Horoscope Today: বৃষের অত্যাশ্চর্য গ্রহযোগ, সিংহের রোমান্স, কুম্ভের অর্থলাভযোগ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Ajker Rashifal, 2026 March 27, Horoscope Today: আলোচনায় আজ বিশেষ ফল পাবেন। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে মন ভালো হয়ে যেতে পারে।

| Mar 27, 2026, 10:17 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

একটু অন্তর্মুখী হন আজ। নিজের ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্ট দিয়ে আজ মুগ্ধ করুন সকলকে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নতুন কিছু ট্রাই করুন। এর চেয়ে ভালো গ্রহসংযোগ আপনি হয়তো আর পাবেন না। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যোগাযোগ ও আলোচনায় আজ বিশেষ ফল পাবেন। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে মন ভালো হয়ে যেতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্মস্থলে কাজের চাপ থাকলেও আপনি বুদ্ধিতে সব সামলে নেবেন। শরীরের যত্ন নিন, বিশেষ করে পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন, একটু সতর্ক থাকুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, নতুন কোনো কাজ শুরু করার জন্য দিনটি ভালো। প্রেম ও রোমান্সে আজ নতুন মোড় আসতে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা না করে কাজে মন দিন, সুফল পাবেনই পাবেন। প্রিয়জনের সঙ্গে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা আজ মিটে যেতে পারে।  

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সৃজনশীল কাজে আজ আপনি প্রশংসিত হবেন। নতুন বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল হাতে পেতে পারেন। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দীর্ঘদিনের কোনো অমীমাংসিত সমস্যা আজ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মানসিক শান্তি খুঁজে পাবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন, যা আপনার কাজ সহজ করে দেবে। নিজের কেনাকাটায় আজ সংযত হওয়া প্রয়োজন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অংশীদারী ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা। প্রিয় মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আজ মানসিক প্রশান্তি মিলবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন না যেন। কর্মব্যস্ততার মাঝেও নিজের শখের জন্য কিছুটা সময় অন্তত বের করার চেষ্টা করুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

SIR voter list controversy: সব থেকেও 'নেই': 'ভোট দিতে পারবে কি'? SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

Bengal Heavy Rain Orange Alert: দানবীয় স্কোয়াল ফন্টের শিলাবৃষ্টি গিলল কলকাতাকে: ধেয়ে আসছে আরও ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়, কমলা সতর্কতায় বাড়ছে ভয়

Ram Navami 2026: লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা ও শ্রীরামের মিলিত কৃপায় রামনবমীতে ৪ রাশির কপাল একেবারে সোনায় মোড়া; শুধু টাকা আর টাকা

IPL 2026: সোফায় এক নিঃশ্বাস-দূরত্বে সুন্দরী RCB মালকিন ও GT ক্যাপ্টেন গিল, কেন অনন্যা বিড়লাকে নিয়ে তুমুল শোরগোল নেটপাড়ায়?

