Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝির ফলে পরিবারে সংকট মীনের, অন্ধভাবে কাউকে বিশ্বাস করলেই ঠকবে কর্কট

Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝির ফলে পরিবারে সংকট মীনের, অন্ধভাবে কাউকে বিশ্বাস করলেই ঠকবে কর্কট

Written BySekender Abu ZafarUpdated bySekender Abu Zafar
Published: May 14, 2026, 07:07 AM|Updated: May 14, 2026, 07:07 AM

Ajker Rashifal,  14 May 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

সাবধানে চলাফেরা করুন। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ। আর্থিক লেনদেনে সাবধান। মোটা টাকার লোকসান। পরিবারে ভুল বোঝাবুঝি থেকে সংকট। বিনিয়োগের আগে ভালো করে যাচাই করে নিন। কর্মক্ষেত্রে চক্রান্ত থেকে সাবধান। আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। কাগজপত্র ঠিক করে রাখুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

আর্থিক দিক থেকে আজ সাবধান। বাজে খরচ করবেন না। মাথা ঠান্ডা রাখুন নইলে পরিবারে গোলমাল দেখা দিতে পারে। শত্রু থেকে সাবধান। চলাচলে বাড়তি সতর্ক থাকুন। আইনি জটিলতা থেকে সাবধান। কোনো নথিতে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

ব্যবসায় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ব্যবসায় পার্টনারের সঙ্গে স্বচ্ছ থাকুন। নতুবা বড় ক্ষতির সম্ভাবনা। বয়স্কদের স্বাস্ত্য নিয়ে চিন্তা। কাজের জায়গা ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। কথাবার্তায় সাবধান। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। আইনি পরামর্শ নিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

ব্যবসায় বিনিয়োগ সাবধান। হঠকারী সিদ্ধান্তে বিরাট ক্ষতি হতে পারে। পারিবারে হঠাত্ কোনও সংকট। ব্যবসায় মন্দা। কাজের জায়গায় ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। কারও কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। ছোটখাটো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।  

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

ব্যবসায় ঝুঁকি নেবেন না। পারিবারিক কলহ তুঙ্গে উঠতে পারে। সম্মানহানির আশঙ্কা। সাবধানে থাকুন। দুর্ঘটনার যোগ আছে।  আইনি জটিলতা থাকলে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। টাকাপয়সার লেনদেনে সতর্ক থাকুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

আর্থিক সংকটের আভাস পেতে পারেন। খরচ কমান। কারও উপরে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। চোখের আড়ালে কেউ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, সতর্ক হোন। আইনি ঝমেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। 

 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

ব্যবসায় জটিলতা। প্রবল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। পারিবারিক কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে মতপার্থক্যের জেরে সংকট। কাজের জায়গায় আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হতে পারে। আইনি ঝামেলায় কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর সাহায্য লাগতে পারে। নতুন কোনও চুক্তি করার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিন।

 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ক্ষতির আশঙ্কা। ইনভেস্ট করার ক্ষেত্রে সাবধান। পারিবারিক গোলমালে মানসিকভাবে বিপর্যস্ হয়ে যেতে পারেন। শত্রুরা আপনাকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করবে। আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে নাজেহাল হতে পারেন। অহেতুক বিতর্কে যাবেন না। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিন। অসাবধানতায় বড় লোকসান হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি চরমে উঠতে পারে যা আইনি লড়াইয়ের পর্যায়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পেছনে ষড়যন্ত্র চলছে, তাই সবাইকে বিশ্বাস করবেন না। হঠাৎ করে কোনো আইনি নোটিশ বা সমস্যায় পড়ার যোগ রয়েছে। ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আর্থিক লেনদেনে লিখিত চুক্তি অবশ্যই করবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

ব্যবসায়িক ক্ষতির যোগ। কোনও ঝুঁকি নেবেন না। পারিবারিক সংকট ও অশান্তির কারণে কাজের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। চক্রান্র শিকার হতে পারেন। আইনি ঝমেলায় টাকাপয়সা ও সম্মান দুটোই চলে যেতে পারে। রাস্তাঘাটে চলাফেরায় সাবধান। আর্থিক লেনদেনে হিসেবে হোন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

আর্থিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা। ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। আপনার সাফল্যে কারও ঈর্ষা হতে পারে। সাবধানে থাকুন। আইনি বিষয়গুলো নিয়ে আগেভাগেই সতর্ক হোন, অন্যথায় বড় ধরনের ঝমেলায় জড়াতে পারেন। 

 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

ব্যবসায় বড় ক্ষতির সম্ভাবনা। লেনদেনে সতর্ক থাকুন। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থেকে বড় সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। ষড়যন্ত্র বা কুৎসার শিকার হতে পারেন। আইনি ঝমেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয় আছে। কাগজপত্র তৈরি করুন। আর্থিক বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের বড়দের সঙ্গে কথা বলুন। 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Tags:
Apnar Rashifal
राशिफल 2026
আপনার রাশিফল
Horoscope 2024
কী আছে আজ ভাগ্যে
Bengali Rashifal
বাংলা রাশিফল
Rashifal Bangla
Ajker RashifalToday

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Live: আজ উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ, কখন-কীভাবে দেখবেন ফলাফল

Live: আজ উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ, কখন-কীভাবে দেখবেন ফলাফল

Live blog zee 24 ghanta Live32 min ago
2

দিনভর গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, ঝড়বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে এইসব জেলা

West Bengal Weather Update1 hr ago
3

মি শুধুমাত্র একজন সভাপতিই ছিলে না: 'বস'-কে হারিয়ে ভেঙে পড়লেন সোনি নর্ডে

Tutu Bose DeathMay 13
4

৩ দিনের ছুটি থেকে বোনাস ২০%, গ্র্যাচুইটি-পিএফে বিরাট বদল, জানুন নয়া ১১ শ্রম নিয়ম

New Labour Code IndiaMay 13
5

ড্রাগনের দেশে ট্রাম্প; মুখোমুখি দুই মহাশক্তিধর; অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কী থাকছে আলো

Trump arrives in ChinaMay 13