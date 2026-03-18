  Horoscope Today: নথি যাচাই না করে সই করলে অথৈ জলে পড়বে বৃষ, আইনি ঝামেলায় গলা পর্যন্ত ডুবতে পারে সিংহ

Horoscope Today: নথি যাচাই না করে সই করলে অথৈ জলে পড়বে বৃষ, আইনি ঝামেলায় গলা পর্যন্ত ডুবতে পারে সিংহ

Ajker Rashifal,  18 March 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 18, 2026, 07:27 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে হিসাব করুন। হঠাৎ বিনিয়োগ করলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অংশীদারদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, যা আইনি জটিলতায় রূপ নিতে পারে। পারিবারিক জীবনে অকারণ তর্ক বাড়তে পারে, বিশেষ করে বয়স্ক সদস্যদের সঙ্গে। পুরনো কোনও দেনা-পাওনা নিয়ে চাপ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকলেও ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ নথিতে সই করার আগে সতর্ক থাকুন।  

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায়িক লেনদেনে সতর্কতা প্রয়োজন। প্রতারনার সম্ভাবনা থাকায় কারও কথায় সহজে ভরসা করবেন না। আর্থিক ক্ষতির যোগ রয়েছে, বিশেষ করে পুরনো বিনিয়োগে। আইনি বিষয়ে জটিলতা বাড়তে পারে, তাই কাগজপত্র সঠিকভাবে যাচাই করুন। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি থেকে অশান্তি তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য বজায় রাখা জরুরি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ এড়ানো ভালো। অর্থ সঞ্চয়ে মনোযোগ দিন। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমান।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায় মন্দা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। নতুন চুক্তি স্থগিত রাখা ভালো। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকায় বড় সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। আইনি সমস্যা বা পুরনো মামলার চাপ বাড়তে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভাইবোন বা আত্মীয়দের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে। দাম্পত্য জীবনে ছোট বিষয় বড় আকার নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়লেও সাফল্য দেরিতে আসবে। আজ কোনও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়াবেন না। ধৈর্য ধরে চলাই একমাত্র পথ।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কিছু বাধা আসতে পারে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকায় নতুন বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন। আইনি বিষয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে। পারিবারিক অশান্তি মনকে ভারাক্রান্ত করতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বোঝাপড়া জরুরি। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়বে, তবে ধৈর্য ধরে কাজ করলে ফল মিলবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন। অযথা ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যবসায় লাভের আশা কম, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনও উদ্যোগ শুরু না করাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। আইনি ঝামেলায় জড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে, তাই সাবধানে চলুন। পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও মতবিরোধ বাড়তে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ এড়ান। আজ ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায়িক দিক থেকে চাপ বাড়তে পারে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে ধার দেওয়া অর্থ ফেরত না পাওয়ার আশঙ্কা। আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকুন, ভুল পদক্ষেপ সমস্যাকে বাড়াতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তি দেখা দিতে পারে। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে খোলামেলা কথা বলা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। অর্থ ব্যয়ে সংযমী হন। আজ কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায় কিছু বাধা আসতে পারে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাই নতুন বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। আইনি জটিলতা মাথাচাড়া দিতে পারে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও মতবিরোধ বাড়তে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকলেও ধৈর্য ধরে কাজ করলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব। অর্থনৈতিক দিক থেকে সাবধানতা অবলম্বন করুন। অযথা খরচ কমান।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বাড়বে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকায় সাবধানে চলুন। কোনও চুক্তি করার আগে শর্ত ভালোভাবে বুঝে নিন। আইনি বিষয়ে সমস্যা বাড়তে পারে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দিতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে উত্তেজনা বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকলেও স্থির থাকলে সাফল্য মিলবে। অর্থ ব্যয়ে সংযমী হওয়া জরুরি।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসায় অনিশ্চয়তা থাকবে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন বিনিয়োগ স্থগিত রাখা ভালো। আইনি জটিলতা বা পুরনো সমস্যা মাথাচাড়া দিতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে মতবিরোধ বাড়তে পারে। দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সতর্ক থাকুন। কোনও ঝুঁকি নেওয়ার আগে ভাবুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায় কিছুটা চাপ থাকবে। আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। আইনি ঝামেলা বাড়তে পারে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়লেও ধৈর্য ধরলে সাফল্য মিলবে। অর্থ সঞ্চয়ে মনোযোগ দিন।  

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আইনি বিষয়ে সমস্যা বাড়তে পারে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সংযমী থাকুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যবসায় কিছু বাধা আসতে পারে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আইনি ঝামেলা বাড়তে পারে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়বে। অর্থ ব্যয়ে সংযমী হন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সতর্ক থাকুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Asit Majumder: আর টিকিট পাননি হেভিওয়েট অসিত, বাজি পুড়িয়ে আনন্দ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদেরই

