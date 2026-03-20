  • Horoscope Today: মেষের সম্পত্তিলাভ, কন্যার প্রেম, মীনের আধ্যাত্মিকতা; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মেষের সম্পত্তিলাভ, কন্যার প্রেম, মীনের আধ্যাত্মিকতা; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Ajker Rashifal, 2026 March 20, Horoscope Today: কার ভাগ্যে কী আছে আজ? আজ কেমন কাটবে আপনার সারাদিন? আজ কোন রাশির কোন রং শুভ, কোন সংখ্যা শুভ? জেনে নিয়ে সেই মতো চলুন, অভাবনীয় সব ঘটনা ঘটবে!

| Mar 20, 2026, 09:38 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ বিনোদনের জন্য অতিরিক্ত খরচ এড়িয়ে চলুন। সম্পত্তির সঙ্গে জড়িত বিনিয়োগ লাভজনক হবে। আবেগ নয়, যে কোনো পরিস্থিতি যুক্তি দিয়ে সামলানোর চেষ্টা করুন; আবেগপ্রবণ হয়ে কাউকে চাপ দিলে পরিস্থিতি বরং আরও খারাপ হতে পারে। আজ আপনার শুভ রং মুক্তোরং, আর শুভ সংখ্যা: ৭!

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনার সামাজিক জীবন সক্রিয় থাকবে। কাজে মন দিন এবং এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকুন, যা আপনার সুনাম নষ্ট করতে পারে। বাসা পরিবর্তন বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগ আপনার জন্য ভালো। শুভ রং: গাঢ় লাল, যেটাকে ক্লারেট রেড বলে, আর শুভ সংখ্যা: ২!  

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পারিবারিক বিষয়ে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিতে পারে আজ। পুরনো কোনো সমস্যা যা মিটে গিয়েছে বলে ভেবেছিলেন, তা আবার সামনে আসতে পারে। ছোটখাটো বিষয়ে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। আপনার সঙ্গী আজ নিজের মতো করে কিছু করতে চাইতে পারেন, তাঁকে করতে দিন। আপনার শুভ রং সরষে মানে, মাস্টার্ড। আর আপনার শুভ সংখ্যা: ৫!

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সবকিছু নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য আগ্রাসী হবেন না, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করুন। আপনার নম্র ব্যবহার আজ বিস্ময়কর কাজ করবে। আজ কোনো ধরনের ফাটকা খেলা এড়িয়ে চলুন। শুভ রং: উজ্জ্বল লাল বা ক্রিমসন, শুভ সংখ্যা: ৩।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের প্রতি আপনার যত্নশীল মনোভাব আপনাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। আপনি আজ অন্যের সহানুভূতি এবং প্রশংসা লাভ করবেন। শুভ রং: কফি রং, শুভ সংখ্যা: ৮।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনার প্রেমজীবন আজ খুব ভালো কাটবে। আপনি যদি কোথাও ঘুরতে যেতে চান, তবে আজই তার সেরা দিন। প্রিয়জনের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজ রোমান্টিক হওয়ার চেষ্টা করুন। শুভ রং: মুক্তো, শুভ সংখ্যা: ৬।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং নতুন প্রাণশক্তি অনুভব করবেন। সামাজিক যোগাযোগের জন্য বা অপ্রত্যাশিত অতিথির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। প্রতিটি সম্পর্কে ভারসাম্য এবং বোঝাপড়া বজায় রাখার চেষ্টা করুন। আপনার শুভ রং: সাদা, আপনার শুভ সংখ্যা: ৯।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ কোনো দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের পরিকল্পনা থাকলে তা এগোতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পাবেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় ধৈর্য হারাবেন না, ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। শুভ রং: আকাশী, শুভ সংখ্যা: ৪।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতা আজ প্রশংসিত হবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ, তবে অযথা বিলাসিতায় খরচ করবেন না। ভ্রমণযোগ রয়েছে, যা আপনার মনকে সতেজ করবে। শুভ রং: সোনালি, শুভ সংখ্যা: ৯।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পুরনো কোনো অসম্পূর্ণ কাজ আজ শেষ করতে পারবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকুন, বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দিন। সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করলে মানসিক চাপ অনেক কমবে। শুভ রং: ছাই বা গ্রে, শুভ সংখ্যা: ১।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন অংশীদারিত্বের সুযোগ আসতে পারে। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি বিশেষভাবে ফলদায়ক। বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। শুভ রং: ফিরোজা বা টার্কিশ ব্লু, আর শুভ সংখ্যা: ১১।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজকের দিনটি আপনার জন্য আত্মবিশ্লেষণের দিন। নিজের লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। বাইরের নেতিবাচক আলোচনা থেকে দূরে থাকুন। আধ্যাত্মিক কাজে মানসিক শান্তি খুঁজে নিন। শুভ রং: হলুদ, শুভ সংখ্যা: ৭। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Bengal Weather Update: আসছে ভয়ংকর কালবৈশাখী, ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গেই আবার মুষল শিলাবৃষ্টি

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: আসছে ভয়ংকর কালবৈশাখী, ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গেই আবার মুষল শিলাবৃষ্টি

Bengal Weather Update: আসছে ভয়ংকর কালবৈশাখী, ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গেই আবার মুষল শিলাবৃষ্টি

Bengal Weather Update: আসছে ভয়ংকর কালবৈশাখী, ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গেই আবার মুষল শিলাবৃষ্টি 13
Gold Price Today: ভাঙল ১৮ বছরের রেকর্ড? লক্ষ্মীবারে কলকাতায় বড়সড় পতন, এক দিনেই ৪৬০০ টাকা সস্তা হল সোনা

Gold Price Today: ভাঙল ১৮ বছরের রেকর্ড? লক্ষ্মীবারে কলকাতায় বড়সড় পতন, এক দিনেই ৪৬০০ টাকা সস্তা হল সোনা

Gold Price Today: ভাঙল ১৮ বছরের রেকর্ড? লক্ষ্মীবারে কলকাতায় বড়সড় পতন, এক দিনেই ৪৬০০ টাকা সস্তা হল সোনা 8
Eid Al-Fitr 2026: ঈদের দিন ভুলেও নয় এই ৭ কাজ, রইল ইসলামি শরিয়তে কঠোর নিষেধাজ্ঞার তালিকা, উদযাপনের আগে এখনই জানুন

Eid Al-Fitr 2026: ঈদের দিন ভুলেও নয় এই ৭ কাজ, রইল ইসলামি শরিয়তে কঠোর নিষেধাজ্ঞার তালিকা, উদযাপনের আগে এখনই জানুন

Eid Al-Fitr 2026: ঈদের দিন ভুলেও নয় এই ৭ কাজ, রইল ইসলামি শরিয়তে কঠোর নিষেধাজ্ঞার তালিকা, উদযাপনের আগে এখনই জানুন 7
Horoscope Today: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিলে বিপদ বৃষর, ইজ্জত নিয়ে টানাটানি সিংহর

Horoscope Today: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিলে বিপদ বৃষর, ইজ্জত নিয়ে টানাটানি সিংহর

Horoscope Today: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিলে বিপদ বৃষর, ইজ্জত নিয়ে টানাটানি সিংহর 12