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মেষের আবেগ, বৃষের প্রেম, মিথুনের টেনশন! আজ জন্মাষ্টমীর মহাতিথিতে কার ভাগ্যে কী ঘটবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 04, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:38 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 September 04, Horoscope Today: মেষ, আবেগ আজ আপনাকে একটু পিছনের দিকে টেনে ধরতে পারে। ফলে সতর্ক থাকুন!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Ajker Rashifal, 2026 September 04, Horoscope Today: বৃষ, আজ আপনার ভিতরে ফুলের মতো ফুটে উঠবে প্রেম! তবে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানতে হবে, এবং করতেও হবে।

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আবেগ আজ আপনাকে একটু পিছনের দিকে টেনে ধরতে পারে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ফুলের মতো ফুটে উঠবে প্রেম, তবে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানতে হবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ভাইবোনদের নিয়ে আজ একটু টেনশনে ভুগতে হতে পারে! তবে একটা ফ্যামিলি আউটিং সব সমস্যার সমাধান করবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

বেশি খরচের চক্করে পড়বেন না যেন। সহকর্মী বা ক্লায়েন্টদের সঙ্গে যখন ডিল করবেন তখন একটু পজিটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে চলুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

দিগন্তে কোনও এক পরিবর্তনের আভাস যেন। সম্পর্কের জেরে বাড়বে টেনশন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

জীবনে যত ভালো কিছুই ঘটে যাক, নিজের পা শক্ত করে মাটিতে রাখুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

একটু আনন্দ-মজা-খুশির মধ্যে থাকুন। সব দিক থেকে ভালো হবে। নিজের কাজ ও কথার দিকে খেয়াল রেখে চলুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ফিনান্সিয়াল বিষয়টিষয়গুলি একটু সতর্কতার সঙ্গে ডিল করুন। ভালো কোনও সুযোগ আসবে আজ।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা বা স্বাস্থ্যসমস্যা-- যে কোনও কারণেই হোক, আজ আপনি একটু বিমর্ষ থাকবেন হয়তো।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কোনও রিস্কি অ্যাডভেঞ্চার করতে যাবেন না যেন। দিবাস্বপ্ন দেখবেন না আজ।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

চেপে রাখবেন না কিছু, নিজের কথা অন্যকে বলুন,হালকা হন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বিনোদনে অতিরিক্ত খরচ এক্ষুনি বন্ধ করুন। সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিনিয়োগ করুন, কাজে আসবে সেটা।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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