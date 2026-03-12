Horoscope Today: কাছের কেউ বৃষর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে , অহংকার করলেই বারোটা বাজবে সিংহর

Horoscope Today: কাছের কেউ বৃষর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে , অহংকার করলেই বারোটা বাজবে সিংহর
Horoscope Today: মিথুন রাশির জন্য এই সময় অর্থের ব্যাপারে একটু অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। সিংহ রাশির জাতকদের জন্য সময়টা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে
1/12
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
মেষ রাশির জাতকদের টাকাপয়সা নিয়ে একটু সাবধান থাকতে হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ বা ভুল বিনিয়োগের কারণে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে ভেবে নিন, না হলে লোকসান হওয়ার আশঙ্কা আছে। দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো কথা থেকে বড় ঝগড়া তৈরি হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে কথা বলা ভালো। বন্ধুবান্ধব বা সহকর্মীদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তাই সব কথা সবাইকে বলা ঠিক হবে না। যাতায়াতের সময় সতর্ক থাকুন, ছোটখাটো দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও রয়েছে। শান্তভাবে চললে অনেক সমস্যাই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।
2/12
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
সময়টা একটু সতর্ক থাকার। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করলে ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায়িক লেনদেনে কাগজপত্র ভালো করে দেখে নিন, না হলে পরে সমস্যায় পড়তে পারেন। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে অর্থ বা পরিবার সংক্রান্ত বিষয়ে। এই সময় কারও ওপর খুব বেশি নির্ভর করা ঠিক হবে না, কারণ কাছের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। গাড়ি চালানো বা ভ্রমণের সময় সাবধান থাকুন, অসাবধানতায় ছোটখাটো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। ধৈর্য ধরে সিদ্ধান্ত নিলে বড় ক্ষতি এড়ানো যাবে।
photos
TRENDING NOW
3/12
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
মিথুন রাশির জন্য এই সময় অর্থের ব্যাপারে একটু অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিত খরচ বাড়তে পারে, যার ফলে আর্থিক চাপ তৈরি হবে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা করলে তাড়াহুড়ো না করাই ভালো, কারণ ভুল সিদ্ধান্তে লোকসান হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে মতের অমিল থেকে ঝগড়া হতে পারে, তাই শান্তভাবে কথা বলা জরুরি। কর্মক্ষেত্রে বা বন্ধুমহলে কেউ আপনার বিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে। ভ্রমণ বা যাতায়াতে সাবধান না থাকলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা এই সময় সবচেয়ে ভালো।
4/12
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
কর্কট রাশির জাতকদের এই সময় অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে খুব সাবধান থাকা দরকার। হঠাৎ করে কোনো বিনিয়োগ বা ধার দিলে পরে সমস্যায় পড়তে পারেন। ব্যবসায়িক কাজে অংশীদারের সঙ্গে মতভেদ হতে পারে, যার ফলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে। দাম্পত্য জীবনে পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতে পারে। কাছের কেউ আপনার বিশ্বাসের সুযোগ নিতে পারে, তাই ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সতর্ক থাকুন। বাইরে বের হলে বা ভ্রমণে গেলে একটু সাবধানে চলাফেরা করা দরকার, কারণ অসাবধানতায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। ধৈর্য ও বিচক্ষণতা বজায় রাখলে পরিস্থিতি সামলানো সহজ হবে।
5/12
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
সিংহ রাশির জাতকদের জন্য সময়টা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। অর্থনৈতিক বিষয়ে অযথা ঝুঁকি নিলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক লেনদেনে প্রতারণা বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে লোকসান হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে ছোট বিষয় নিয়ে বড় ঝগড়া হতে পারে, তাই অহংকার কমিয়ে কথা বলা ভালো। বন্ধুবান্ধব বা সহকর্মীদের মধ্যে কেউ আপনার বিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে। গাড়ি চালানো বা দ্রুত চলাফেরার সময় সতর্ক থাকুন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। ধৈর্য ধরে সিদ্ধান্ত নিলে এবং কারও ওপর বেশি নির্ভর না করলে অনেক সমস্যা এড়ানো সম্ভব।
6/12
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
