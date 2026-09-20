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বৃশ্চিকের সৌভাগ্য, মকরের আত্মবিশ্বাস, মীনের নতুন বন্ধু! আজ কার ভাগ্যে কী ঘটবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 20, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:44 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 September 20, Horoscope Today: মেষ, আজ শান্ত আলস্যভরা একটা দিন কাটাবেন আপনি।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃষ, আজ আপনার সঙ্গীর সূত্রে সৌভাগ্যের উদয়। আর সঙ্গে ঘটবে আর্থিক প্রাপ্তিও। তাই, আজ, সত্যিই আপনার ভালো দিন। 

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

শান্ত আলস্যভরা একটা দিন কাটাবেন আপনি। একটু অতিরিক্ত কাজ আজ আপনাকে অনেকটা এগিয়ে দেবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সঙ্গীর সূত্রে সৌভাগ্যের উদয়। ঘটবে আর্থিক প্রাপ্তি।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ইমপালসের দিকে নজর রেখে কাজ করুন। সন্দেহ থাকলে প্রশ্ন করুন। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ হয়তো আপনি কাজকর্ম নিয়ে বেশ একটু ঘেঁটে থাকবেন। প্রেমের জন্য একটু সময় দিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার হয়তো জীবনে একটু অ্যাডভেঞ্চার দরকার। একটু উত্তেজনা।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আবেগঘন বিষয়গুলি আজ আপনার পক্ষে হ্যান্ডল করা একটু কঠিন হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নিজের আগ্রহ একটু নিয়ন্ত্রণে রাখুন। রিলেশনশিপ ইস্যু নিয়ে সতর্ক থাকুন। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ আপনি ভাগ্যের দারুণ সহায়তা পাবেন। পেশাদারিত্বের সঙ্গে এগিয়ে যান। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অনেকগুলি সুযোগ আসতে পারে। সতর্ক থাকুন। টাকার প্রবাহ বইবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ আত্মবিশ্বাসের লগ্ন। পানভোজনের মাত্রা একটু কমান। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ডিসঅর্গানাইজড থাকলে চলবে না আজ, কাজের ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

জীবনে নতুন বন্ধুকে আহ্বান জানানোর একেবারে প্রকৃষ্ট সময়।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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