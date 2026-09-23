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মারাত্মক আইনি বিপদে পড়তে পারে কর্কট, সম্পত্তি নিয়ে কাছের মানুষের সঙ্গে প্রবল বিবাদ সিংহের

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 23, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:41 AM IST

Horoscope Today: Ajker Rashifal,  23 September 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। কাজের জায়গায় দক্ষতার স্বীকৃতি মিললেও সহকর্মীদের একাংশের গোপন শত্রুতার শিকার হতে পারেন। সাবধানে কথাবার্তা বলুন। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন। আর্থিক লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। যৌথ ব্যবসায় লাভ হলেও পার্টনারের সঙ্গে সংঘাতের আশঙ্কা। সম্পত্তি নিয়ে পুরনো কোনো বিবাদ আজ মাথাচাড়া দিতে পারে। কোনো অবস্থাতেই আজ আইনি নথি যাচাই না করে স্বাক্ষর করবেন না। সাংসারিক জীবনে সামান্য বিষয় নিয়ে পারিবারিক গোলমাল ও অশান্তির যোগ তৈরি হচ্ছে, তাই ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দিন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে। খুচরা ব্যবসায় আশাতীত লাভ। কর্মক্ষেত্রে চাকরিতে উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের কোনো মামলা বা বিবাদে হঠাৎ ইতিবাচক মোড় নিতে পারে। আইনি যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক। লেনদেনের ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করুন। পারিবারিক দিক থেকে দিনটি খুব একটা অনুকূল নয়; গুরুজনদের সঙ্গে মতামত মিল না হওয়ায় পরিবারে তীব্র গোলমাল দেখা দিতে পারে।

 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায় নতুন সুযোগের সন্ধান পাবেন। পুরনো কোনো লোকসান পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির স্পষ্ট যোগ রয়েছে। তবে কর্মস্থলে শত্রুপক্ষ পেছন থেকে ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। তাই গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় তথ্য কারও সঙ্গে শেয়ার করবেন না। জমিজমা বা পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে তীব্র বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে, যা গড়াতে পারে আদালত পর্যন্ত। মাথা ঠান্ডা রেখে বিবাদ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়, কারণ সামান্য ভুলেই বড়সড় আইনি বিপদের মুখে পড়তে হতে পারে। পারিবারিক জীবনে আত্মীয়দের নাক গলানোর কারণে ঘরোয়া গোলমাল জটিল রূপ নিতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসায়িক বিনিয়োগে নতুন চুক্তি সম্পাদনের ভালো সুযোগ থাকলেও দ্রুত সিদ্ধান্তের ফলে কিছুটা লোকসানের সম্মুখীন হতে পারেন, তাই বিচক্ষণতার সঙ্গে পা ফেলুন। চাকরিতে বদলি বা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। অফিসের গোপন শত্রুতা আপনার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে ভাইবোনদের মধ্যে বড় ধরনের বিবাদ দেখা দিতে পারে। কোনও চুক্তিপত্রে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন, নচেৎ মারাত্মক আইনি বিপদে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে খুচরো বচসা বড়সড় গোলমালে রূপ নিতে পারে, যার ফলে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

অপ্রয়োজনীয় খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থভাগ্যে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দেবে। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের বাজার যাচাই করুন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপ। সহকর্মীদের শত্রুতার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে উন্নতির ভালো সম্ভাবনা থাকলেও শীর্ষ কর্তৃপক্ষের মনোভাব আজ কিছুটা কড়া হতে পারে। স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ চরম আকার ধারণ করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত আইনি জটিলতার জন্ম দিতে পারে। যেকোনো আইনগত কাজে আজ সাবধানতা অবলম্বন করুন। পারিবারিক জীবনে সদস্যদের মধ্যে আস্থার অভাবজনিত গোলমাল পরিবেশকে অশান্ত করে তুলতে পারে।

 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ায় অর্থভাগ্যের সচ্ছলতা বাড়বে এবং আয়ের নতুন উৎস খুলে যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে আগের লোকসান কাটিয়ে উঠে দ্বিগুণ লাভের সুযোগ আসবে। চাকরির ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতায় পদোন্নতির পথ সুগম হবে। পুরনো কোনো সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা মীমাংসার দিকে এগোবে, যদিও আইনি নথিপত্রে সামান্য ভুল থাকলে নতুন করে বিপদের সৃষ্টি হতে পারে। নিয়মমাফিক চলাফেরা না করলে কোনো সরকারি কাজ সংক্রান্ত আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে। পারিবারিক জীবনে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি থেকে গোলমালের সৃষ্টি হলেও গুরুজনদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বেহিসাবি খরচে অর্থভাগ্যে সাময়িক মন্দা দেখা দিতে পারে। ব্যবসায় অংশীদারি ক্ষেত্রে মতভেদের কারণে বড় লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে, তাই সতর্ক হোন। কর্মক্ষেত্রে চাকরিতে উন্নতির বার্তা আসতে পারে, তবে অফিসের তীব্র অভ্যন্তরীণ শত্রুতা ও চক্রান্ত আপনাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে চলা পুরনো বিবাদ আদালতে গড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, যা আপনাকে বড় আইনি বিপদে ফেলতে পারে। আজ কোনো সম্পত্তি কেনাবেচা সংক্রান্ত নথিতে স্বাক্ষর না করাই উত্তম। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভাইবোন বা স্ত্রীর সাথে মতপার্থক্য তীব্র গোলমালে রূপ নিতে পারে, যার ফলে ঘরের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

