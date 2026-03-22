Horoscope Today: মিথুনের পেশায় শুভ, কর্কটের দুশ্চিন্তামুক্তি, কন্যার আর্থিক লাভ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের পেশায় শুভ, কর্কটের দুশ্চিন্তামুক্তি, কন্যার আর্থিক লাভ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Ajker Rashifal, 2026 March 22, Horoscope Today: নতুন কিছু শুরু করার চেয়ে পুরনো কাজ শেষ করার দিকে মন দিলে উন্নতি হবে। বকেয়া পাওনা মিলবে।

| Mar 22, 2026, 11:07 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নতুন কিছু শুরু করার চেয়ে পুরনো কাজ শেষ করার দিকে মন দিলে পেশাগত ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। বকেয়া পাওনা খতিয়ে দেখুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা বজায় রাখুন। সপ্তাহান্তে পরিস্থিতি স্পষ্ট হবে। পরিশ্রমের ফল পেতে শুরু করবেন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

জীবনে স্থিতিশীলতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য অধ্যবসায় এবং বাস্তবসম্মত চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। আর্থিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল সিদ্ধান্তই লাভজনক। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হলে শারীরিক অবস্থার উন্নতি।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পেশাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং সঠিক নথিপত্র বজায় রাখুন। আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত; নতুন ব্যবসায় অতিরিক্ত বিনিয়োগ করবেন না। অসমাপ্ত কাজগুলি পুনরায় দেখার সুযোগ পাবেন। ব্যস্ততা এবং ব্যক্তিগত সময়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক স্থিতিশীলতা পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার জন্য খরচে শৃঙ্খলা প্রয়োজন। আত্মচিন্তার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। পর্যাপ্ত বিশ্রামের ফলে শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সৃজনশীলতা এবং নেতৃত্বের প্রকাশ। কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রকল্পের দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা লাভজনক হতে পারে। প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দদায়ক সময় কাটবে।   

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের ক্ষেত্রে বিশদ বিশ্লেষণের ক্ষমতা আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখবে। অসম্পূর্ণ কাজ গুছিয়ে নেওয়ার সেরা সময়। ব্যয় সংকোচনের দিকে নজর দিলে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বললে অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রাখলে সুফল পাবেন। অংশীদারি ব্যবসায় লাভের যোগ। প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য ভালো সময়। শখে সময় দিলে মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সুফল। পুরনো ধার বা বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা। কথা বলার সময় সংযত থাকুন। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন হওয়া জরুরি। সপ্তাহের শেষে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কিছু শেখার বা জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তা সফল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের প্রশংসা পাবেন। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নথিপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। প্রেমের সম্পর্কে রোমাঞ্চ। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পেশাগত জীবনে কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে শুরু করবেন। ধৈর্য ধরে কাজ করলে বড় কোনো সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে লাভ। হাড় বা জয়েন্টের ব্যথায় যাঁরা ভুগছেন, তাঁরা সাবধান থাকুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার উদ্ভাবনী চিন্তা কর্মক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাবে। সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে কাজ সহজ হবে। আর্থিক দিক থেকে মিশ্র ফল; সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আধ্যাত্মিক এবং মানসিক চেতনার বিকাশ ঘটবে। পেশাগত জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন। সঞ্চয়ের দিকে নজর দিলে আর্থিক দুশ্চিন্তা কমবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

