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আজ ৩টি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে কর্কটকে, আইনি ঝামেলা থেকে দূরে থাকুন বৃশ্চিক

Published: Sep 17, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:46 AM IST

Horoscope Today: Ajker Rashifal,  17 September 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায় লাভের যোগ থাকলেও কোনও চুক্তি করার আগে আর্থিক দিকটা ভালোভাবে খতিয়ে দেখুন। কাজের জায়গায় পদোন্নতি বা কর্তৃপক্ষের প্রশংসা পাওয়ার সুযোগ। সহকর্মীদের একাংশ আপনার সুনাম ক্ষুণ্ন করতে গোপনে চক্রান্ত করতে পারে। তাই সাবধান। যানবাহন চালানোর সময় বা রাস্তায় হাঁটার ক্ষেত্রে বাড়তি সাবধানতা প্রয়োজন। পরিবারে সাময়িক মতভেদের কারণে অশান্তি তৈরি হতে পারে। ধৈর্য ধরতে হবে। পুরানো আদালত সংক্রান্ত সমস্যায় স্বস্তি। রায় আপনার পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা থাকলেও অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন, নইলে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। চাকরিতে বাড়তি দায়িত্ব আসতে পারে। নতুন সুযোগ মিললেও মানসিক চাপ কিছুটা বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিরোধীরা ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও সফল হবে না। ভারী যন্ত্রপাতি বা বিপজ্জনক কাজ করার সময় বিশেষ সতর্কতা দরকার, দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং স্বজনদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। সম্পত্তি ও স্থাবর বিষয় নিয়ে আইনি ঝামেলা থাকলে আজ মিটে যেতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায় আজ ভালো লাভের সম্ভাবনা। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। শত্রুর ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হতে পারে। অযথা বিবাদে জড়াবেন না। স্বাস্থে নজর দিন। দূর ভ্রমণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখা প্রয়োজন। যেকোনো আইনি চুক্তি বা নথিপত্রে স্বাক্ষর করার আগে প্রতিটি ধারা মন দিয়ে পড়ে নেওয়া উচিত।

 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সামান্য অবহেলায় ব্যবসায় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। নতুন কাজের সন্ধানকারীদের জন্য ভালো সময়।  বর্তমান কর্মক্ষেত্রে নিজের অবস্থান বেশ মজবুত ও স্থিতিশীল থাকবে। পরিচিতদের মধ্যে কেউ অলক্ষে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে। নিজের পরিকল্পনা কাউকে বলবেন না। আগুন ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। পরিবারের যেকোনো বড় সিদ্ধান্তে সবার মতামতকে গুরুত্ব দিন। আইনি বা সরকারি কাজে কিছুটা বিলম্ব বা জটিলতা তৈরি হতে পারে, অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া ভালো।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যবসায় আর্থিক মুনাফা বৃদ্ধি। পাওনা টাকা আদায় হতে পারে। চাকরিতে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ মিলবে। আপনার সাফল্যে বিরোধীরা চক্রান্ত করতে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতি সামলান। দ্রুত গতিতে যান চালানো থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় রক্তপাতের ঝুঁকি। পিতা-মাতার সাথে মতের অমিল থেকে পারিবারিক অশান্তি। মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। বিচারাধীন আইনি বিবাদে জয় লাভের জোরাল সম্ভাবনা রয়েছে, নতুন কোনো ঝামেলা থেকে দূরে থাকুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায় কোনও দীর্ঘমেয়াদের পরিকল্পনায় ভালো লাভের মুখ দেখবেন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকলেও আপনি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব সম্পন্ন করে প্রশংসা পাবেন। বিরোধীরা অপচেষ্টা করলেও আপনার পেশাদারিত্বের সামনে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। শারীরিক ক্লান্তি বা মাথা ঘোরার সমস্যা হতে পারে। পারিবারিক সম্পর্কে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে, সন্তানদের কোনো সাফল্য বা অর্জনে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি পাবে। আইনি ও সরকারি নথিপত্র সামলানোর ক্ষেত্রে ভুল এড়াতে প্রতিটি কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায় লাভ ভালো হলেও খরচে লাগাম টানুন। কর্মস্থলে কাঙ্ক্ষিত বদলি বা পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ছদ্মবেশী শত্রুদের চিনে নিন। ব্যবসায় কাউকে অতি বিশ্বাস করলে প্রতারিত হতে পারেন। দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক টান বাড়লেও পরিবারের আনুষঙ্গিক খরচের কারণে সামান্য উদ্বেগ তৈরি হতে পারে। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরানো বিবাদ বা আইনি অমীমাংসিত বিষয় শান্তিপূর্ণভাবে মেটানোর সুযোগ আসবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসায় বড় অর্থ বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। লোকসানের সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরির ক্ষেত্রে আপনার নিষ্ঠা ও কাজের মান প্রশংসিত হবে। প্রতিপক্ষ আপনার কাজে নানাবিধ বিঘ্ন ঘটাতে পারে, নিজের বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্য দিয়ে তাদের প্রতিহত করুন। দীর্ঘ ভ্রমণে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলুন এবং গাড়ি চালনায় মনোযোগী থাকুন, অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন। পরিবারের কারো অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহারে মন খারাপ হতে পারে, খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে দূরত্ব কমান। কোনো রকম আইনি বিবাদে নতুন করে না জড়ানোই শ্রেয়, পুরানো সমস্যায় সংযম মেনে চলুন।

