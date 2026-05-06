Horoscope Today: পারিবরিক বিবাদে জেরবার হবে কর্কট, ধৈর্যের পরীক্ষা দিন কন্যা নইলে কপালে দুঃখ রয়েছে

May 06, 2026, 07:13 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি মিশ্র সম্ভাবনাময়। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আজ বড় বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ভালো, কারণ আকস্মিক আর্থিক ক্ষতির যোগ রয়েছে। পারিবারিক জীবনে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে পারিবারিক বিবাদ দেখা দিতে পারে; তাই মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে মতবিরোধের ফলে বিবাদ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, কারণ ছোটখাটো দুর্ঘটনার ঝুঁকি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে দিনশেষে ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধুর সহযোগিতায় মানসিক শান্তি ফিরে পেতে পারেন।  

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। ব্যবসায় লাভ-ক্ষতির সমীকরণ আজ বেশ জটিল; বড় কোনো লাভের আশা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তা হাতছাড়া হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে তর্কে জড়াবেন না, এতে আপনার ক্যারিয়ারে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। পরিবারে কোনো পুরনো সমস্যা নিয়ে বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। যানবাহন চালানো বা রাস্তা পারাপারের সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ আজ দুর্ঘটনা ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। শান্ত থাকলে পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন রাশির জাতকদের আজ সাবধানে পা ফেলতে হবে। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখলেও দিনের শেষভাগে কিছু অপ্রয়োজনীয় খরচ আপনার চিন্তার কারণ হবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে ভুল বোঝাবুঝির ফলে পারিবারিক বিবাদ দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজের কাজে মনোযোগ দিন, অন্যের বিষয়ে নাক গলাতে গেলে বড় কোনো বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। শারীরিক দিক থেকে আজ দুর্বলতা অনুভব করতে পারেন এবং যান্ত্রিক কোনো জিনিসের মাধ্যমে দুর্ঘটনা ঘটার ভয় আছে। অর্থনৈতিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন।  

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট রাশির জাতকদের জন্য দিনটি মোটামুটি ভালো কাটবে। তবে ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি নির্ভর করবে আপনার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ওপর। কঠোর পরিশ্রমের ফলে কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলেও সহকর্মীদের ঈর্ষার কারণে কর্মস্থলে সামান্য বিবাদ হতে পারে। জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়ে বাড়িতে পারিবারিক বিবাদ হওয়ার যোগ রয়েছে। আজ ভ্রমণের সময় নিজের মালামাল এবং শরীর নিয়ে সতর্ক থাকুন, কারণ সামান্য অসতর্কতায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রিয়জনের সাথে সময় কাটালে মানসিক চাপ কমবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি সতর্কতার। ব্যবসায়িক লাভের হার আজ আশাব্যঞ্জক হবে না, বরং পূর্বের কোনো লোকসান সামাল দিতে হিমশিম খেতে হতে পারে। পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে তর্কে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় পারিবারিক বিবাদ চরম আকার ধারণ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পরিশ্রম করতে হবে এবং উচ্চপদস্থদের সাথে বিবাদ এড়িয়ে চলতে হবে। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাবেন না, বড় কোনো দুর্ঘটনার সংকেত রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা রাশির জাতকদের আজ ধৈর্য পরীক্ষা দিতে হতে পারে। ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি আজ ওঠানামা করবে, তাই বড় কোনো চুক্তিতে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় মেজাজ খিটখিটে হতে পারে, যা থেকে সহকর্মীদের সাথে বিবাদ ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। পরিবারে জীবনসঙ্গীর সাথে মনোমালিন্য থেকে পারিবারিক বিবাদ হতে পারে। আজ বাড়ির বাইরে চলাফেরায় বিশেষ নজর দিন, কারণ কোনো ধারালো বস্তু থেকে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে। দিনটি সংযমের সাথে পার করুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি সাধারণ। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখলেও সেই অর্থ ধরে রাখা কঠিন হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ ভালো থাকলেও হঠাৎ কারো উস্কানিতে বিবাদ তৈরি হতে পারে। সন্তানদের কোনো আচরণ নিয়ে পরিবারে পারিবারিক বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। আজ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, নতুবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায়িক কোনো সমস্যা সমাধান হতে পারে। শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য দিনটি কিছুটা প্রতিকূল। ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, তাই ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন। কর্মক্ষেত্রে পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে মতের অমিল থেকে তীব্র বিবাদ হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয়দের সাথে কোনো বিষয় নিয়ে বড় কোনো পারিবারিক বিবাদ হওয়ার যোগ রয়েছে। আগুনের কাজ বা রান্নাঘরে কাজ করার সময় আজ বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন, কারণ দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। ধৈর্য এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করলে বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু রাশির জাতকদের আজ সচেতন থাকা জরুরি। ব্যবসায় লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও অংশীদারের সাথে টাকা নিয়ে বিবাদ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবেন না, কারণ এটি নিয়ে বিবাদ দানা বাঁধতে পারে। পরিবারে বয়স্কদের সাথে কথা বলার সময় বিনয়ী হোন, অন্যথায় পারিবারিক বিবাদ মানসিক যন্ত্রণার কারণ হবে। উচ্চস্থানে ওঠার সময় বা পাহাড়ি এলাকায় চলাফেরায় সতর্ক থাকুন, কারণ পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার ভয় আছে। আর্থিক লেনদেনে আজ লাভবান হওয়ার যোগ রয়েছে।  

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর রাশির জাতকদের জন্য দিনটি ভালো-মন্দের মিশেল। ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি আজ স্থিতিশীল থাকবে। তবে কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপে মানসিক অবসাদ আসতে পারে, যা সহকর্মীদের সাথে বিবাদে রূপ নিতে পারে। বাড়ির কোনো অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে ভাই-বোনদের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ জনাকীর্ণ স্থানে চলাচলের সময় সাবধান থাকুন, কারণ পকেটমার বা ছোটখাটো দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। প্রিয়জনের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। পুরনো ঋণ পরিশোধের সুযোগ আসতে পারে।  

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি কিছুটা অস্থিরতার। ব্যবসায় বড় ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে হলে আজ কোনো নতুন পরিকল্পনা শুরু করবেন না। কর্মক্ষেত্রে পরনিন্দা এড়িয়ে চলুন, নতুবা বড় কোনো বিবাদে জড়িয়ে ক্যারিয়ারে ক্ষতি হতে পারে। পরিবারে শান্ত পরিবেশ বজায় রাখতে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা রাখুন, অন্যথায় পারিবারিক বিবাদ জটিল হবে। রাস্তায় চলার সময় ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলুন, কারণ পুলিশের ঝামেলা বা দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক কাজে লিপ্ত থাকলে মানসিক শান্তি পেতে পারেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন রাশির জাতকদের জন্য দিনটি সতর্ক হওয়ার। ব্যবসায় লাভের হার আজ কম হতে পারে এবং পাওনা টাকা আদায় করতে বেগ পেতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কর্মপরিবেশ আপনার বিপক্ষে যেতে পারে এবং সহকর্মীর সাথে বিবাদ হতে পারে। স্ত্রীর সাথে ভুল বোঝাবুঝির কারণে দীর্ঘক্ষণ পারিবারিক বিবাদ চলতে পারে। যান্ত্রিক যান বা বাইক চালানোর সময় অত্যন্ত মনোযোগী হোন, কারণ দুর্ঘটনার প্রবল ঝুঁকি রয়েছে। নিজের গোপন কথা কারো কাছে ফাঁস করবেন না। আজ বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

