Horoscope Today: মেষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে কাছের মানুষ, বড় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা মিথুনের
Ajker Rashifal, 26 March 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
আজ মেষ রাশির জাতকদের জন্য শত্রুতা বৃদ্ধির প্রবল যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অগ্রগতি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ আপনার পিছুটান দিতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষতির আশঙ্কা আছে, তাই বড় কোনো বিনিয়োগ আজ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়ে। কাছের মানুষের থেকে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে পারেন, তাই নিজের গোপন পরিকল্পনা কারো সাথে শেয়ার করবেন না। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন, মানসিক চাপ বাড়তে পারে।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
বৃষ রাশির জন্য আজ দিনটি সতর্কতার। আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত কোনো বন্ধু বা সহকর্মী আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। ব্যবসায়িক লেনদেনে আজ বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সব নথি ভালো করে পরীক্ষা করুন। পুরনো কোনো আইনি লড়াই নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। শত্রুরা আপনার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করবে। পারিবারিক জীবনেও আজ কিছুটা অশান্তি বিরাজ করতে পারে। নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
মিথুন রাশির জাতকদের আজ সাবধানে পা ফেলতে হবে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার জন্য একজোট হতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সঙ্গীর ওপর অন্ধবিশ্বাস আজ আপনার জন্য কাল হতে পারে। আইনি কোনো নোটিশ আজ আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে। আর্থিক লেনদেনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন, বড় কোনো অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। প্রিয়জনের আচরণে আজ আপনি মানসিকভাবে আঘাত পেতে পারেন। আজ নতুন কোনো চুক্তি সই না করাই ভালো।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
আজকের দিনটি কর্কট রাশির জন্য বেশ প্রতিকূল। আপনার দীর্ঘদিনের চেনা কেউ আপনার পিঠে ছুরি মারতে পারে বা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আজ লাভের চেয়ে ক্ষতির পাল্লা ভারী থাকবে। অপ্রয়োজনীয় জেদের কারণে আজ কোনো আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। গোপন শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে পারে। তবে ধৈর্য ধরলে দিনের শেষে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে। শরীরের নিম্নাংশে আঘাত বা ব্যথার যোগ আছে।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
সিংহ রাশির জাতকদের আজ অহংকার ত্যাগ করে চলতে হবে। আপনার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আজ আপনার শত্রুতা বাড়িয়ে দিতে পারে। ব্যবসায় নতুন কোনো ঝুঁকি নিতে যাবেন না, বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির যোগ রয়েছে। আদালতে চলমান কোনো মামলা আজ আপনার বিপক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ঘনিষ্ঠ মহলে কেউ আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপে অশান্তি বাড়তে পারে।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
কন্যা রাশির জন্য আজ দিনটি মানসিক চাপে ভরা থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে চরম শত্রুতা তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বড় কোনো চুক্তিতে ক্ষতি হতে পারে। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বন্ধুর বেশে থাকা কোনো শত্রু আজ আপনার বড় কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। কারো থেকে ধার নেওয়া বা দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
তুলা রাশির জাতকদের আজ সজাগ থাকতে হবে। আপনার কোনো আত্মীয় আজ আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আজ নগদ টাকার সংকট দেখা দিতে পারে এবং পুরনো দেনার কারণে ক্ষতি হতে পারে। আইন অমান্য করলে আজ বড় ধরনের জরিমানা বা শাস্তির মুখে পড়তে পারেন। শত্রুরা আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপনাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করবে। ভ্রমণের সময় সাবধানে থাকুন, চুরির ভয় আছে। পরিবারের প্রবীণদের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য আজ সাবধানতার দিন। আপনার রাগের সুযোগ নিয়ে শত্রুরা আপনাকে কোনো আইনি বিপদে ফেলে দিতে পারে। ব্যবসায় আজ কোনো নতুন অংশীদার নেওয়ার আগে দশবার ভাবুন, নতুবা পরে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে পারেন। আর্থিক বিনিয়োগে আজ বড় ধরনের ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গোপন কোনো শত্রু আপনার কাজের জায়গায় বাধা সৃষ্টি করবে। স্ত্রীর সাথে অকারণ তর্কে জড়াবেন না, যা বড় অশান্তির রূপ নিতে পারে।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
ধনু রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি মিশ্র হলেও কিছু ক্ষেত্রে ভয়াবহ। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আজ আপনার কোনো কর্মচারী বড় ধরনের কারচুপি করে আপনাকে ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে। পুরনো কোনো শত্রু আজ আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে। আইনি কোনো দলিলে সই করার আগে আইনজীবীর পরামর্শ নিন, নতুবা বড় ফাঁদে পা দিতে পারেন। আপনার খুব কাছের কেউ আপনার বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে আজ আপনার অনেক পরিকল্পিত কাজ ভেস্তে যেতে পারে।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
মকর রাশির জাতকদের আজ ভাগ্যের সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ব্যবসায়িক লেনদেনে আজ আপনাকে কেউ ঠকিয়ে দিতে পারে, যার ফলে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হতে পারে, যার মূলে থাকবে কোনো পুরনো শত্রুতা। আইনি জটিলতা আজ আপনার সময় ও অর্থ দুই-ই নষ্ট করবে। কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের থেকে পাওয়া তথ্যে বিভ্রান্ত হয়ে আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে দিনটি পার করার চেষ্টা করুন।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
কুম্ভ রাশির জাতকদের আজ প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্কতা প্রয়োজন। আজ আপনার পরিচিত মহলেই কেউ আপনার সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আজ দিনটি একেবারেই শুভ নয়, ক্ষতির যোগ প্রবল। কোনো সরকারি দপ্তরের সাথে আপনার আইনি বিরোধ তৈরি হতে পারে। শত্রুরা আপনার সাফল্যে বাধা দেওয়ার জন্য সক্রিয় থাকবে। প্রেমিকার সাথে আজ তিক্ততা বাড়তে পারে। ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সাবধানে চলাফেরা করুন।
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
মীন রাশির জাতকদের আজ খুব সাবধান থাকতে হবে। আজ আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনার বড় কোনো ক্ষতি করতে পারে। ব্যবসায়িক পার্টনারের ওপর নজর রাখুন, বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত রয়েছে। আইনি বিবাদে আজ আপনার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং ফল আশানুরূপ নাও হতে পারে। পুরনো কোনো গোপন শত্রু আজ প্রকাশ্যে আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। আর্থিক বিষয়ে আজ কাউকেই বিশ্বাস করবেন না। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন, রক্তচাপ বাড়তে পারে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
