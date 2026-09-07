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Horoscope September 07: কন্যার পুরস্কার, মকরের নয়া ভেঞ্চার, কুম্ভের প্রেম! আজ কার ভাগ্যে কী ঘটবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 07, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:36 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 September 07, Horoscope Today: মেষ, আপনার ইনটিউশনই আজ আপনাকে গাইড করবে। আপনার যে উইসডম আছে, যেজন্য আপনি খ্যাত, এবার সেটার প্রয়োগ করুন।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Ajker Rashifal, 2026 September 07, Horoscope Today: বৃষ, ক্রিয়েটিভ মাইন্ডের সঙ্গে কানেক্ট করুন। ধৈর্য ধরুন। নিজে সমৃদ্ধ হবেন, অন্যকেও করুন।

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনার ইনটিউশনই আজ আপনাকে গাইড করবে। আপনার যে উইসডম আছে, যেজন্য আপনি খ্যাত, এবার সেটার প্রয়োগ করুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ক্রিয়েটিভ মাইন্ডের সঙ্গে কানেক্ট করুন। ধৈর্য ধরুন। নিজে সমৃদ্ধ হবেন, অন্যকেও করুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বইরের চেহারা দেখে জাজ করবেন না। বাস্তবটা কিন্তু আলাদা হতে পারে। ফলে, সতর্ক থাকুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

জটিল একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইনার ভয়েসের দিকে কান পেতে রাখুন। দেখুন, সে কী ইঙ্গিত দেয়।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ক্রিয়েটিভ এনার্জির স্রোত বইছে। নতুন নতুন আইডিয়ার জন্ম হবে আজ।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনার কঠোর পরিশ্রম ও আত্মনিবেদন আজ পুরস্কৃত হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ অপ্রত্যাশিত কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটবে। তৈরি থাকুন। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ কিন্তু স্পষ্ট করে কথা বলুন। না হলে মুশকিল হবে। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

টাকা পয়সা নিয়ে বেশি ঘেঁটে থাকবেন না। আজ একটু প্রযুক্তি নিয়ে সচেতন থাকুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনি একটা ট্রাভেল প্ল্যান করেছেন আজ। আর সেটা থেকেই আপনার নতুন বিজনেস ভেঞ্চার শুরু হয়ে যাবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নিজের প্রেমের জনের সঙ্গে সময় কাটান। দিনটা খুব হেকটিক হবে। প্রচুর কাজের চাপও থাকবে।

 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ফিটনেস প্রোগ্রাম কাজে দেবে। সেল্ফ-ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট নিন আজ।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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