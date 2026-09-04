/মেষের আবেগ, বৃষের প্রেম, মিথুনের টেনশন! আজ জন্মাষ্টমীর মহাতিথিতে কার ভাগ্যে কী ঘটবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Ajker Rashifal, 2026 September 04, Horoscope Today: বৃষ, আজ আপনার ভিতরে ফুলের মতো ফুটে উঠবে প্রেম! তবে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানতে হবে, এবং করতেও হবে।
আবেগ আজ আপনাকে একটু পিছনের দিকে টেনে ধরতে পারে।
ফুলের মতো ফুটে উঠবে প্রেম, তবে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানতে হবে।
ভাইবোনদের নিয়ে আজ একটু টেনশনে ভুগতে হতে পারে! তবে একটা ফ্যামিলি আউটিং সব সমস্যার সমাধান করবে।
বেশি খরচের চক্করে পড়বেন না যেন। সহকর্মী বা ক্লায়েন্টদের সঙ্গে যখন ডিল করবেন তখন একটু পজিটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে চলুন।
দিগন্তে কোনও এক পরিবর্তনের আভাস যেন। সম্পর্কের জেরে বাড়বে টেনশন।
জীবনে যত ভালো কিছুই ঘটে যাক, নিজের পা শক্ত করে মাটিতে রাখুন।
একটু আনন্দ-মজা-খুশির মধ্যে থাকুন। সব দিক থেকে ভালো হবে। নিজের কাজ ও কথার দিকে খেয়াল রেখে চলুন।
ফিনান্সিয়াল বিষয়টিষয়গুলি একটু সতর্কতার সঙ্গে ডিল করুন। ভালো কোনও সুযোগ আসবে আজ।
সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা বা স্বাস্থ্যসমস্যা-- যে কোনও কারণেই হোক, আজ আপনি একটু বিমর্ষ থাকবেন হয়তো।
কোনও রিস্কি অ্যাডভেঞ্চার করতে যাবেন না যেন। দিবাস্বপ্ন দেখবেন না আজ।
চেপে রাখবেন না কিছু, নিজের কথা অন্যকে বলুন,হালকা হন।
বিনোদনে অতিরিক্ত খরচ এক্ষুনি বন্ধ করুন। সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিনিয়োগ করুন, কাজে আসবে সেটা।
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