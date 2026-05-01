Horoscope Today: মেষের নতুন সুযোগ, বৃষের অর্থসৌভাগ্য, মিথুনের রোমান্স; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

| May 01, 2026, 10:04 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সাহস ও বুদ্ধির প্রশংসা হবে। শারীরিক ক্লান্তি থাকতে পারে, তাই বিশ্রাম প্রয়োজন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দিক থেকে দিনটি খুব শুভ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেভালো সময় কাটবে। পুরনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন, ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। নতুন কোনো সৃজনশীল কাজে হাত দিতে পারেন। প্রেম ও রোমান্সের জন্য দিনটি ভালো।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি লাভজনক হতে পারে। বাড়ির বড়দের শরীরের দিকে নজর দিন। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। আত্মবিশ্বাস বজায় থাকবে। তবে অতিরিক্ত খরচের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বুঝে ব্যয় করুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিকল্পিত কাজগুলো আজ সফলভাবে শেষ করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মন বসবে। দাম্পত্য জীবনে সুখ।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন কোনো বিনিয়োগের কথা ভাবলে আজ শুভ দিন। সামাজিক কাজে মান-সম্মান বাড়বে। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ একটু ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। কাজের চাপে পরিবারের জন্য সময় বের করা কঠিন হতে পারে। ঠান্ডা মাথায় যে কোনও সিদ্ধান্ত নিন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের সঙ্গ পাবেন। দূরে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। আধ্যাত্মিক কাজে মনের শান্তি খুঁজে পাবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনার পরিশ্রমের ফল আজ পেতে শুরু করবেন। প্রিয়জনের সঙ্গে  বিবাদ এড়িয়ে চলুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অংশীদারি ব্যবসায় লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহিত জীবনে মধুরতা বাড়বে। শরীর মোটামুটি ভালোই থাকবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

গোপন শত্রুদের থেকে সাবধান থাকুন। আজ উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার দিকে খেয়াল রাখুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

ICSE, ISC Result 2026: দশমে দাপাচ্ছে বাংলা: প্রথম স্থানে বর্ধমানের নীপবীথি-সহ ১১

