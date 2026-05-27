/Horoscope Today: দুর্ঘটনার আশঙ্কা মিথুনের, ঘনিষ্ঠ কারও বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবল অসম্মান কুম্ভের

Ajker Rashifal, 27 May 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মিশ্র সম্ভাবনার। বিনিয়োগে যাওয়ার আগে দুবার ভাবুন, কারণ লোকসানের বড় ঝুঁকি রয়েছে। কোনো পুরনো বিনিয়োগ থেকে হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তির যোগ তৈরি হবে। চলাফেরায় অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন, ছোটখাটো দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে বাদানুবাদ এড়িয়ে চলুন। পুরোনো আইনি সমস্যা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে।
ব্যবসায়িক লাভের দিক থেকে সময়টি বেশ চমৎকার। আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা না থাকলে আইনি সমস্যায় জড়ানোর তীব্র সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো মামলা। হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। শারীরিক দিক থেকে দিনটি ভালো নাও যেতে পারে। আগুন নিয়ে কাজ করার সময় দুর্ঘটনার যোগ আছে। কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর চক্রান্তে সমাজে হঠাৎ অসম্মান।
সময়টি একটু সাবধানে চলার। ফাটকা ব্যবসায় বড় ধরনের লোকসান। লোভ সংবরণ করুন। কর্মক্ষেত্রে বা সামাজিক কোনো কারণে হঠাৎ অসম্মান বা মিথ্যা অপবাদের শিকার হতে পারেন। যেকোনো আইনি বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক থাকুন। পুরনো পাওনা টাকা হুট করে ফেরত পেয়ে যেতে পারেন। দ্রুত গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন, রক্তপাতের মতো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।
ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। হুট করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্তে লোকসান হতে পারে। আইনি সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। যানবাহন চালানো বা ভ্রমণের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। তবে কোনো গোপন উৎস বা দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মাধ্যমে হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আপনার আর্থিক চাপ কিছুটা কমাবে। সামাজিক জীবনে নিজের কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণে রাখুন, অন্যথায় অহংকারী আচরণের জন্য অসম্মানিত হতে পারেন।
কোনো সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। তবে বড় কোনো ঝুঁকি নিলে বড় লোকসানও হতে পারে। আইনি সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তির প্রবল যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কোনো ভুলের কারণে সাময়িকভাবে অসম্মান বা পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে পার্টনারের সাথে ভুল বোঝাবুঝির কারণে লোকসান হতে পারে। কোনো প্রকার বেআইনি কাজের সাথে যুক্ত হবেন না। রাস্তাঘাটে ভারী যানবাহন থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন, দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। পৈত্রিক কোনো সম্পত্তি বিক্রি বা পুরনো কোনো বিমার টাকা থেকে হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি ঘটতে পারে। সামাজিক স্তরে কারও সাথে তর্কে জড়াবেন না, এতে আপনার মান-সম্মান বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হতে পারে। সমস্ত নথিপত্র গুছিয়ে রাখুন।
অতিরিক্ত খরচের কারণে সঞ্চয়ে লোকসান দেখা দেবে। কোনো আইনি সমস্যা আপোসে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। ধারালো অস্ত্র বা বিদ্যুৎ ব্যবহারের সময় দুর্ঘটনার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। কোনো পুরনো ধার দেওয়া টাকা হঠাৎ ফেরত পাওয়ার মাধ্যমে হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি হতে পারে। অহংকার বা কটূক্তির কারণে কাছের মানুষের কাছে অসম্মানিত হওয়ার যোগ রয়েছে।
লাভের চেয়ে খরচের পাল্লা ভারী হতে পারে। কোনো পুরনো চুক্তি বা লেনদেন নিয়ে আইনি সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। দুর্ঘটনার প্রবল ঝুঁকি রয়েছে, প্রয়োজনে যাত্রা স্থগিত রাখুন। কোনো অপ্রত্যাশিত সূত্র বা লটারি থেকে হঠাৎ অর্থ প্রাপ্। গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে সমাজে বা কর্মক্ষেত্রে তীব্র অসম্মান ও নিন্দার শিকার হতে পারেন।
ব্যবসায়িক লাভের যোগ অত্যন্ত শুভ। তবে অংশীদারদের ওপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করলে আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হতে হতে পারে। জমি-জমা সংক্রান্ত আইনি সমস্যা থেকে সাময়িক মুক্তি মিলতে পারে। শারীরিক অসচেতনতা বা তাড়াহুড়ো করে কাজ করার কারণে ছোটখাটো দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো বিতর্কিত মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় মারাত্মকভাবে অসম্মানিত হতে পারেন।
ভেবেচিন্তে পা বাড়ান। ভুল বিনিয়োগের কারণে বড় অঙ্কের আর্থিক লোকসান হতে পারে। কোনো চুক্তিভঙ্গের কারণে আইনি সমস্যায় জড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। কর্মক্ষেত্র বা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে আপনার কোনো পুরোনো স্ক্যান্ডাল সামনে আসায় অসম্মানিত হতে পারেন। কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার সময় দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অতীতে করা কোনো বিনিয়োগ থেকে হুট করে বড় অঙ্কের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি হতে পারে।
ব্যবসায়িক লাভ। তাড়াহুড়ো করে পণ্য কেনাবেচায় লোকসান হতে পারে। কোনো সরকারি নিয়ম অমান্য করলে বড় ধরনের আইনি সমস্যায় পড়তে পারেন, জরিমানাও হতে পারে। লটারি, জুয়া বা শেয়ার বাজার থেকে হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তির কিছু সুযোগ আসতে পারে, তবে তা ধরে রাখা কঠিন হবে। কোনো ঘনিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সমাজে হঠাৎ অসম্মানিত হতে পারেন।
ব্যবসায় কোনো বড় চুক্তি হাতছাড়া হওয়ায় লোকসান গুনতে হতে পারে। আইনি সমস্যা বা মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার বিপক্ষে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বা পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে হঠাৎ অসম্মানিত হওয়ার যোগ রয়েছে, নিজের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করুন। ভ্রমণের সময় বা জলপথে চলাচলের সময় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে, বাড়তি সতর্ক থাকুন। তবে কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর সহায়তায় বা পুরনো পাওনা আদায়ের মাধ্যমে হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে, যা আপনার বর্তমান আর্থিক সংকট সামাল দিতে সাহায্য করবে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)