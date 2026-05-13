  Horoscope Today: ধৈর্য হারালেই বিপদ মেষের, পরিবারে প্রবল অশান্তি মিথুনের

Horoscope Today: ধৈর্য হারালেই বিপদ মেষের, পরিবারে প্রবল অশান্তি মিথুনের

Written BySekender Abu ZafarUpdated bySekender Abu Zafar
Published: May 13, 2026, 06:57 AM|Updated: May 13, 2026, 06:57 AM

Ajker Rashifal,  13 May 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো সুযোগ পেতে পারেন। বড় কোনো বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নিন। পারিবারিক অশান্তি। ধৈর্য হারালেই বিপদে পড়বেন। স্বাস্থ্যে নজর দিন। খরচ কম করুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

কাজে ব্যাস্ত থাকবেন। কাজের জায়গায় কর্তৃপক্ষের প্রশ্ংসা পাবেন। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

ব্যবসা ভালো চলবে। আর্থিক লেনদেনে সাবধান। পরিবারে মতবিরোধ। সঙ্গীর সঙ্গে বোঝাপড়া গভীর হবে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। পরিস্থিতি সামাল দিকে কৌশল অবল্বন করুন। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

আর্থিক বিনিয়োগে সাবধানে করুন। পরিবারের কারও জন্য উদ্বেগ কমবে। ব্যক্তিগত জীবনে নতুন কোনো সম্পর্কের সূচনা হতে পারে। নিজের সৃজনশীলতা প্রকাশ করার জন্য আজকের দিনটি দারুণ। মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। 

 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। ব্যবসায় বড় কোনও চুক্তি হতে পারে। অযথা খরচ করবেন না। স্বাস্থ্য যত্নশীল হন। প্রকাশ্যে কারও বিরুদ্ধে বলবেন না। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হতে পারে। কাজের জায়গায় চাপে থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে আজ বাড়তি সতর্কতা অবলম্ব করুন। পরিবারে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। কারো উপরে অতিরিক্ত নির্ভরশীল হবেন না। সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার চেষ্টা করুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। আর্থিক উন্নতির নতুন পথ খুলে যেতে পারে। কাছের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি ভালো। লক্ষ্য স্থির রাখুন। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করুন। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি মিশ্র। আর্থিক ঝুঁকি নেবেন না। ধার দেওয়া-নেওয়া করা যাবে না। পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বড়দের পরামর্শ নিন। আবেগপ্রবণ হতে পারেন। স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

কর্মক্ষেত্রে নতুন উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু করতে পারবেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো বড় সাফল্য। আর্থিক অবস্থা বেশ মজবুত হবে। প্রিয়জনের কাছ থেকে কোনো ভালো সংবাদ পেতে পারেন। নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

কাজের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি।  পুরনো সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। আর্থিক লেনদেনে সাবধান হোন। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। স্বাস্থ্য সচেতন হোন। বাতের ব্যথা বা মাথাব্যথার সমস্যা থাকতে পারে। নিজের লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকুন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

নতুন কোনো কাজের সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক। আর্থিক বিনিয়োগের আগে খোঁজখবর করুন। পারিবারিক জীবনে শান্তি ও আনন্দ বজায় থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। নিজের মনের কথা কাছের মানুষকে বলতেই পারেন। বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের মানুষদের সঙ্গে কথা বলুন। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

দিনটি আপনার জন্য মিশ্র হতে পারে। ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন। আর্থিক ক্ষেত্রে সাবধান। খরচ কমান। পারিবারিক বিষয়ে টানাপোড়েন। ধৈর্য হারাবেন না। স্বাস্থ্যের যত্ নিন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। সব সমস্যা একসময় ঠিক হয়ে যাবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Live: বিধানসভায় আজ নবনির্বাচিত প্রার্থীদের বিধায়কপদে শপথগ্রহণ