 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসায় আচমকা লাভজনক চুক্তি করার সুযোগ আসবে। নতুন প্রজেক্টের দায়িত্ব পেতে পারেন, সহকর্মীদের সহযোগিতায় কর্মস্থলে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। আপনার ভাবমূর্তি শক্তিশালী থাকায় বিরোধীরা নিষ্ক্রিয় থাকবে। ভারী শারীরিক পরিশ্রমে আঘাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক পরিবেশ মনোরম থাকবে এবং ঘরে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের রূপরেখা তৈরি হতে পারে। আইনি নথিপত্রের কাজ সহজে সম্পন্ন হবে এবং কোনো অমীমাংসিত বিষয়ে রায় ইতিবাচক হতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায়িক অংশীদারদের সহায়তায় লাভ বৃদ্ধি পাবে এবং আয়ের নতুন পথ উন্মুক্ত হবে। কর্মজীবনে নতুন কোনো অর্জন বা বেতন বৃদ্ধির শুভ বার্তা পেতে পারেন। আপনার অতিরিক্ত সরলতার সুযোগ নিয়ে শত্রু পক্ষ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, চোখ-কান খোলা রাখুন। রাস্তা পারাপার বা যান চলাচলের সময় সতর্ক থাকুন, তাড়াহুড়ো করে পদক্ষেপ নিলে বিপদ হতে পারে। জীবনসঙ্গীর সাথে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডা হতে পারে, সহনশীলতা দেখালে অশান্তি এড়ানো সম্ভব। আদালত বা আইনি ঝামেলার কারণে হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে, অভিজ্ঞ পরামর্শ মেনে পদক্ষেপ নিন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য মিলবে এবং আশানুরূপ মুনাফা অর্জনে ব্যবসায়িক স্থায়িত্ব আসবে। নতুন ভালো চাকরির প্রস্তাব আসতে পারে, তবে বর্তমান কর্মস্থলে মনোযোগ বজায় রাখলে উন্নতির সুযোগ স্পষ্ট। কর্মক্ষেত্রে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন, নতুবা আপনার মান-সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উঁচু স্থানে ওঠার সময় বা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে এবং প্রিয়জনের শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি মানসিক প্রশান্তি দেবে। কোনো আইনি বিবাদ থাকলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবেশ তৈরি হতে পারে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যবসায় ভেবেচিন্তে মূলধন খাটান। সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া সিদ্ধান্ত নিলে লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করলে চাকরিতে পদোন্নতির সাথে পছন্দসই স্থানে বদলির সম্ভাবনা রয়েছে। গোপন বিরোধীদের চক্রান্ত আপনার বিচক্ষণতার সামনে ব্যর্থ হতে বাধ্য হবে, বিভ্রান্ত হবেন না। অতিরিক্ত শারীরিক চাপ ও দুশ্চিন্তার কারণে স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি বা বিবাদ বাড়ানো থেকে বিরত থাকুন। আইনি ও সরকারি নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে চলুন, নিয়ম অমান্য করলে জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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