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রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলে ডুববে কর্কট, টাকাপয়সা নিয়ে পারিবারিক বিবাদ তুঙ্গে তুলার

Published: Sep 02, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:42 AM IST

Horoscope Today: Ajker Rashifal,  02 September 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায় লাভের সুযোগ থাকলেও হঠাৎ ভুল বিনিয়োগে লোকসানের আশঙ্কা। চুক্তিপত্র ভালোভাবে যাচাই করুন। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরোধিতা বা আপনার কাজের কৃতিত্ব অন্যের নেওয়ার চেষ্টা দেখা দিতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি। আপনার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র বা ভুল তথ্য ছড়ানোর চেষ্টা হতে পারে। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আইনি বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। পরিবারে অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হতে পারে। শান্তভাবে আলোচনা করলে বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। পুরনো পাওনা ফেরার সম্ভাবনাও রয়েছে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে বড় অঙ্কের অর্থ কেথাও লাগাবেন না। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়লেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ থাকবে।  আর্থিক উন্নতি ধীরে হলেও পয়সা জমাতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার বিরুদ্ধে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন। আইনি নথি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। পরিবারে সম্পত্তি, টাকা-পয়সা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে বিবাদ হতে পারে। ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি সামলে উঠবেন এবং শেষ পর্যন্ত আপনার অবস্থান শক্ত হবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। অংশীদারের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ পরিষ্কার রাখুন। চাকরিতে কাজের চাপ ও সময়সীমা নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোনো সহকর্মী আপনার ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারেন, তাই কাজ জমা দেওয়ার আগে ভালোভাবে যাচাই করুন। আর্থিক উন্নতির সুযোগ থাকলেও অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। গোপন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত থাকায় ব্যক্তিগত পরিকল্পনা সবার সঙ্গে আলোচনা না করাই ভালো। আইনি বিষয়ে পুরনো কোনো নোটিশ বা কাগজপত্র সামনে আসতে পারে; অবহেলা করবেন না। পরিবারে কথার ভুল ব্যাখ্যা থেকে বিবাদ হতে পারে। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসা ভালো চলবে। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। আর্থিক উন্নতির জন্য অতিরিক্ত আয়ের পথ খোঁজা ফলপ্রসূ হতে পারে। কাছের কোনো ব্যক্তি আপনার আর্থিক পরিকল্পনা বা সাফল্য নিয়ে ঈর্ষা করতে পারেন—গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন না। আইনি বা জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্কতা জরুরি। রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলে সমস্যা বাড়বে। আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করলে অর্থ ও সম্পর্ক—দুই দিকই রক্ষা করা সম্ভব।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যবসায় অতিরিক্ত ঝুঁকি নিলে লোকসান হতে পারে। বিনিয়োগের আগে বাজার যাচাই করুন। চাকরিতে আপনার দক্ষতা নজরে পড়বে কিন্তু সহকর্মীদের ঈর্ষার শিকার হতে পারেন। আর্থিক অবস্থায় উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং আটকে থাকা অর্থের কিছু অংশ ফিরে আসতে পারে। আপনার বিরুদ্ধে গোপনে অভিযোগ বা বদনাম ছড়ানোর চেষ্টা হতে পারে। তাই অফিসের রাজনীতিতে জড়াবেন না। আইনি সমস্যায় নিজের বক্তব্যের পাশাপাশি প্রমাণ সংরক্ষণ করুন। পরিবারে আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধ দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে অর্থ ও সম্পত্তি নিয়ে উত্তেজনা বাড়তে পারে। দৃঢ় কিন্তু শান্ত আচরণই আপনার জন্য সবচেয়ে উপকারী হবে।

