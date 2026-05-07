Horoscope Today: কাছের মানুষের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারে কর্কট, বড় আর্থিক ক্ষতি বৃশ্চিকের
Ajker Rashifal, 07 May 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
আর্থিক দিক থেকে সময়টি মিশ্র। ব্যবসায় বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন, অন্যথায় লোকসানের আশঙ্কা আছে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন, কারণ আপনার বিরুদ্ধে কোনো গোপন ষড়যন্ত্র হতে পারে। রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় বিশেষ সতর্ক থাকুন, ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো পুরনো বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যা মানসিক অশান্তির কারণ হবে। ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
আপনার আর্থিক উন্নতির নতুন পথ খুলবে। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে ব্যবসায়িক অংশীদারদের ওপর অন্ধবিশ্বাস করবেন না। পরিবারে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকবে, তবে জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। আপনার সাফল্যের পথে ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ শত্রুতা করার চেষ্টা করতে পারে। যানবাহন চালানোর সময় গতি নিয়ন্ত্রণ করুন। সামগ্রিকভাবে এটি আপনার জন্য উন্নতির মাস হতে পারে।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য ব্যবসায় বাড়তি আয়ের সুযোগ আসবে। তবে অযথা খরচ এড়িয়ে চলতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের চক্রান্তের কারণে মানহানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই নিজের কাজ নিয়ে সতর্ক থাকুন। পারিবারিক অশান্তি এড়াতে তর্কে জড়াবেন না। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে কোনো ভুল করে ফেলতে পারেন, যা দুর্ঘটনার সমান ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। শারীরিক ক্লান্তিকে অবহেলা করবেন না।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে, তবে বড় কোনো ঝুঁকি নেবেন না। ব্যবসায় নতুন চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে ভাই-বোনদের সাথে মতবিরোধ হতে পারে, যা আপনার মানসিক চাপ বাড়াবে। কাছের কোনো মানুষের ষড়যন্ত্রে আপনার ব্যবসায়িক ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি আছে। ভ্রমণের সময় মালপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন, বিশেষ করে পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
সিংহ রাশির জাতকদের আর্থিক উন্নতির যোগ অত্যন্ত প্রবল। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের মুখ দেখতে পারেন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা সফল হবে। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বিপদের কারণ হতে পারে। পারিবারিক জীবনে সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে অশান্তি দেখা দিতে পারে। আপনার অগোচরে শত্রুরা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, তাই ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখুন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
আর্থিক অবস্থা সাধারণ থাকবে। বড় কোনো বিনিয়োগ এই মুহূর্তে না করাই ভালো। ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দিতে পারে, তবে তা সাময়িক। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বাস্থ্যের কারণে উদ্বেগ বাড়বে। কেউ আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে পারে। কর্মস্থলে কোনো বিবাদ থেকে দূরে থাকুন। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ছোটখাটো আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই কাজের সময় মনোযোগী হন।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
ব্যবসায় দারুণ উন্নতির সুযোগ রয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আর্থিক বাধা দূর হবে। তবে সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করতে পারে কেউ। পরিবারের সাথে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, নতুবা দূরত্ব তৈরি হতে পারে। ধারালো বস্তু বা আগুন থেকে সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার সামান্য যোগ রয়েছে। আইনি জটিলতা থাকলে তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করুন। বড় কোনো আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগীরা আপনার ক্ষতি করার জন্য ফাঁদ পাততে পারে। পারিবারিক জীবনে বাইরের লোকের হস্তক্ষেপের ফলে অশান্তি চরম আকার নিতে পারে। রাস্তা পারাপারের সময় সাবধান হোন। গোপন শত্রুদের চক্রান্ত নস্যাৎ করতে বুদ্ধির প্রয়োগ করুন। শরীর খুব একটা ভালো নাও যেতে পারে।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
বিদেশে কাজের সুযোগ বা ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি ঘটবে। তবে পরিবারের কারো সাথে জমিজমা নিয়ে বিরোধ দেখা দিতে পারে। আপনার সরল মনের সুযোগ নিয়ে কেউ বড় কোনো ষড়যন্ত্র করতে পারে। মানসিক অস্থিরতার কারণে কাজে ভুল হতে পারে, যা থেকে বড় কোনো বিপর্যয় ঘটা সম্ভব। কাছের মানুষের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করুন।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
মকর রাশির জাতকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং আর্থিক লাভের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় নতুন অংশীদার লাভজনক হবে। তবে পরিবারের সদস্যদের একগুঁয়েমির কারণে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। আপনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কাছের বন্ধুও শত্রুতা করতে পারে। শারীরিক অসুস্থতা বা হাড়ের সমস্যা থেকে সাবধান থাকুন। দীর্ঘ ভ্রমণের সময় সাবধানে গাড়ি চালান।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
আর্থিক অবস্থা আগের তুলনায় ভালো হবে। পাওনা টাকা আদায়ের যোগ রয়েছে। তবে ব্যবসায়িক কোনো তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। পারিবারিক অশান্তি আপনার কাজের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই মাথা ঠান্ডা রাখুন। কোনো গোপন সূত্র থেকে আসা বিপদের যোগ রয়েছে। রাস্তায় চলাফেরায় এবং সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামায় সতর্ক থাকুন।
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
ব্যবসায় প্রচুর লাভের আশা থাকলেও খরচের আধিক্য আপনাকে দুশ্চিন্তায় রাখবে। কোনো বড় বিনিয়োগের আগে পরিবারের সাথে আলোচনা করুন। আপনার বিরুদ্ধে কর্মক্ষেত্রে কুৎসা ছড়ানোর চেষ্টা হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির জন্য কলহ তৈরি হতে পারে। শারীরিক দুর্বলতার কারণে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই নিজের শরীরের ওপর জোর দেবেন না। ধৈর্য ও বিশ্বাস বজায় রাখুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
