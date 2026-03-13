English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Horoscope Today: আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিলেই ডুববে মিথুন, আইনি ঝামেলায় জড়ালেই বিপদ কুম্ভের

Horoscope Today: আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিলেই ডুববে মিথুন, আইনি ঝামেলায় জড়ালেই বিপদ কুম্ভের

Horoscope Today: ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ তৈরি হলেও চুক্তি বা বড় বিনিয়োগে সাবধানতা জরুরি কর্কটের

| Mar 13, 2026, 07:01 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায় নতুন সুযোগ এলেও চুক্তি করার আগে সব আইনি নথি ভালোভাবে যাচাই করুন। পুরোনো কোনো আইনি জটিলতা বা দেনা-পাওনার বিষয় সামনে আসতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভালো। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর ভুল বোঝাবুঝি থেকে সমস্যা হতে পারে। যানবাহন ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকুন, ছোটখাটো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। পরিবারের কারও স্বাস্থ্য বা আর্থিক সিদ্ধান্ত নিয়ে মতভেদ হতে পারে। ধৈর্য ধরে কথা বললে পরিস্থিতি সামলে নেওয়া সম্ভব।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় আজ লাভের সম্ভাবনা থাকলেও পার্টনারশিপ বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। কাগজপত্রে ভুল থাকলে আইনি সমস্যায় জড়াতে পারেন। আদালত বা প্রশাসনিক কোনো কাজ থাকলে বিলম্ব হতে পারে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন, বিশেষ করে গাড়ি চালানোর সময় মনোযোগ হারাবেন না। পারিবারিক বিষয়ে সম্পত্তি বা অর্থ নিয়ে আলোচনা থেকে অশান্তি তৈরি হতে পারে। বয়স্ক সদস্যদের মতামত মানলে সমস্যা কমবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আবেগ নয়, বাস্তবতা বিবেচনা করুন। কারও প্ররোচনায় ভুল বিনিয়োগ করলে আর্থিক ক্ষতি ও আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়বে, তাই সতর্ক থাকতে হবে। ভ্রমণ বা কাজের তাড়াহুড়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। পরিবারে ছোটখাটো বিষয় বড় তর্কে রূপ নিতে পারে, বিশেষ করে ভাইবোন বা আত্মীয়দের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ তৈরি হলেও চুক্তি বা বড় বিনিয়োগে সাবধানতা জরুরি। আইনি বিষয় বা লাইসেন্স সংক্রান্ত কাগজপত্র ঠিক আছে কি না তা যাচাই করুন। অফিসে দায়িত্ব বাড়তে পারে, কিন্তু সহকর্মীর ভুলে ঝামেলা তৈরি হতে পারে। যানবাহন চালানোর সময় বা ভ্রমণে অসতর্কতা থেকে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। পরিবারে সম্পত্তি বা আর্থিক সিদ্ধান্ত নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। শান্তভাবে আলোচনা করলে সমাধান পাওয়া যাবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যবসায় আজ কিছু বাধা এলেও ধৈর্য রাখলে পরিস্থিতি ঘুরে দাঁড়াতে পারে। কোনো আইনি মামলা বা নথিপত্র নিয়ে চাপ বাড়তে পারে, তাই বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া ভালো। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ এড়ানো প্রয়োজন। ভ্রমণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। পরিবারে দায়িত্ব বাড়বে এবং কারও আচরণে মন খারাপ হতে পারে। শান্তভাবে পরিস্থিতি সামাল দিলে সম্পর্ক ঠিক থাকবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায় আজ হিসাব-নিকাশে সতর্ক না হলে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। কোনো চুক্তি বা আইনি কাগজে সই করার আগে সবকিছু ভালোভাবে যাচাই করা জরুরি। অফিসে সহকর্মীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। ভ্রমণ বা বাইরের কাজে গেলে নিরাপত্তা মেনে চলুন, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে কারও সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা থেকে অশান্তি তৈরি হতে পারে। ধৈর্য ও বাস্তব চিন্তাভাবনা আপনাকে সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায় আজ কিছু অনিশ্চয়তা থাকলেও নতুন পরিকল্পনা কাজে লাগতে পারে। তবে পার্টনারশিপ বা আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে আইনি দিক যাচাই করা জরুরি। কোনো পুরোনো আইনি সমস্যা আবার সামনে আসতে পারে। গাড়ি বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সাবধান থাকুন, অসতর্কতা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। পরিবারে সম্পর্কের টানাপোড়েন বাড়তে পারে, বিশেষ করে অর্থ বা দায়িত্ব নিয়ে মতভেদ হতে পারে। শান্তভাবে আলোচনা করলে পরিস্থিতি উন্নতি হবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসায় লাভের সুযোগ থাকলেও প্রতারণা বা ভুল সিদ্ধান্ত থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আইনি কাগজপত্র বা ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে অবহেলা করলে সমস্যা বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও চাপ বাড়বে। ভ্রমণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সাবধানতা জরুরি, ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পরিবারে পুরোনো কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক হতে পারে। সংযম রেখে কথা বললে বড় সমস্যা এড়ানো সম্ভব।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসায় আজ নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে, তবে বিনিয়োগের আগে সব দিক ভালোভাবে যাচাই করুন। আইনি বিষয় বা প্রশাসনিক কাজে বিলম্ব হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়লেও সহকর্মীদের সহযোগিতা সবসময় নাও পেতে পারেন। যাতায়াতের সময় সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে মতবিরোধ বা মানসিক চাপ দেখা দিতে পারে। ধৈর্য ধরে কথা বললে এবং দায়িত্ব ভাগ করে নিলে পরিস্থিতি সহজ হবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায় আজ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। চুক্তি বা আর্থিক লেনদেনের আগে আইনি দিক নিশ্চিত করা জরুরি। পুরোনো কোনো মামলা বা প্রশাসনিক সমস্যার কারণে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকবে। ভ্রমণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা থেকে মতবিরোধ হতে পারে। শান্তভাবে পরিস্থিতি সামলানো প্রয়োজন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় নতুন সুযোগ এলেও অজানা ঝুঁকি থাকতে পারে। বিনিয়োগ বা চুক্তির আগে আইনি পরামর্শ নেওয়া ভালো। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে এবং কোনো ভুল বোঝাবুঝি সমস্যা তৈরি করতে পারে। রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। পরিবারে দায়িত্ব বা আর্থিক বিষয় নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। ধৈর্য ধরে আলোচনা করলে সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যবসায় আজ কিছু বাধা বা বিলম্ব দেখা দিতে পারে, তাই নতুন বিনিয়োগে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আইনি কাগজপত্র বা চুক্তি নিয়ে ভুল হলে ভবিষ্যতে সমস্যা বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে এবং সিদ্ধান্ত নিতে চাপ অনুভব করতে পারেন। ভ্রমণ বা কাজের সময় অসতর্কতা থেকে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে মানসিক চাপ বা মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। ধৈর্য ও সহানুভূতি বজায় রাখলে পরিস্থিতি সামলে নেওয়া যাবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

