/সম্পত্তি নিয়ে কাছের লোকের সঙ্গে তীব্র বিবাদ মেষের, স্ত্রীর সঙ্গে প্রবল ঝামেলা সিংহের

Horoscope Today: Ajker Rashifal, 01 October 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
নতুন বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন। ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বড় লোকসান ডেকে আনতে পারে। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। গাড়ি বা বাইক চালানোয় অতিরিক্ত সাবধানতা প্রয়োজন। দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। আইনি নথিপত্রে ভুল থাকলে ঝামেলায় পড়তে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ। শান্ত মাথায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করুন।
ব্যবসায় লাভ, তবে অতিরিক্ত বিনিয়োগের আগে ঝুঁকি বিচার করা দরকার। চাকরিতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন এবং নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কাজের জায়গায় বিবাদ এড়িয়ে চলুন। ভ্রমণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। আইনি কোনো পুরনো মামলা ঝুলে থাকলে আজ তা ইতিবাচক মোড় নিতে পারে। জমি বা বাড়ি কেনাবেচা সংক্রান্ত আলোচনায় পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে ঠান্ডা মাথায় কথা বলুন।
ব্যবসায় নতুন সুযোগের সন্ধান পাবেন। পুরনো কোনো লোকসান পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির স্পষ্ট যোগ রয়েছে। তবে কর্মস্থলে শত্রুপক্ষ পেছন থেকে ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। তাই গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় তথ্য কারও সঙ্গে শেয়ার করবেন না। জমিজমা বা পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে তীব্র বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে, যা গড়াতে পারে আদালত পর্যন্ত। মাথা ঠান্ডা রেখে বিবাদ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়, কারণ সামান্য ভুলেই বড়সড় আইনি বিপদের মুখে পড়তে হতে পারে। পারিবারিক জীবনে আত্মীয়দের নাক গলানোর কারণে ঘরোয়া গোলমাল জটিল রূপ নিতে পারে।
ব্যবসা বাড়বে। পুরনো বকেয়া আদায় হয়ে যাবে। ঝুঁকি নেবেন না। কাজের জায়গায় আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হবে। চলাফেরায় সাবধান থাকুন। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কোনো আইনি কাগজে চোখ বন্ধ করে সই করলে আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। পুরনো পারিবারিক অশান্তি ফের মাথাচাড়া দিতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলাই ভালো।
আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় ভালো লাভ হতে পারে। তবে বাজার যাচাই না করে বড় কোনও ঝুঁকি নেবেন না। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের হিংসা ও চক্রান্ত কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বেতন বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে। দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সরকারি কর বা নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করলে আইনি শাস্তির মুখে পড়তে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে জড়াতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে স্বজনদের সঙ্গে জটিলতা বাড়তে পারে।
খুচরো ব্যবসায় ভালো লাভ। ঝুঁকি নেবেন না। সহকর্মীদের ষড়যন্ত্র থেকে সাবধান থাকুন। কেউ আপনার কাজের কৃতিত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। ধৈর্য ধরে কাজ করলে উন্নতি নিশ্চিত। রক্তপাত বা দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। জমি বা ঋণ সংক্রান্ত আইনি জটিলতা থাকলে আজ নথিপত্র সযত্নে গুছিয়ে রাখুন। দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। বিষয়-সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে পরিবারের স্বজনদের সাথে মতপার্থক্য তৈরি হতে পারে।
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসায় ভালো লাভ। অচেনা কারও পরামর্শে কোনও ঝুঁকি নেবে না। অফিসে গোপন রাজনীতি আপনাকে কিছুটা মানসিক চাপে ফেলতে পারে। নিজের কাজ সময়মতো শেষ করুন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার নিষ্ঠার মূল্যায়ন করবেন। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। চুক্তি করার আগে নথিপত্র ভালো করে পড়ে নিন। সম্পত্তি কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে আত্মীয়দের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটে যেতে পারে। পরিবারে সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।
আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রাখা কঠিন। মুনাফার লোভে অনভিজ্ঞ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সহকর্মীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে আপনি নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করবেন। আগুন, বিদ্যুৎ বা দ্রুত গতিতে চালিত যানবাহন থেকে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোর্ট-কাচারির আইনি মামলায় আপনার পক্ষ শক্তিশালী হতে পারে। স্বজনদের সাথে জমিজমা সংক্রান্ত পুরনো বিবাদ চরম আকার নিতে পারে, যা আদালতে গড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক পরিবেশ শান্ত রাখার চেষ্টা করুন।
পার্টনারশিপ ব্যবসায় আশাব্যঞ্জক লাভ। আর্থিক হিসাবনিকাশে স্বচ্ছতা না রাখলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের ব্যবসায়িক ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। সহকর্মীদের পরোক্ষ চক্রান্ত কাজের পরিবেশ ঘোলাটে করতে পারে। তবে নতুন প্রজেক্টে সাফল্য আপনার পেশাগত ক্যারিয়ারে উন্নতির নতুন পথ খুলে দেবে। সাবধানভাবে গাড়ি চালানোয় আঘাত বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। ট্রাফিক বা সরকারি আইনি ঝামেলা এড়াতে সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলা আবশ্যক। সম্পত্তি হস্তান্তর বা ভাগাভাগি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে তীব্র বিবাদ হতে পারে।
পাইকারি কারবারে লাভের সুযোগ রয়েছে। তবে বাজার না বুঝে অতিরিক্ত ঋণের ঝুঁকিতে জড়ানো একদমই উচিত হবে না। কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে হওয়া ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজ করার সময় বা রাস্তায় হাঁটার সময় হঠাৎ পড়ে গিয়ে চোট পেতে পারেন। আইনি জটিলতায় ফাঁসার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিন। পরিবারে বাস্তুজমি সংক্রান্ত বিবাদ গুরুজনদের মধ্যস্থতায় সমাধান হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কের ছোটখাটো টানাপোড়েন আলোচনার মাধ্যমে মেটান।
প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসায় ভালো লাভ পেতে পারেন। কারও কথা শুনে বিনিয়োগ করলে বড় আর্থিক লোকসান নিশ্চিত। অফিসে সহকর্মীদের হিংসা এড়িয়ে নিজের কাজে মন দিন। আপনার মেধা ও ইতিবাচক মনোভাব চাকরিতে নতুন দায়িত্ব ও পদোন্নতির দরজা খুলে দেবে। রাস্তা পারাপারে সাবধানে না চললে আঘাত বা দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। সম্পত্তি বা কর সংক্রান্ত কোনো পুরনো আইনি মামলায় আইনি খরচ বাড়তে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি দখল বা বণ্টন নিয়ে পারিবারিক সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে।
ব্যবসা প্রসারের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখুন। অফিসে সহকর্মীদের ভুল তথ্যে কান দিলে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। আপনার সততাই পদোন্নতির পথ সুগম করবে। শারীরিক সতর্কতার অভাবে পা বা কোমরে আঘাত ও দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। জমি কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আইনি বিবাদ দেখা দিতে পারে। স্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে আত্মীয়দের সাথে উত্তপ্ত বাদানুবাদ হতে পারে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়ো না করে সবার পরামর্শ নিন।