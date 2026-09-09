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কাউকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করলেই ডুববে বৃষ, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বড় আকার নিতে পারে মিথুনের

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 09, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:17 AM IST

Horoscope Today: Ajker Rashifal,  09 September 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা থাকলেও বড় বিনিয়োগে লোকসানের ঝুঁকি। আপনার অগ্রগতি দেখে সহকর্মীদের একাংশ গোপনে ষড়যন্ত্র চালাতে পারে। তাই গোপনীয়তা বজায় রাখাই শ্রেয়। বেকারদের জন্য নতুন চাকরির ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় দুর্ঘটনার বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে, সেই সাথে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পারিবারিক বিবাদ দেখা দিলে শান্ত ও ধৈর্যশীল থাকার চেষ্টা করুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পুরোন টাকা উদ্ধার হবে। ব্যবসায় আজ আর্থিক লাভের মুখ দেখবেন। অতিরিক্ত খরচে রাশ টানা জরুরি। কাজের জায়গায় কোনো গোপন শত্রুর ষড়যন্ত্র আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও তারা ব্যর্থ হবে। তবে কাউকে অতিরিক্ত বিশ্বাস না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নতুন চাকরির সন্ধান করছেন যারা, তাঁদের জন্য ইতিবাচক সুযোগ আসতে পারে। যানবাহন চালানো ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার প্রবল যোগ থাকায় সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতপার্থক্যজনিত বিবাদ এড়িয়ে চলুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায় লাভ ও লোকসানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন। সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। সহকর্মীদের শত্রুতা ও চক্রান্ত আপনার কাজের পরিবেশ নষ্ট করতে পারে। চাকরির ক্ষেত্রে নতুন ইন্টারভিউ বা যোগাযোগ থেকে শুভ ফল পেতে পারেন। কাজের জায়গায় অসাবধানতার কারণে ছোটখাটো দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। সেই সাথে জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পরিবারে বড় আকারের বিবাদ হতে পারে, যা মানসিক চাপ বাড়াবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা। অংশীদারি ব্যবসায় সাবধানতা প্রয়োজন। কাজের জায়গায় বিরোধীদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রকে বুদ্ধিমত্তার সাথে মোকাবিলা করে নিজের অবস্থান মজবুত করতে পারবেন। কর্মরতদের পদোন্নতি কিংবা নতুন কোনো ভালো চাকরির সুযোগ আসার পথ প্রশস্ত হবে। ভ্রমণ বা দূরের যাতায়াতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকায় বিশেষ নজর দিন। পরিবারের কোনো সদস্যের সাথে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলে কথাবার্তায় সংযম না রাখলে বিবাদ জটিল রূপ নিতে পারে।

 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে ব্যবসায় লোকসান ঘটতে পারে। কর্মস্থলে সহকর্মীর ছদ্মবেশে থাকা শত্রু আপনার বিরুদ্ধে উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছে ষড়যন্ত্র ফাঁদতে পারে। যোগ্য ব্যক্তিরা সরকারি বা স্বনামধন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে নতুন চাকরির সম্ভাবনা দেখতে পাবেন। আগুন বা বিদ্যুৎ থেকে হঠাৎ দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে, তাই সজাগ থাকুন। পারিবারিক ক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি ও বিবাদ এড়াতে প্রবীণদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায় আজ অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভের মুখ দেখতে পারেন, তবে হিসাবের ভুলের জন্য কিছু লোকসানের ঝুঁকিও থেকে যায়। অফিসের কাজের জায়গায় শত্রুর কুচক্র আপনাকে কিছুটা মানসিক চাপে ফেললেও শেষ পর্যন্ত আপনার দক্ষতাই জয়ী হবে। নতুন চাকরির ক্ষেত্রে আজ ভালো কোনো বার্তা বা প্রস্তাব আসতে পারে। ধারালো জিনিসপত্র ব্যবহারের সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে, তাই সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্কে তুচ্ছ কারণকে কেন্দ্র করে বিবাদ মাথাচাড়া দিতে পারে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায় কিছুটা লোকসানের সম্মুখীন হতে পারেন, ধৈর্য ধরলে সংকট কাটবে। কাজের জায়গায় শত্রুরা ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলেও কোনো বিশ্বস্ত সহকর্মীর সহায়তায় রক্ষা পাবেন। কর্মসংস্থানের চেষ্টায় থাকা ব্যক্তিদের কাছে নতুন চাকরির যোগ রয়েছে। রাস্তায় চলাফেরা বা গাড়ি চালানোর সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে সতর্ক থাকুন। ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক নিয়ে পারিবারিক বিবাদ তীব্র হওয়ার আগে তা মিটিয়ে নেওয়াই ভালো।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

