/Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝির ফলে পরিবারে সংকট মীনের, অন্ধভাবে কাউকে বিশ্বাস করলেই ঠকবে কর্কট

Ajker Rashifal, 14 May 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
সাবধানে চলাফেরা করুন। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ। আর্থিক লেনদেনে সাবধান। মোটা টাকার লোকসান। পরিবারে ভুল বোঝাবুঝি থেকে সংকট। বিনিয়োগের আগে ভালো করে যাচাই করে নিন। কর্মক্ষেত্রে চক্রান্ত থেকে সাবধান। আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। কাগজপত্র ঠিক করে রাখুন।
আর্থিক দিক থেকে আজ সাবধান। বাজে খরচ করবেন না। মাথা ঠান্ডা রাখুন নইলে পরিবারে গোলমাল দেখা দিতে পারে। শত্রু থেকে সাবধান। চলাচলে বাড়তি সতর্ক থাকুন। আইনি জটিলতা থেকে সাবধান। কোনো নথিতে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন।
ব্যবসায় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ব্যবসায় পার্টনারের সঙ্গে স্বচ্ছ থাকুন। নতুবা বড় ক্ষতির সম্ভাবনা। বয়স্কদের স্বাস্ত্য নিয়ে চিন্তা। কাজের জায়গা ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। কথাবার্তায় সাবধান। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। আইনি পরামর্শ নিন।
ব্যবসায় বিনিয়োগ সাবধান। হঠকারী সিদ্ধান্তে বিরাট ক্ষতি হতে পারে। পারিবারে হঠাত্ কোনও সংকট। ব্যবসায় মন্দা। কাজের জায়গায় ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। কারও কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। ছোটখাটো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।
ব্যবসায় ঝুঁকি নেবেন না। পারিবারিক কলহ তুঙ্গে উঠতে পারে। সম্মানহানির আশঙ্কা। সাবধানে থাকুন। দুর্ঘটনার যোগ আছে। আইনি জটিলতা থাকলে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। টাকাপয়সার লেনদেনে সতর্ক থাকুন।
আর্থিক সংকটের আভাস পেতে পারেন। খরচ কমান। কারও উপরে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। চোখের আড়ালে কেউ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, সতর্ক হোন। আইনি ঝমেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।
ব্যবসায় জটিলতা। প্রবল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। পারিবারিক কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে মতপার্থক্যের জেরে সংকট। কাজের জায়গায় আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হতে পারে। আইনি ঝামেলায় কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর সাহায্য লাগতে পারে। নতুন কোনও চুক্তি করার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিন।
আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ক্ষতির আশঙ্কা। ইনভেস্ট করার ক্ষেত্রে সাবধান। পারিবারিক গোলমালে মানসিকভাবে বিপর্যস্ হয়ে যেতে পারেন। শত্রুরা আপনাকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করবে। আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে নাজেহাল হতে পারেন। অহেতুক বিতর্কে যাবেন না।
ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিন। অসাবধানতায় বড় লোকসান হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি চরমে উঠতে পারে যা আইনি লড়াইয়ের পর্যায়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পেছনে ষড়যন্ত্র চলছে, তাই সবাইকে বিশ্বাস করবেন না। হঠাৎ করে কোনো আইনি নোটিশ বা সমস্যায় পড়ার যোগ রয়েছে। ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আর্থিক লেনদেনে লিখিত চুক্তি অবশ্যই করবেন।
ব্যবসায়িক ক্ষতির যোগ। কোনও ঝুঁকি নেবেন না। পারিবারিক সংকট ও অশান্তির কারণে কাজের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। চক্রান্র শিকার হতে পারেন। আইনি ঝমেলায় টাকাপয়সা ও সম্মান দুটোই চলে যেতে পারে। রাস্তাঘাটে চলাফেরায় সাবধান। আর্থিক লেনদেনে হিসেবে হোন।
আর্থিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা। ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। আপনার সাফল্যে কারও ঈর্ষা হতে পারে। সাবধানে থাকুন। আইনি বিষয়গুলো নিয়ে আগেভাগেই সতর্ক হোন, অন্যথায় বড় ধরনের ঝমেলায় জড়াতে পারেন।
ব্যবসায় বড় ক্ষতির সম্ভাবনা। লেনদেনে সতর্ক থাকুন। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থেকে বড় সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। ষড়যন্ত্র বা কুৎসার শিকার হতে পারেন। আইনি ঝমেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয় আছে। কাগজপত্র তৈরি করুন। আর্থিক বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের বড়দের সঙ্গে কথা বলুন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)