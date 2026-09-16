/ঘনিষ্ঠ বন্ধু কখন প্রতারণা করবে বুঝতেই পারবে না তুলা, ধৈর্য না ধরলে বিপদ কর্কটের

Horoscope Today: Ajker Rashifal, 16 September 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
ব্যবসায় বিনিয়োগে লাভের যোগ, তবে সতর্ক থাকুন। গোপনে থাকা শত্রুরা হঠাৎ সক্রিয় হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনো আইনি মামলা আজ কিছুটা সহজ হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে বাদানুবাদ হতে পারে। রাজনৈতিক প্রভাবে সামাজিক মর্যাদা বাড়লেও মানসিক চাপ থাকবে। ঘনিষ্ট কোনো বন্ধুর আচরণে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পেতে পারেন। অন্ধবিশ্বাসকে পাত্তা দেবেন না। পারিবারিক গোলমাল এড়িয়ে চলতে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।
ব্যবসায় সাময়িক মন্দা। লোকসানও হতে পারে। চাকরিতে উন্নতির পথ সুগম হবে। সম্পত্তি বা চুক্তি সংক্রান্ত কোনো আইনি জটিলতা দেখা দিলে তা সাবধানে মীমাংসা করতে হবে। জমি-জমা কেনাবেচার আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে। রাজনৈতিক অঙ্গনে অতিরিক্ত জড়িত থাকলে প্রশাসনিক চাপ আসতে পারে। পুরানো কোনো বন্ধুর কারণে আর্থিক ক্ষতি বা প্রতারণার আশঙ্কা রয়েছে। পারিবারিক পরিবেশ শান্ত থাকবে এবং পুরোনো বাকবিতণ্ডার অবসান ঘটবে।
ব্যবসায় আশাতীত লাভের সুযোগ। বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের মধ্যে গোপন শত্রু বাড়তে পারে। আইনি ঝামেলায় পড়ার ভয় রয়েছে। সম্পত্তি বন্টন নিয়ে ভাই-বোন বা শরিকদের সাথে বিবাদ তীব্র হতে পারে। রাজনৈতিক চাপ আপনার স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাহত করতে পারে। বন্ধুর ভুল পরামর্শে লোকসান হতে পারে। পরিবারে বয়স্কদের শরীর নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে।
ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সহকর্মীর অবহেলার দরুন কাজের অগ্রগতি বিঘ্নিত হতে পারে। পুরোনো আইনি বিবাদের নিষ্পত্তি হতে পারে, যা আপনাকে স্বস্তি দেবে। শত্রুদের সব পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে পারবেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরোনো চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে আটকে থাকা কাজের সুরাহা হবে। বন্ধুর ছদ্মবেশে কেউ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে, কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। পারিবারিক অশান্তি এড়াতে ধৈর্য ধরুন।
কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের স্বীকৃতি এবং দ্রুত উন্নতির যোগ। পরিচিত ব্যক্তিদের সাথেই শত্রুতা প্রকাশ পেতে পারে। আইনি ঝামেলায় অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয়ের আশঙ্কা। সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মানসিক ও বাহ্যিক চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। দীর্ঘদিনের বন্ধু কোনো গোপন পরিকল্পনা বানচাল করার চেষ্টা করতে পারে। পরিবারে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে, তবে জীবনসঙ্গীর সাহায্যে তা মিটে যাবে।
ব্যবসায় লাভ ও লোকসানের ভারসাম্য বজায় থাকবে। চাকুরিজীবীদের নতুন কোনো লাভজনক সুযোগ বা পদোন্নতির প্রস্তাব আসতে পারে। বিরোধীদের তৎপরতা সামান্য বাড়তে পারে। আদালত বা সরকারি আইনি নথিপত্রে জটিলতা এড়াতে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। ফ্ল্যাট বা জমি কেনার পক্ষে অনুকূল দিন। প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাহায্যে বকেয়া কাজ শেষ হতে পারে। বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের বরফ গলবে, তবে অর্থনৈতিক লেনদেনে না যাওয়াই ভালো। পরিবারে সাময়িক উত্তেজনা থাকলেও বড় কোনো গোলমাল হবে না।
