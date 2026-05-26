/Horoscope Today: কাছের বন্ধুর শত্রুতার শিকার হতে পারে মকর, সহকর্মীদের চক্রান্তে মানহানির আশঙ্কা মিথুনের

Ajker Rashifal, 26 May 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
ব্যবসায় হঠকারী বিনিয়োগে লোকসানের আশঙ্কা। শেয়ারে টাকা ঢালার ঈআগে দুবার ভাবতে হবে। ভাইবোন বা স্ত্রীর সঙ্গে তীব্র অশান্তি। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। রাস্তায় চলাচলের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। আইনি নোটিশ পেতে পারেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথিতে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
আর্থিক উন্নতি হবে। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যবসায় কাউকে বিশ্বাস করবেন না। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। আপনার সাফল্যে কারও ঈর্ষা হতে পারে। উন্নতির মাস হতে পারে।
ব্যবসায় বাড়তি আয়। খরচ কম করতে হবে। সহকর্মীদের চক্রান্তের কারণে মানহানি। নিজের কাজ নিয়ে সতর্ক থাকুন। পারিবারিক অশান্তি এড়াতে তর্কে জড়াবেন না। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে কোনো ভুল করে ফেলতে পারেন। শারীরিক ক্লান্তিকে অবহেলা করবেন না।
আর্থিক স্থিতিশীলতা। কোনও ঝুঁকি নেবেন না। ব্যবসায় নতুন চুক্তি। পরিবারে ভাই-বোনদের সঙ্গে মতবিরোধ। কোনও কাছের মানুষের ষড়যন্ত্রে ব্যবসায়িক ক্ষতি। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন, বিশেষ করে পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন।
আর্থিক উন্নতির যোগ। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আয়। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বিপদের কারণ হতে পারে। পারিবারিক জীবনে সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে অশান্তি দেখা দিতে পারে। শত্রুরা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। তাই ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখুন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন।
বড় বিনিয়োগ এই মুহূর্তে না করাই ভালো। ব্যবসায় মন্দা। বাড়ির বড়দের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। কেউ আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে পারে। কর্মস্থলে কোনো বিবাদ থেকে দূরে থাকুন। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ছোটখাটো আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই কাজের সময় মনোযোগী হন।
ব্যবসায় উন্নতি। কঠোর পরিশ্রমে আর্থিক বাধা দূর হবে। তবে সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করতে পারে কেউ। পরিবারের কাছের মানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। আগুন থেকে সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার সামান্য যোগ রয়েছে। আইনি জটিলতা থাকলে তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করুন। বড় কোনো আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগীরা আপনার ক্ষতি করার জন্য ফাঁদ পাততে পারে। পারিবারিক জীবনে বাইরের লোকের হস্তক্ষেপের ফলে অশান্তি চরম আকার নিতে পারে। রাস্তা পারাপারের সময় সাবধান হোন। গোপন শত্রুদের চক্রান্ত নস্যাৎ করতে বুদ্ধির প্রয়োগ করুন। শরীর খুব একটা ভালো নাও যেতে পারে।
আর্থিক উন্নতি ঘটবে। পরিবারের কারো সঙ্গে জমিজমা নিয়ে বিরোধ। আপনার সরল মনের সুযোগ নিয়ে কেউ বড় কোনো ষড়যন্ত্র করতে পারে। কাজে ভুল হতে পারে, যা থেকে বড় কোনো বিপর্যয় ঘটা সম্ভব। কাছের মানুষের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করুন।
কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং আর্থিক লাভের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় নতুন অংশীদার লাভজনক হবে। তবে পরিবারের সদস্যদের একগুঁয়েমির কারণে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। আপনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কাছের বন্ধুও শত্রুতা করতে পারে। সাবধানে গাড়ি চালান।
আর্থিক অবস্থার উন্নতি। পাওনা টাকা আদায়ের যোগ রয়েছে। তবে ব্যবসায়িক কোনো তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। পারিবারিক অশান্তি আপনার কাজের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই মাথা ঠান্ডা রাখুন। কোনো গোপন সূত্র থেকে আসা বিপদের যোগ রয়েছে। রাস্তায় চলাফেরায় এবং সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামায় সতর্ক থাকুন।
বড় বিনিয়োগের আগে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করুন। কর্মক্ষেত্রে কুৎসা ছড়ানোর চেষ্টা হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির জন্য কলহ তৈরি হতে পারে। শারীরিক দুর্বলতার কারণে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই নিজের শরীরের ওপর জোর দেবেন না। ধৈর্য ও বিশ্বাস বজায় রাখুন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)