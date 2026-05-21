Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Horoscope Today: অন্ধভাবে কাউকে বিশ্বাস করলে ডুববে মকর, জটিল আইনি ঝামেলায় জড়াতে পারে কন্যা

Horoscope Today: অন্ধভাবে কাউকে বিশ্বাস করলে ডুববে মকর, জটিল আইনি ঝামেলায় জড়াতে পারে কন্যা

Written BySekender Abu ZafarUpdated bySekender Abu Zafar
Published: May 21, 2026, 08:18 AM IST|Updated: May 21, 2026, 08:29 AM IST

Ajker Rashifal,  21 May 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায় দারুণ লাভের যোগ। বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা। সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলাই ভালো। আর্থিক ক্ষতির বড় কোনো আশঙ্কা নেই। হঠকারী সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। ছোটখাটো অশান্তি দেখা দিতে পারে, যা ধৈর্য ধরে সমাধান করতে হবে। আইনি ঝামেলা থেকে দূরে থাকুন। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

চাকুরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম। ব্যবসায় বড় কোনও বিনিয়োগে না যাওয়াই শ্রেয়, অন্যথায় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি। পুরনো কোনও আইনি ঝামেলা থাকলে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। শারীরিক দিক থেকে একটু সাবধানে থাকুন। গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন, যাতে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার জন্য সময়টি অনুকূল। চাকরিতে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন। পারিবারিক পরিবেশ মোটের ওপর শান্ত থাকবে, তবে পরিবারের বয়স্কদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। কোনো আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে থাকলে এবার তার ইতিবাচক সমাধান হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

চ্যালেঞ্জিং সময়। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বড় লেনদেনে সাবধান থাকুন। চাকরিতে কাজের চাপ। সহকর্মীদের সাথে মতবিরোধের কারণে পারিবারিক অশান্তি ঘরেও প্রভাব ফেলতে পারে। আইনি ঝামেলা আপনাকে ভোগাতে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে চলুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

লাভের যোগ রয়েছে। চাকুরিজীবীদের জন্য সময়টি চমৎকার। বদলির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সাময়িক আর্থিক ক্ষতি। পারিবারিক অশান্তি এড়াতে অহংকার ও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কোনো পুরনো আইনি ঝামেলা বা মামলা-মোকদ্দমা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। 

 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বুঝে শুনে পা বাড়াতে হবে। ব্যবসায় আশানুরূপ লাভ নাও হতে পারে। সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। তাই সতর্ক থাকুন। ঋণ দেওয়া-নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পারিবারিক অশান্তি। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। কোনো আইনি ঝামেলায় জড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আর্থিক বাধা দূর হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করতে পারে কেউ। পরিবারের সাথে সময় কাটান। নতুবা দূরত্ব তৈরি হতে পারে। ধারালো বস্তু বা আগুন থেকে সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার সামান্য যোগ রয়েছে। আইনি জটিলতা থাকলে তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

তাড়াহুড়ো করে কোনো ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত আর্থিক ক্ষতি। চাকরিতে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সাথে অশান্তি।  জটিল আইনি ঝামেলা বা আইনি নোটিশ আপনার মানসিক উদ্বেগ। মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত থাকতে পারে। 

 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসায় ভাগ্য ভালো। চাকরিতে আপনার দক্ষতার দাম পাবেন। শেয়ার বা লটারিতে টাকা ঢালার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। পারিবারিক পরিবেশ আনন্দমুখর থাকবে এবং কোনো শুভ অনুষ্ঠান হওয়ার যোগ রয়েছে। কোনো পুরনো আইনি ঝামেলা থেকে স্বস্তি মিলবে। তবে দূরপাল্লার ভ্রমণের সময় সতর্ক থাকুন, কারণ সামান্য অসাবধানতা বড় কোনো দুর্ঘটনার রূপ নিতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিশ্রমের পাশাপাশি কৌশল অবলম্বন করতে হবে। মানসিক ক্লান্তি আসতে পারে, তবে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। কাউকে বিশ্বাস করলে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। পারিবারিক কারণে কিছুটা মানসিক অশান্। আইনি ঝামেলা। চুক্তি করার সময় সাবধান। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় নতুন সুযোগ। লাভের মুখ দেখতে পাবেন। চাকরিতে বড় কোনো পরিবর্তন। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে ভুল বিনিয়োগ করে আর্থিক ক্ষতির শিকার হতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিন এবং রাগের মাথায় কিছু বলবেন না। আইনি ঝামেলা বা কোর্ট-কাছারির বিষয়ে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নেওয়া জরুরি। শারীরিক দিক থেকে সাবধানে থাকুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যবসায় উত্থান-পতন লেগেই থাকবে, তবে বুদ্ধি খাটলে ভালো লাভ করা সম্ভব। শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। খরচের কারণে বড় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা।  কোনো পুরনো আইনি ঝামেলা বা বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে। যানবাহন চালানো বা ভ্রমণের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Tags:
Rashifal Aaj ka
RashifalPatrika
RashifalToday
Rashifal in Bengali

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মাইলফলক ছুঁয়ে নতুন দৃষ্টান্ত, সময়ের কষ্টিপাথরে যা পেয়েছে স্বীকৃতি

মাইলফলক ছুঁয়ে নতুন দৃষ্টান্ত, সময়ের কষ্টিপাথরে যা পেয়েছে স্বীকৃতি

Esselgroup@10015 min ago
2

সময়ের প্রশংসা, সমাজের সম্মান, গৌরবের অনন্য মুহূর্ত...

essel group 100 years26 min ago
3

Live: ভোটগ্রহণ শুরু ফলতায়, 'স্বাধীনতা পেয়েছি', ভোট দিয়ে বললেন এক ভোটদাতা

falta re election 20262 hrs ago
4

১৫ বছরেই কোটিপতি: ৬৮ প্লট, বিলাসবহুল বাগানবাড়ির তৃণমূলের ব্লক সভাপতির

TMC Leader ControversyMay 20
5

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়: আদালতে আত্মসমর্পণের পর 'স্পষ্ট কথা' মালার

TMC MP Mala RayMay 20