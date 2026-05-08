English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Horoscope Today: মিথুনের প্রেম, তুলার বিনিয়োগ, বৃশ্চিকের নতুন রাস্তা; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের প্রেম, তুলার বিনিয়োগ, বৃশ্চিকের নতুন রাস্তা; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Ajker Rashifal, 2026 May 08, Horoscope Today: রোমান্স যেন ভুলেই গিয়েছেন। এবার একটা ব্রেক নিন। এটাই ভালো সময়।

| May 08, 2026, 11:07 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনার আবেগ আপনাকে আজ সংকটে ফেলবে। নিজের উপর বিশ্বাস রেখে চলুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

মুড সুইং-এর জেরে আপনি একটু আইসোলেটেড ফিল করতে পারেন। আজ বরং পার্টি মুডে থাকুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

রোমান্স যেন ভুলেই গিয়েছেন। এবার একটা ব্রেক নিন। এটাই ভালো সময়।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সন্তান তার বাবা-মায়ের কাছে সময় দাবি করবে। এঁদের কেরিয়ারে বড় বড় ঘটনা ঘটবে। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের মধ্য়েই আজ আনন্দ পাবেন। আর কাজ থেকে টাকাও আসবে। ভ্রমণযোগ আছে, আছে ভ্রমণের মাধ্যমেই রোমান্স।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

শরীরের প্রতি নজর দিন। একটু অবজেক্টিভ ভাবে কাজ করুন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনি সম্প্রতি খুব স্ট্রেসড হয়ে আছেন, একটু বিশ্রাম জরুরি। নতুন বিনিয়োগ করুন। লাভ হবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গোপন কোনও খবর পেয়ে আপনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। আপনার সামনে নতুন রাস্তা খুলে যাবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সমস্যা-নিরসনে নিজের উদ্ভাবনীশক্তির প্রয়োগ করুন। এবং অবস্থা যেমনই হোক, আপনি ঠিক জয়যুক্ত হবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ আদ্যন্ত সামাজিক একটা দিন। আজ অনেকের সঙ্গে মেলামেশা ঘটবে আপনার। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

একটা উইকেন্ড গেটওয়ে আপনার জন্য জরুরি। সংকট তৈরি হলেও আপনি বুদ্ধিবলে ঠিক বেরিয়ে যাবেন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার জীবনে নতুন বন্ধু আসবে, আর এটাই ঠিক লগ্ন। কমিউনিকেশনের অভাবে কোনও ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে পারে। সাবধান কিন্তু। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Operation Sindoor First Anniversary: দুর্গম রণক্ষেত্রে দুধ-চা-লস্যি; অপারেশন সিঁদুরে ১০ বছরের শ্রবণের অবিশ্বাস্য 'যুদ্ধ'

পরবর্তী অ্যালবাম

Operation Sindoor First Anniversary: দুর্গম রণক্ষেত্রে দুধ-চা-লস্যি; অপারেশন সিঁদুরে ১০ বছরের শ্রবণের অবিশ্বাস্য &#039;যুদ্ধ&#039;

Operation Sindoor First Anniversary: দুর্গম রণক্ষেত্রে দুধ-চা-লস্যি; অপারেশন সিঁদুরে ১০ বছরের শ্রবণের অবিশ্বাস্য 'যুদ্ধ'

Operation Sindoor First Anniversary: দুর্গম রণক্ষেত্রে দুধ-চা-লস্যি; অপারেশন সিঁদুরে ১০ বছরের শ্রবণের অবিশ্বাস্য 'যুদ্ধ' 7
Indian Cricketer Dies: প্রিয় ক্রিকেটার আর নেই, আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, ভেঙে পড়লেন কোহলি-যুবরাজরা, ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া

Indian Cricketer Dies: প্রিয় ক্রিকেটার আর নেই, আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, ভেঙে পড়লেন কোহলি-যুবরাজরা, ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া

Indian Cricketer Dies: প্রিয় ক্রিকেটার আর নেই, আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, ভেঙে পড়লেন কোহলি-যুবরাজরা, ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া 7
Horoscope Today: কাছের মানুষের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারে কর্কট, বড় আর্থিক ক্ষতি বৃশ্চিকের

Horoscope Today: কাছের মানুষের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারে কর্কট, বড় আর্থিক ক্ষতি বৃশ্চিকের

Horoscope Today: কাছের মানুষের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারে কর্কট, বড় আর্থিক ক্ষতি বৃশ্চিকের 12
Vaibhav Sooryavanshi In Massive Trouble: বৈভব সূর্যবংশীর IPL শেষ? মাঠে নামলেই FIR, &#039;শিশু শ্রমিক&#039; খেলানোয় চরম বিপাকে RR, জল গড়াচ্ছে কোর্টে

Vaibhav Sooryavanshi In Massive Trouble: বৈভব সূর্যবংশীর IPL শেষ? মাঠে নামলেই FIR, 'শিশু শ্রমিক' খেলানোয় চরম বিপাকে RR, জল গড়াচ্ছে কোর্টে

Vaibhav Sooryavanshi In Massive Trouble: বৈভব সূর্যবংশীর IPL শেষ? মাঠে নামলেই FIR, 'শিশু শ্রমিক' খেলানোয় চরম বিপাকে RR, জল গড়াচ্ছে কোর্টে 7