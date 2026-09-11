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মিথুনের সংবেদনশীলতা, বৃশ্চিকের সম্পর্কে উন্নতি, মীনের গৃহশান্তি! আজ কার ভাগ্যে কী ঘটবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 11, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:56 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 September 11, Horoscope Today: বৃষ, আজ একটু কম্পোজড থাকুন। রেগে বোম হয়ে গিয়ে নিজের কাজ নিজেই নষ্ট করবেন না।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কন্যা, অন্যকে মোটিভেট করার ক্ষমতা আপনার আছে। ভালো কথা বলার জন্য আজও আপনি বেশ কিছু গুণমুগ্ধের মুখোমুখি হবেন। সব মিলিয়ে দিনটাকে এনক্য়াশ করুন।

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনি আজ আলোকিত হওয়ার একটা মুহূর্তে পৌঁছে যাবেন, সেটাকে মূল্য দিন। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ একটু কম্পোজড থাকুন। রেগে বোম হয়ে গিয়ে নিজের কাজ নষ্ট করবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সংবেদনশীলতার সঙ্গে কাজ করুন। একটু বুঝে-শুনে খরচপাতি করুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কোনও সমস্যা থাকবে হয়তো, কিন্তু তার সমাধানও হয়ে যাবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ অমিতব্যয়ী হওয়া যাবে না কোনও ভাবেই। ফিলানথ্রপিক হন, তবে সেটার পিছনে একটু বাস্তব ভাবনা থাকুক।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অন্যকে মোটিভেট করার ক্ষমতা আপনার আছে। ভালো কথা বলার জন্য আজও আপনি বেশ কিছু গুণমুগ্ধের মুখোমুখি হবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

যা চলছে আপনার চারপাশে তাতে কোনও এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আজ দরকার। আর সেটা আজ মিলবে। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ পুরনো সম্পর্ক নিয়ে টানাপড়েনটা থেকেই যাবে। তবে, নতুন এক সম্পর্ক সামান্য থেকে অসামান্যের দিকে পা বাড়াতে পারে। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনি যে ইউনিক ভঙ্গিমায় কাজ করেন, তা অনেকের চোখ টানবে আজ। অনেকে অনেক কথা বলবে, তবে আজ কারও কথায় কষ্ট পাবেন না।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনি একেবারে আপনার মনোমুগ্ধকর ক্ষমতার তুঙ্গে বাস করছেন। কাজকে আপনি অগ্রাধিকার দেবেন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বিনিয়োগে একটু মাথা দিন আজ। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে একটু ঘেঁটে থাকতে পারেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বাড়তি এনার্জি অপচয় না করে তা দিয়ে নতুন কিছু করুন, নয়া কোনও কাজ। বাড়িতে শান্তির পরিবেশ।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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