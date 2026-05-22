Horoscope Today: তুলার অশান্তি, বৃশ্চিকের বিজনেস, মকরের বিনিয়োগ; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra SenUpdated bySoumitra Sen
Published: May 22, 2026, 11:18 AM IST|Updated: May 22, 2026, 11:18 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 May 22, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নিজের লক্ষ্য নিয়ে মনে একটু ধন্দ তৈরি হবে। দল বেঁধে কাজ করুন। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। আজ ঠিক সেখান থেকেই শুরু করুন, যেখানে আপনি শেষ করেছেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টের কাজ শেষ হবে। তবে আপনার পরিবার আজ আপনাকে নিয়ে একটু সমস্যায় পড়বে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ বাজে কথা বলে সময় কাটানো একেবারে বন্ধ রাখুন। আজ বরং নিজে না বলে অন্যের কথা শুনুন। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বস দিনে-দিনে খুবই ডিমান্ডিং হয়ে উঠছেন। একটু দেখেশুনে চলুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সিনিয়ররা আজ আপনার কাজের প্রশংসা করবেন। জরুরি কাজ খুব মসৃণভাবে মিটে যাবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অবাস্তব কিছু ভেবে ভেবে নিজের মনের শান্তি নষ্ট করবেন না। আপনি নিজেকে একেবারে কাজে ডুবিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু একটু 'পজ' দিন। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ আপনি একটা ট্রাভেল প্ল্যান করেছেন। এটা আজ আপনাকে আজ এক বিজনেস প্ল্যানের দিকে নিয়ে যাবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনি ভিতরে-ভিতরে এগজস্টেড হয়ে গিয়েছেন! এটা আপনাকে বুঝতে হবে। নিজের দৈনন্দিন চেঞ্জ করুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান করুন। সেভিংস স্কিম করুন। মন্দ হবে না।  

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ওয়ার্ক ফ্রম হোম করুন আজ। এতে শারীরিক ও মানসিক শান্তি মিলবে।  

    

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

খুবই আত্মবিশ্বাসী থাকুন। নিজের শিডিউল থেকে সময় বের করে আপনার ভালোবাসার জনকে দিন। ওটা জরুরি।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