অংশীদারি ব্যবসায় দারুণ লাভের যোগ রয়েছে এবং আর্থিক স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। তবে অফিসে পদোন্নতি ও আপনার সাফল্য সহ্য করতে না পেরে গোপনে শত্রুর ষড়যন্ত্র মাত্রা ছাড়াতে পারে। চাকরিপ্রার্থীদের জন্য দিনটি আশাব্যঞ্জক, নতুন কাজের ক্ষেত্রে শুভ সুযোগ মিলবে। শারীরিক অসাবধানতায় পড়ে গিয়ে বা পিছলে গিয়ে দুর্ঘটনার যোগ প্রবল। পরিবারে অযথা মানসিক চাপ তৈরি হলে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলুন, নতুবা পারিবারিক বিবাদ ঘরের পরিবেশ অশান্ত করে তুলবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অপ্রয়োজনীয় খরচের ধাক্কায় লোকসানের পাল্লা ভারী হতে পারে। কাজের জায়গায় ভুল ধরিয়ে দিয়ে আপনাকে ছোট করার মতো শত্রুতা বজায় থাকবে, তাই নিজের দায়িত্বে নিখুঁতভাবে কাজ শেষ করুন। দূরবর্তী স্থানে কাজের সুবাদে নতুন চাকরির চমৎকার সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে। রাস্তায় চলাচলে ও অসাবধানতায় যানবাহনে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিজনদের সাথে অতীতের কোনো বিতর্ক নতুন করে মাথা চাড়া দিলে পারিবারিক বিবাদ দীর্ঘ রূপ নিতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগ করলে ব্যবসায় ভবিষ্যতে প্রচুর লাভের পথ সুগম হবে। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুরা আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করে ষড়যন্ত্রের ছক কষতে পারে, তবে আপনার বুদ্ধিমত্তার কাছে তারা পরাস্ত হবে। অভিজ্ঞ ও নতুনদের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরির প্রস্তাব আসার দিন। দ্রুতগতিতে গাড়ি চালালে মারাত্মক দুর্ঘটনার ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। পরিবারের গুরুজনদের মতের অমিল থেকে বিবাদ ঘটার আশঙ্কায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা জরুরি।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিলে ব্যবসায় বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে পারেন। অফিসে আপনার সাফল্য দেখে কুচক্রী সহকর্মীদের শত্রুতা ও আড়ালে ষড়যন্ত্র বাড়বে, তাই নিজের গোপন তথ্য প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আইটি ও প্রযুক্তি খাতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নতুন চাকরির সুবর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান। উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া বা পিছলে দুর্ঘটনায় আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। সম্পত্তি ও পারিবারিক বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ এড়িয়ে চলাই ভালো।

 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যবসায় আজ বিপুল লাভের মুখ দেখবেন। তবে কাজের জায়গায় শত্রুর ষড়যন্ত্র আপনার সুনাম নষ্ট করতে পারে এবং সহকর্মীদের চক্রান্তের কারণে পদোন্নতিতে বাধা আসতে পারে। ইন্টারভিউ ও পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন ভালো চাকরির ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকায় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। পরিবারের সদস্যদের সাথে কোনো বিষয় নিয়ে মনকষাকষি বা বিবাদ হলে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখাই শ্রেয়।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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