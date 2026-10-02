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মিথুনের এনার্জি, কর্কটের উপভোগ, কুম্ভের প্রতিজ্ঞা! আজ আর কার ভাগ্যে কী কী আছে?

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 02, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 09:58 AM IST

Ajker Rashifal, 2026 October 02, Horoscope Today: মেষ, কখন পরিস্থিতি অনুকূল হবে তখন আপনি কাজে নামবেন, এমন ভাবলে কিন্তু হবে না, শুরু করে দিন।

 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্কট! আবার একটা নতুন সংকটে কবে পড়বেন, কীভাবে তা থেকে মুক্তি পাবেন-- সেসব না ভেবে এখন যেমন আছেন, সেটা আগে উপভোগ করুন।

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কখন পরিস্থিতি অনুকূল হবে তখন আপনি কাজে নামবেন, এমন ভাবলে কিন্তু হবে না, কাজ শুরু করে দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কোনও ক্ষেত্রের সফল কোলাবরেশন আপনার আজকের কাজটিকে মূল্যবান করে তুলবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

এনার্জির বিপুল বিস্ফোরণ আজ আপনার জন্য রচনা করবে নতুন পথ!

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরের সংকটটিতে পৌঁছনোর আগেই এখন যেমন আছেন, সেটাই উপভোগ করুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের প্রতি বিশ্বস্ততা আপনাকে একটা কমফর্টের মধ্যে রাখবে আজ। স্টেবিলিটিটা কিন্তু একটা ব্যাপার। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিবারের সুরক্ষার দিকে নজর থাকবে আজ। একটা স্মার্ট ডিশিসনই আজ খেলা ঘুরিয়ে দেবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অবজার্ভ করে যান। আজ অবজার্ভ করে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব কাজে দেবে আপনার।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

লজিক্যাল থিংকিংটা খুব জরুরি। সকলের সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কমিউনিকেশনটাও প্রয়োজন আজ। সেই মতো চলুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ইমোশনাল রিনিউয়্যালটা আজ জরুরি। ইনস্পায়ারিং আইডিয়াটা আজ আপনাকে অনেকটাই এগিয়ে দেবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ওভারফোকাসিংয়ের চক্কর থেকে বেরোন। মানসিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সতর্ক থাকুন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নিজের লক্ষ্যের দিকে ফোকাস রাখুন। আপনার প্রতিজ্ঞারূঢ় মনোভাব আজ আপনাকে সাহায্য করবে।   

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ আপনার চারপাশে নানা ঘটনা ঘটবে। অ্যালার্ট থাকুন। মোমেন্টামটা ফিল করুন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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