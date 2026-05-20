/Horoscope Today: বৃষর শত্রুরা হঠাত্ মাথাচাড়া দিতে পারে, তুচ্ছ কারণে চরম পারিবারিক বিবাদ সিংহের

Ajker Rashifal, 20 May 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
আর্থিক উন্নতি। হঠকারী বিনিয়োগে ক্ষতি। চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও সহকর্মীদের গোপন শত্রুতা বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। পাওনা টাকা আদায়ে আইনি জটিলতা। জমি-জমা সংক্রান্ত পারিবারিক বিবাদ। ধৈর্য ধরা প্রয়োজন। আইনি মামলায় জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি এড়াতে সতর্ক থাকুন। কোনো বড় সিদ্ধান্তের আগে পরিবারের প্রবীণদের পরামর্শ নিন। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
আর্থিক উন্নতি। নতুন চাকরির যোগ। ব্যবসায় আজ বড় কোনো বিনিয়োগ না করাই ভালো। শত্রুতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। দাম্পত্য কলহ এড়াতে কথা বলার সময় সংযম বজায় রাখুন। আইনি জটিলতা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। খরচে রাশ টানা এ মাসে অত্যন্ত জরুরি।
চাকরিতে বদলি বা বাড়তি দায়িত্ব পাওয়ার যোগ আছে। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি। ব্যবসায় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তাই লেনদেনে সতর্ক থাকুন। সমাজে বা কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রুরা আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ। আইনি জটিলতায় জড়ানো ঠিক হবে না। আইনি নথিপত্রে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
ব্যয় বৃদ্ধি। চাকরিতে কঠোর পরিশ্রম করলেও আশানুরূপ স্বীকৃতি পেতে দেরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনো চুক্তি করার আগে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখুন। পুরনো শত্রুতা বৃদ্ধি। পারিবারিক জীবনে ভুল বোঝাবুঝির কারণে বিবাদ ও অশান্তি দেখা দিতে পারে। যেকোনো বিবাদ আইনি রূপ নেওয়ার আগেই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন।
আর্থিক উন্নতির ভালো সুযোগ আসবে। চাকরিতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সুনজরে থাকবেন। অতি-আত্মবিশ্বাসের কারণে ব্যবসায় বড় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। আপনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। নিজের পরিকল্পনা গোপন রাখুন। তুচ্ছ কারণে পারিবারিক বিবাদ বড় আকার নিতে পারে। পুরনো কোনো আইনি জটিলতা বা মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার বিপক্ষে যাওয়ার ঝুঁকি।
আর্থিক দিক থেকে সচেতন হতে হবে। চাকরিতে কাজের চাপ বাড়লেও আর্থিক উন্নতি ধীর গতিতে হবে। পরিচিত মানুষেরাই শত্রুতায় মেতে উঠতে পারে। পারিবারিক সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে ভাইবোনদের মধ্যে তীব্র বিবাদ। আইনি জটিলতায় জড়াতে পারেন। কোনও প্রকার আইনি নোটিসকে হালকাভাবে নেবেন না।
ব্যবসায় দারুণ উন্নতির সুযোগ রয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আর্থিক বাধা দূর হবে। তবে সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করতে পারে কেউ। পরিবারের সাথে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, নতুবা দূরত্ব তৈরি হতে পারে। ধারালো বস্তু বা আগুন থেকে সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার সামান্য যোগ রয়েছে। আইনি জটিলতা থাকলে তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
আর্থিক উন্নতি। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রাখা কঠিন হবে। কর্মক্ষেত্রে বা চাকরিতে নতুন সুযোগ এলেও সহকর্মীদের শত্রুতার মুখে পড়তে পারেন। ব্যবসায়ীদের বড় বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। পারিবারিক বিবাদের কারণে দাম্পত্য জীবনে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। ট্যাক্স বা ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি জটিলতায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো আইনি বিবাদে জড়িয়ে থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে আদালতের বাইরে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করাটাই এই সময়ে শ্রেয় হবে।
চাকরিতে কাজের পরিবেশ অনুকূল থাকবে এবং ঊর্ধ্বতনদের সহযোগিতা পাবেন। ব্যবসায় তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলে বড় আর্থিক ক্ষতি। আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে শত্রুরা আপনাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় থাকলেও কোনো আত্মীয়ের উসকানিতে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। আইনি ঝামেলা এড়াতে সমস্ত সরকারি নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে চলাই মঙ্গলজনক হবে।
সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ আসবে। তবে শেয়ার বাজার বা ফাটকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে বড় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চরম আকার নিতে পারে। কোনও পুরনো চুক্তি বা ঋণের দায়ে নতুন করে আইনি জটিলতায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেকোনো আইনি লড়াইয়ে ধৈর্য বজায় রাখা প্রয়োজন।
কুম্ভ রাশির জাতকদের আর্থিক উন্নতিতে বাধা। চাকরিতে স্থায়িত্ব আসবে, কিন্তু অতিরিক্ত কাজের চাপ মানসিক ক্লান্তি বাড়াবে। ব্যবসায় ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বড় ধরনের ক্ষতি। কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি আপনার সাথে শত্রুতা করতে পারে। পারিবারিক অহংকার বা জেদের কারণে সম্পর্কে বিবাদ ও দূরত্ব তৈরি হতে পারে।
পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি মিলবে। চাকরিতে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। অতিরিক্ত লোভের কারণে বড় আর্থিক ক্ষতি। শত্রুরা সক্রিয় হয়ে উঠবে। পারিবারিক জীবনে ভাইবোনদের সাথে মতবিরোধের জেরে বিবাদ দেখা দিতে পারে। জমি-জমা বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি জটিলতা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আইনি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)