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Horoscope Today: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিলে বিপদ বৃষর, ইজ্জত নিয়ে টানাটানি সিংহর

Ajker Rashifal,  19 March 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Mar 19, 2026, 07:09 AM IST
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ আর্থিক ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে, তবে সহকর্মীদের সঙ্গে আচরণে সংযম জরুরি। সামাজিক সম্মান বজায় রাখতে অহংকার এড়িয়ে চলুন। আইনি বিষয়ে জটিলতা দেখা দিতে পারে, তাই কাগজপত্র যাচাই করুন। পরিবারের সঙ্গে ব্যবহারে নম্রতা বজায় রাখলে মানসিক শান্তি মিলবে।

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকলেও বিনিয়োগে ঝুঁকি নেবেন না। চাকরিক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকলেও পদোন্নতি দেরিতে আসতে পারে। সামাজিক সম্মান বাড়বে, তবে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে সংযত ভাষা ব্যবহার করুন। আইনি বিষয়ে পুরনো সমস্যা মিটতে পারে। ব্যবহারে ধৈর্য রাখুন।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তাই অপ্রয়োজনীয় খরচ কমান। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়বে। সামাজিক সম্মান কিছুটা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, গোপন শত্রুর কারণে। আইনি জটিলতা এড়াতে সতর্ক থাকুন। সবার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলে পরিস্থিতি সামলানো সহজ হবে।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অর্থনৈতিক দিক কিছুটা ভালো থাকবে, তবে সঞ্চয় জরুরি। চাকরিক্ষেত্রে নতুন সুযোগ মিলতে পারে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে। ব্যবহারে আন্তরিকতা রাখলে সম্পর্ক মজবুত হবে।

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষত ব্যবসায়ীদের জন্য। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়বে। সামাজিক সম্মান রক্ষায় সতর্ক থাকুন, ছোট ভুল বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। আইনি বিষয়ে ঝামেলা হতে পারে। আচরণে নম্রতা জরুরি।

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ অর্থলাভের যোগ আছে, তবে অতিরিক্ত লোভ এড়ান। চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আইনি বিষয় অনুকূলে থাকতে পারে। ব্যবহারে সততা বজায় রাখুন।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অর্থনৈতিক দিক মিশ্র ফল দেবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু বাধা আসতে পারে। সামাজিক সম্মান নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবহারে সংযম রাখুন।

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও খরচ বাড়বে। চাকরিক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আইনি সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। ব্যবহারে দৃঢ়তা রাখুন, তবে রূঢ়তা এড়ান।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, বিশেষ করে বিনিয়োগে। চাকরিক্ষেত্রে স্থিরতা বজায় থাকবে। সামাজিক সম্মান কিছুটা কমতে পারে। আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকুন। ব্যবহারে নম্রতা জরুরি।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অর্থলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হবে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। আইনি সমস্যা মিটতে পারে। ব্যবহারে দায়িত্বশীলতা দেখান।

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আর্থিক ক্ষেত্রে ওঠানামা থাকবে। চাকরিতে নতুন সুযোগ আসতে পারে। সামাজিক সম্মান বজায় রাখতে সচেতন থাকুন। আইনি জটিলতা এড়াতে সাবধানতা প্রয়োজন। ব্যবহারে নম্রতা বজায় রাখুন।

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিক্ষেত্রে ভালো ফল মিলবে। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আইনি সমস্যা দূর হতে পারে। ব্যবহারে সদয় ও সহানুভূতিশীল থাকুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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