কন্যা রাশির জন্য এই সময়টা একটু অস্থির হতে পারে। অর্থের ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত নিলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসায় নতুন চুক্তি করার আগে সব শর্ত ভালোভাবে বুঝে নিন। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে, যা থেকে ঝগড়া বাড়তে পারে। কাছের কেউ আপনার বিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে, তাই ব্যক্তিগত বিষয় খুব বেশি প্রকাশ না করাই ভালো। ভ্রমণ বা কাজের সময় অসাবধান হলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলানো এবং ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলাই এই সময় সবচেয়ে ভালো পথ।
7/12
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
তুলা রাশির জাতকদের এই সময় অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। কারও কথায় বিনিয়োগ করলে বা ধার দিলে পরে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গে মতভেদ তৈরি হতে পারে, যার ফলে লাভ কমে যেতে পারে। দাম্পত্য জীবনে পারিবারিক চাপ বা ভুল বোঝাবুঝি থেকে ঝগড়া হতে পারে। বন্ধুমহলে বা কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। যাতায়াতের সময় সতর্ক না থাকলে ছোটখাটো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ধীরে-সুস্থে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এড়িয়ে চলা ভালো।
8/12
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের এই সময় অর্থ নিয়ে একটু সতর্ক থাকতে হবে। হঠাৎ করে কিছু খরচ বা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আর্থিক চাপ বাড়তে পারে। ব্যবসায়িক কাজে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কারণে সমস্যা তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে মতের অমিল থেকে ঝগড়া বাড়তে পারে, তাই ধৈর্য ধরে কথা বলা প্রয়োজন। কাছের কোনো ব্যক্তি আপনার বিশ্বাসের সুযোগ নিতে পারে। গাড়ি চালানো বা ভ্রমণের সময় সাবধান থাকা দরকার, কারণ অসাবধানতায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। সব বিষয়ে শান্ত ও সতর্ক থাকলে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।
9/12
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
ধনু রাশির জাতকদের এই সময় অর্থনৈতিক বিষয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। অপ্রত্যাশিত খরচ বা ভুল বিনিয়োগের কারণে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায়িক কাজে প্রতারণা বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে ছোট বিষয় নিয়ে তর্ক বাড়তে পারে। বন্ধু বা সহকর্মীদের মধ্যে কেউ আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। ভ্রমণের সময় বা যানবাহন ব্যবহারে সতর্ক থাকা দরকার, কারণ দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। তাই ধীরে-সুস্থে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কারও ওপর অতিরিক্ত ভরসা না করাই ভালো।
10/12
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
মকর রাশির জাতকদের এই সময় অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। অযথা খরচ বা ভুল পরিকল্পনার কারণে আর্থিক চাপ বাড়তে পারে। ব্যবসায়িক কাজে অংশীদারের সঙ্গে মতভেদ হতে পারে, যার ফলে লাভ কমে যেতে পারে। দাম্পত্য জীবনে পরিবারের বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতে পারে। কাছের কেউ আপনার বিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে, তাই সব কথা সবার সঙ্গে শেয়ার করা ঠিক হবে না। ভ্রমণ বা কাজের সময় অসাবধান হলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। ধৈর্য ধরে এবং পরিকল্পনা করে চললে সমস্যাগুলো অনেকটাই কমানো যাবে।
11/12
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
কুম্ভ রাশির জাতকদের এই সময় অর্থের ব্যাপারে একটু চিন্তা বাড়তে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ বা ভুল বিনিয়োগের কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় নতুন চুক্তি করার আগে সব বিষয় ভালোভাবে যাচাই করে নিন। দাম্পত্য জীবনে মতের অমিল বা ভুল বোঝাবুঝি থেকে ঝগড়া হতে পারে। বন্ধুমহলে কেউ আপনার বিশ্বাসের সুযোগ নিতে পারে। যাতায়াতের সময় সতর্ক না থাকলে ছোটখাটো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এই সময় ধৈর্য ধরে চলা এবং সব সিদ্ধান্ত ভেবে নেওয়া সবচেয়ে ভালো।
12/12
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
মীন রাশির জাতকদের এই সময় অর্থনৈতিক বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। কাউকে ধার দিলে বা অচেনা জায়গায় বিনিয়োগ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক কাজে প্রতারণা বা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে লোকসান হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে ছোট বিষয় নিয়ে বড় তর্ক তৈরি হতে পারে। কাছের কেউ আপনার বিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে, তাই ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সাবধান থাকা জরুরি। ভ্রমণ বা যানবাহন ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকুন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। ধৈর্য ও সতর্কতা বজায় রাখলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos