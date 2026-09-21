/মেষের সাফল্য, কর্কটের কর্মসংস্থান, তুলার বাহনক্রয়ের যোগ! আজ আর কার ভাগ্যে কী কী আছে?

Ajker Rashifal, 2026 September 21, Horoscope Today: বৃষ, আজ একটু পেশাদার থাকুন। কোনও গোপন খবর আজ আপনার চোখ খুলে দেবে। প্রস্তুত থাকুন সেই বিস্ময়ের জন্য।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মিথুন, আজ ওভার দ্য টপ হওয়ার খুব একটা চেষ্টা করবেন না যেন! অতীতে কারও সঙ্গে যে-বিচ্ছেদ ঘটেছে, তার অবসান হতে পারে আজ।
ব্যবসায় সাফল্য। আর্থিক পরিস্থিতি ততটা প্রতিকূল হবে না। কোনও ব্যাপার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে কি না, দেখুন।
পেশাদার হন। কোনও গোপন খবর আজ আপনার চোখ খুলে দেবে।
আজ ওভার দ্য টপ হওয়ার খুব একটা চেষ্টা করবেন না যেন! অতীতে কারও সঙ্গে যে-বিচ্ছেদ ঘটেছে, তার অবসান হতে পারে আজ।
সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বিল্ড-আপ করুন। হবিই আপনাকে কর্মসংস্থানের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবে।
কলিগদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটিতে জড়াবেন না আজ। কোনও পরিণতমনস্ক মানুষের পরামর্শে চলুন।
নতুন কোনও প্রজেক্ট শুরু হবে আজ। কারও জন্য কোনও উপহার কেনার লগ্ন আজ।
আজ একটা গাড়ি আপনি কিনবেনই। জ্বলজ্বল করছে বাহনক্রয়ের যোগ।
নিজের জন্য মিলবে নতুন কোনও ডিরেকশন। অন্যদের প্রশংসা করুন।
কাজের জায়গায় যেন একটু বেসুরো বাজবেন আপনি আজ। সামলে নিন দ্রুত। এ থেকে বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে।
গসিপে থাকুন, তা বলে লোকের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়াবেন না।
টাকার সমস্যা হতে পারে। তবে এটা সাময়িক। কেরিয়ারেও একটু ছন্দপতন ঘটতে পারে।
পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বিবাদ এড়ান। সৌভাগ্যের একটা নয়া স্পেল কিন্তু আজই শুরু হতে পারে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)