 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা ভালো। তবে পাওনাদার বা গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ পেতে দেরি হতে পারে। নতুন ব্যবসায়িক প্রস্তাবে শর্ত যাচাই না করে এগোবেন না। চাকরিতে অতিরিক্ত কাজের চাপ ও সহকর্মীর অসহযোগিতা সমস্যা তৈরি করতে পারে। আর্থিক উন্নতি ধীরে ধীরে হবে এবং সঞ্চয়ের সুযোগ তৈরি হবে। কেউ আপনার বিরুদ্ধে ভুল তথ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে। আইনি কাগজপত্রে ছোট ভুলও বড় সমস্যায় পরিণত হতে পারে, তাই বিশেষ সতর্ক থাকুন। পরিবারে দায়িত্ব ভাগাভাগি ও অর্থব্যবহার নিয়ে বিবাদ হতে পারে। আপনার যুক্তিবাদী মনোভাব পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে এবং শেষ পর্যন্ত সমাধানের পথ খুলবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পুরনো পরিচিত বা নতুন গ্রাহকের মাধ্যমে ভালো সুযোগ আসতে পারে। তবে অংশীদারিত্বে অর্থের হিসাব পরিষ্কার না রাখলে পরবর্তীতে বিরোধ হতে পারে। চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও সহকর্মীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও গোপন রাজনীতি বাড়তে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে, তবে বিলাসী খরচ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। আপনার সাফল্য নিয়ে কেউ ঈর্ষান্বিত হয়ে সমস্যা তৈরি করতে পারে। আইনি বিষয়ে কোনো চুক্তি বা নথিতে স্বাক্ষর করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী বা ভাইবোনের মধ্যে টাকা নিয়ে মতবিরোধ হতে পারে। আবেগের পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে কথা বললে সম্পর্কের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসায় লাভের সুযোগ থাকলেও ঝুঁকি বাড়তে পারে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে কিছু লাভ পাওয়া সম্ভব, তবে নতুন বড় বিনিয়োগে সতর্কতা প্রয়োজন। চাকরিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ বা দায়িত্ব নিয়ে চাপ তৈরি হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে, বিশেষ করে অতিরিক্ত আয়ের কোনো পথ তৈরি হলে। তবে আপনার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র বা বিশ্বাসভঙ্গের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক তথ্য সুরক্ষিত রাখুন। আইনি সমস্যায় আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া না দিয়ে যথাযথ পরামর্শ নিন। পরিবারে সম্পত্তি বা পুরনো কোনো বিষয় নিয়ে বিবাদ আবার মাথাচাড়া দিতে পারে। দৃঢ়তা ও সংযম বজায় রাখলে ক্ষতি এড়ানো সম্ভব।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসা বাড়ানোর সুযোগ আসতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা করলে লাভও বাড়বে। অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপ বাড়বে। সহকর্মীর সঙ্গে মতবিরোধ হলেও তা বড় আকার না দেওয়াই ভালো। আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল, বিশেষ করে অতিরিক্ত কাজ বা নতুন আয়ের উৎস থেকে। আপনার বিরুদ্ধে কেউ ভুল তথ্য ছড়াতে পারে, কিন্তু প্রমাণ থাকলে সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। আইনি বা কর সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো বকেয়া থাকলে দ্রুত মিটিয়ে ফেলুন। পরিবারে আপনার ব্যস্ততা নিয়ে অভিযোগ উঠতে পারে। কাছের মানুষের সঙ্গে সময় কাটালে ভুল বোঝাবুঝি কমবে এবং পারিবারিক পরিবেশ শান্ত হবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন অংশীদারের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়া ঠিক হবে না। চাকরিতে কর্তৃপক্ষের চাপ, কাজের মূল্যায়ন বা পদ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি আগের তুলনায় উন্নত হবে, কিন্তু বড় কোনো খরচ হঠাৎ সামনে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে পারে। আইনি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ধৈর্য দরকার। পরিবারে জমি, বাড়ি বা অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদ হতে পারে। প্রবীণ ব্যক্তির পরামর্শ নিলে সমস্যার সমাধান সহজ হবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থাও ধীরে শক্তিশালী হবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বড় অঙ্কের বিনিয়োগ না করাই ভালো। চাকরিতে সহকর্মীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি বা কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। আপনার কাজ অন্যের নামে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় প্রমাণসহ কাজ সংরক্ষণ করুন। আর্থিক উন্নতি হবে ধীরে এবং পুরনো পাওনা আদায়ে সুবিধা হতে পারে। ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় অযথা সন্দেহ না করে তথ্য যাচাই করুন। পরিবারে সম্পত্তি বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। আপনার যুক্তিপূর্ণ আচরণ এবং স্বচ্ছ হিসাব পারিবারিক ও আর্থিক উভয় ক্ষেত্রেই স্থিতি আনবে।

 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিলে লোকসান হতে পারে। বিশেষ করে পরিচিত ব্যক্তিকে যাচাই না করে টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে কাজের চাপ, দায়িত্বের পরিবর্তন বা সহকর্মীর বিরোধিতা দেখা দিতে পারে। আর্থিক উন্নতির সুযোগ রয়েছে, তবে সঞ্চয় না করলে অর্থ হাতে থাকবে না। আপনার ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে কেউ গোপনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ নথি ও আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ নিরাপদে রাখুন। আইনি বিষয়ে অবহেলা না করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিন। পরিবারে টাকা-পয়সা, সম্পত্তি অথবা পুরনো ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে বিবাদ হতে পারে। শান্তভাবে কথা বললে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং সম্পর্কও রক্ষা পাবে।

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