ব্যবসায় ভুল সিদ্ধান্তের ফলে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি থাকবে। চাকরিতে পদোন্নতির বার্তা পেতে পারেন। প্রকাশ্য শত্রুরা দুর্বল হলেও গোপনে ষড়যন্ত্র চলতে পারে। প্রয়োজনীয় নথিপত্রে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নেওয়া আবশ্যক। পৈতৃক জমি নিয়ে স্বজনদের সাথে আদালত পর্যন্ত বিবাদ গড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। রাজনীতিতে আপনার ওপর অযাচিত দায়িত্ব চাপানো হতে পারে। কোনো বিশ্বস্ত বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় বড় ধাক্কা খেতে পারেন। পরিবারের অমীমাংসিত বিষয়ে কলহ হতে পারে।
বড় অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পদোন্নতি ও বদলির শুভ সম্ভাবনা রয়েছে। আইনি নোটিশ বা পুরোনো বিবাদ পুনরায় চাঙ্গা হতে পারে। শত্রুরা আপনার সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখাই শ্রেয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় চাপ বাড়বে। বন্ধুর প্ররোচনায় ভুল পথে চালিত হওয়ার ভয় রয়েছে। পারিবারিক গোলমাল মেটাতে বড়দের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে।
ব্যবসায় দূর দূরান্তের নতুন কোনো চুক্তি থেকে বিশাল লাভ অর্জন করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের সততা ও দক্ষতার কারণে পদোন্নতির পথ সুগম হবে। আইনি মামলা বা পুরোনো প্রশাসনিক জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা। শত্রুরা আপনার কাছে নতি স্বীকার করবে। সম্পত্তি ক্রয় বা পৈতৃক ভিটে সংক্রান্ত জটিলতা সমাধান হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান মজবুত হবে। বন্ধুদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং যেকোনো সমস্যায় বন্ধু পাশে দাঁড়াবে। পরিবারে আনন্দঘন পরিবেশ থাকবে।
ব্যবসায় অতিরিক্ত খরচের ফলে সাময়িক আর্থিক ঘাটতি বা ক্ষতি হতে পারে। চাকরিতে হঠাৎ স্থানান্তর বা কাজের চাপ সংক্রান্ত মানসিক উদ্বেগের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রের প্রতিপক্ষরা সচল থাকবে। কর বা প্রশাসনিক আইনি জটিলতার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জমি-জমা সংক্রান্ত সমস্যা প্রতিবেশীদের সাথে বিবাদে রূপ নিতে পারে। রাজনীতিতে বড় কোনো চাপের মুখোমুখি হতে পারেন। ঘনিষ্ট বন্ধুর ছদ্মবেশে বড় ধরনের ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা রয়েছে। মনের গোপন কথা কাউকে বলবেন না। ঘরোয়া গোলমাল চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার আগেই সমাধানের পথ খুঁজুন।
ব্যবসায় নতুন প্রযুক্তি লাভজনক হবে। চাকরিতে আপনার কর্তৃত্ব বাড়বে এবং পদোন্নতি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আদালত সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের আইনি ঝামেলায় বড় স্বস্তি পেতে পারেন। প্রকাশ্য শত্রুরা আপনার সামনে টিকতে পারবে না। কোনো ফ্ল্যাট বা সম্পত্তি হস্তান্তরের বাধা কেটে যাবে। রাজনীতিতে নতুন পদে আসীন হতে পারেন, যার ফলে আপনার ক্ষমতা ও চাপ দুটোই বাড়বে। বন্ধুর সাথে কোনো পরিকল্পনা সফল হতে পারে, ষড়যন্ত্রের ঝুঁকি কম।
ব্যবসায়িক মন্দা দেখা দিতে পারে। নতুন চুক্তিতে লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। কোনো প্রকার অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়াবেন না, এতে গুরুতর আইনি ঝামেলায় পড়ার ভয় রয়েছে। শত্রু পক্ষ আজ সচল থাকবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত বিবাদে মামলা বা আইনজীবী সংক্রান্ত খরচ বাড়বে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্য কারো ভুলের দায়ে নিজেকে জবাবদিহি করতে হতে পারে। কোনো বন্ধুর মিষ্টি কথায় ভুলে বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না, পেছনে চক্রান্ত থাকতে পারে।
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