/মিথুনের সংবেদনশীলতা, বৃশ্চিকের সম্পর্কে উন্নতি, মীনের গৃহশান্তি! আজ কার ভাগ্যে কী ঘটবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কন্যা, অন্যকে মোটিভেট করার ক্ষমতা আপনার আছে। ভালো কথা বলার জন্য আজও আপনি বেশ কিছু গুণমুগ্ধের মুখোমুখি হবেন। সব মিলিয়ে দিনটাকে এনক্য়াশ করুন।
আপনি আজ আলোকিত হওয়ার একটা মুহূর্তে পৌঁছে যাবেন, সেটাকে মূল্য দিন।
আজ একটু কম্পোজড থাকুন। রেগে বোম হয়ে গিয়ে নিজের কাজ নষ্ট করবেন না।
সংবেদনশীলতার সঙ্গে কাজ করুন। একটু বুঝে-শুনে খরচপাতি করুন।
কোনও সমস্যা থাকবে হয়তো, কিন্তু তার সমাধানও হয়ে যাবে।
আজ অমিতব্যয়ী হওয়া যাবে না কোনও ভাবেই। ফিলানথ্রপিক হন, তবে সেটার পিছনে একটু বাস্তব ভাবনা থাকুক।
অন্যকে মোটিভেট করার ক্ষমতা আপনার আছে। ভালো কথা বলার জন্য আজও আপনি বেশ কিছু গুণমুগ্ধের মুখোমুখি হবেন।
যা চলছে আপনার চারপাশে তাতে কোনও এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আজ দরকার। আর সেটা আজ মিলবে।
আজ পুরনো সম্পর্ক নিয়ে টানাপড়েনটা থেকেই যাবে। তবে, নতুন এক সম্পর্ক সামান্য থেকে অসামান্যের দিকে পা বাড়াতে পারে।
আপনি যে ইউনিক ভঙ্গিমায় কাজ করেন, তা অনেকের চোখ টানবে আজ। অনেকে অনেক কথা বলবে, তবে আজ কারও কথায় কষ্ট পাবেন না।
আপনি একেবারে আপনার মনোমুগ্ধকর ক্ষমতার তুঙ্গে বাস করছেন। কাজকে আপনি অগ্রাধিকার দেবেন।
বিনিয়োগে একটু মাথা দিন আজ। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে একটু ঘেঁটে থাকতে পারেন।
বাড়তি এনার্জি অপচয় না করে তা দিয়ে নতুন কিছু করুন, নয়া কোনও কাজ। বাড়িতে শান্তির পরিবেশ।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)