরুন, সময় সামলে নিন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

