/কারও কথায় অন্ধ বিশ্বাস করলেই ডুববে মীন, হঠাত্ মোটা টাকা হাতে আসতে পারে এইসব রাশির

Horoscope Today: Ajker Rashifal, 03 September 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে লাভ পাবেন। তবে পার্টনারশিপে লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে হঠাৎ টাকা প্রাপ্তির যোগ স্পষ্ট। চাকরিপ্রার্থীদের জন্য নতুন কাজের সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন না। পরিবারে স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ ও চরম গোলমালের আশঙ্কা রয়েছে। গাড়ি চালানো বা রাস্তা পারাপারের সময় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে।
পাওনা টাকা আটকে গিয়ে লোকসানের মুখে পড়তে পারেন। শেয়ার বা অচেনা সূত্র থেকে হঠাৎ টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বা সামাজিক জীবনে শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে, তাই বিরোধীদের ওপর নজর রাখুন। পারিবারিক বিবাদ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আইনি গোলমালের সংকেত রয়েছে। আগুন বা বিদ্যুৎ থেকে ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে, সাবধানে থাকুন।
ব্যবসায় নতুন চুক্তি করতে পারেন। বড় লোকসানের আশঙ্কা নেই বললেই হয়। কোনও আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি বা নতুন চাকরির সম্ভাবনা। তবে আপনার সাফল্য দেখে অফিসে গোপন শত্রুতা বাড়বে এবং আপনার নামে ষড়যন্ত্র হতে পারে। পরিবারে জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে বিবাদ তীব্র হতে পারে। দূরযাত্রায় বা ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে, তাই তড়িঘড়ি গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকা উচিত।
ব্যবসায় হঠাৎ লোকসানের মুখে পড়ার ঝুঁকি। চাকরিতে পরিবর্তন বা নতুন নিয়োগপত্র পাওয়ার সম্ভাবনা জোরালো। তবে পরিচিত মানুষদের মধ্যেই শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক সম্পর্কে টানাপোড়েন ও বচসা তৈরি হতে পারে। যৌথ সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে আইনি গোলমালের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সতর্ক থাকুন। দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।
বড় লাভের মুখ দেখবেন এবং পুরনো লোকসান কাটিয়ে উঠতে পারবেন। হঠাৎ টাকা প্রাপ্তির দারুণ যোগ রয়েছে। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন, তাদের সরকারি বা বড় সংস্থায় সুযোগ মিলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অগ্রগতি দেখে ঈর্ষান্বিত শত্রুরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। চোখ-কান খোলা রাখুন। পারিবারিক বিবাদ ও জমিজমা সংক্রান্ত সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল দেখা দিতে পারে। দূরপাল্লার ভ্রমণে কিংবা ভারী বস্তু ওঠানোর সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকবে, সচেতন থাকুন।
ব্যবসায় বেশি ঝুঁকি নিলে ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল। শেয়ার বাজার বা কমিশন ভিত্তিক কাজ থেকে হঠাৎ টাকা প্রাপ্তি ঘটতে পারে। অফিসে নিজের কাজের ক্ষেত্রে সহকর্মীদের থেকে গোপন শত্রুতা ও মানহানির ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে পারেন। পরিবারে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বিবাদ বড় রূপ নিতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল সমাধানের পথ জটিল হতে পারে। রাস্তাঘাটে চলাচল বা যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার বিশেষ ঝুঁকি রয়েছে, সতর্ক থাকুন।
ব্যবসায় লাভের সুযোগ বাড়বে। তবে সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত না নিলে লোকসান হতে পারে। পুরনো পাওনা আদায় বা অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র থেকে হঠাৎ টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। নতুন চাকরি বা কর্মক্ষেত্রে পদে উন্নতির ভালো সুযোগ আসবে। তবে আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে শত্রুরা ষড়যন্ত্র করতে পারে, তাই সাবধানে থাকুন। সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে পরিবারে তীব্র বিবাদ ও অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। পিছল স্থানে আচমকা পা পিছলে দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে, সাবধানে চলাচল করুন।
অসাবধান হলে ব্যবসায় হঠাৎ মোটা অঙ্কের টাকা লোকসানের যোগ রয়েছে। ব্যবসায়িক সূত্রে বা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে হঠাৎ টাকা প্রাপ্তি হতে পারে। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি বা নতুন উন্নত চাকরির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। গোপনে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে পারে, কোনো নথিতে না বুঝে স্বাক্ষর করবেন না। পারিবারিক বিবাদ চরম আকার নিতে পারে, সম্পত্তি নিয়ে নিকট আত্মীয়দের সাথে গোলমাল মামলা পর্যন্ত গড়াতে পারে। দুর্ঘটনার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।
দ্রুত সিদ্ধান্ত না নিলে ব্যবসায় বড় লোকসান হতে পারে। শেয়ার বা ট্রেডিং থেকে হঠাৎ টাকা প্রাপ্তির সংকেত রয়েছে। তরুণদের জন্য নতুন চাকরির চমৎকার সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নামে মিথ্যা অপপ্রচার বা ষড়যন্ত্র তৈরি করতে পারে শত্রুরা। পরিবারে সম্পত্তি সংক্রান্ত লেনদেন নিয়ে দীর্ঘদিনের জমে থাকা বিবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। হঠাৎ পড়ে গিয়ে শারীরিক চোট বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই চলাফেরায় বাড়তি মনোযোগ দিন।
ব্যবসা স্থিতিশীল থাকবে। হঠাৎ টাকা প্রাপ্তির অনুকূল সময়। নতুন চাকরির সন্ধানে থাকা ব্যক্তিদের জন্য বহুপ্রতিক্ষিত সুযোগ আসতে পারে। শত্রুপক্ষ গোপনে আপনার ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করতে পারে, বন্ধুদের নির্বাচনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পারিবারিক বিবাদ ও যৌথ সম্পত্তি নিয়ে জটিল গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যানবাহন চালানো কিংবা শারীরিক কসরতের সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে নিজেকে সাবধানে রাখুন।
ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। না বুঝে বড় বিনিয়োগে লোকসানের ঝুঁকি থাকবে। অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে হঠাৎ টাকা প্রাপ্তির ভালো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। প্রযুক্তি বা নতুন ক্ষেত্রে চাকরির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিযোগীরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করতে পারে এবং শত্রুতা প্রকাশ্যে আসতে পারে। পারিবারিক সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি ও বিবাদ কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। ফ্ল্যাট বা জমি কেনাবেচা নিয়ে জটিলতা ও সম্পত্তি গোলমাল দেখা দিতে পারে। আগুন, বিদ্যুৎ বা রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে, সচেতন থাকুন।
ব্যবসায়ীদের আর্থিক লাভের সূচক ঊর্ধ্বমুখী থাকবে, কিন্তু কোনো ভুল সিদ্ধান্তে বড় অর্থ লোকসানের পথ সুগম হতে পারে। গোপন কোনো মাধ্যম থেকে হঠাৎ টাকা প্রাপ্তির প্রবল সুযোগ মিলবে। যোগ্যতা অনুযায়ী নতুন চাকরি প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতি হিংসাবশত শত্রুরা ষড়যন্ত্র ফাঁদতে পারে, কারো কথায় অন্ধবিশ্বাস করবেন না। সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে পরিবারে মতবিরোধ ও বিবাদ তীব্র রূপ নিতে পারে। ভ্রমণকালে বা রাতে যাতায়াতের সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে, তাই সাবধানে চলাচল করা উচিত।
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