দূরদর্শী পরিকল্পনার ফলে অর্থ ভাগ্য উজ্জ্বল হবে। নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লাভের সংকেত রয়েছে, তবে তাড়াহুড়ো করলে লোকসানের মুখে পড়তে পারেন। অফিসে আপনার সাফল্য শত্রুদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তবে সততার সঙ্গে কাজ করলে চাকরিতে উন্নতি নিশ্চিত। জমি বা গৃহ সম্পত্তি কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর সঙ্গে চরম বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। তাই বিরোধ মেটাতে আলোচনার পথ বাছুন। পারিবারিক জীবনে গোলমাল বৃদ্ধি পেতে পারে, বিশেষ করে সন্তান ও গৃহকর্তার মধ্যে মতবিরোধ পরিবারে অশান্তির কারণ হবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

হঠাৎ অর্থলাভ আপনার অর্থনৈতিক অবস্থাকে মজবুত করলেও অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটায় লাগাম না টানলে অর্থভাগ্যে ভাঁটা পড়তে পারে। ব্যবসায় নিত্যনতুন সুযোগ আসার কারণে লাভ বাড়বে, কিন্তু অপরীক্ষিত চুক্তিতে বিনিয়োগ করলে লোকসান অনিবার্য। চাকরির স্থানে পদোন্নতি ও স্থানান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও অফিসে গুপ্ত শত্রুতা কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত সীমানা নির্ধারণ বা স্বত্ব নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে তীব্র বিবাদ দেখা দিতে পারে। কোনো ভুল পদক্ষেপে আইনি বিপদের মুখোমুখি হতে পারেন, তাই সরকারি নিয়মনীতি মেনে চলাই শ্রেয়। পারিবারিক গোলমাল সামলাতে মাথা ঠান্ডা রাখুন, কারণ পরিবারের সিনিয়রদের আচরণে মানসিক উদ্বেগ বাড়তে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিশ্রমের ফল পাবেন। অর্থভাগ্যে শুভ পরিবর্তন আসবে। ব্যবসায় লাভ-লোকসানের ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হলেও নতুন কোনো বিনিয়োগে ধীরগতি অবলম্বন করুন। চাকরিতে নতুন প্রজেক্টের দায়িত্ব মিলতে পারে। অফিসে অতিরিক্ত চাটুকার ও সহকর্মীদের শত্রুতা থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয়। পৈতৃক সম্পত্তি হস্তান্তরে জটিলতা দেখা দেবে এবং জমি বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। যেকোনো আইনি বিপদ কাটাতে সঠিক নথিপত্র প্রস্তুত রাখুন, অন্যথায় সরকারি আইনি জটিলতায় পড়তে হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে ছোট বিষয় নিয়ে বিশাল গোলমাল তৈরি হতে পারে, যা দূর করতে মনখোলা আলোচনা প্রয়োজন।

 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অর্থনৈতিক উন্নতি। আয়ের বিকল্প পথ খুঁজে পাবেন। ব্যবসায় নতুন ক্রেতার সমাগম বৃদ্ধি পাবে এবং পুরনো লোকসান কাটিয়ে মুনাফার মুখ দেখবেন। কর্মস্থলে নিজের প্রতিভার জোরে প্রভাব বাড়লেও অফিসের তীব্র শত্রুতা সামলানো কঠিন হতে পারে। চক্রান্তকারীরা আপনার ভুল ধরার চেষ্টা করবে, তাই চাকরিতে উন্নতি টিকিয়ে রাখতে নিজের কাজে নিখুঁত থাকুন। বাড়ি বা জমি সংক্রান্ত সম্পত্তি বিবাদ মীমাংসায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অসাবধানতার কারণে আইনি বিপদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, ফলে আইনি নথিপত্র ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া সমীচীন। পরিবারে অনাবশ্যক বিতর্কের ফলে বড় ধরনের পারিবারিক গোলমাল সৃষ্টি হতে পারে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

খরচ বাড়লেও হঠাৎ কোনো সূত্র থেকে ধনলাভের মাধ্যমে অর্থভাগ্যের ভারসাম্য বজায় থাকবে। ব্যবসায় বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে ভুল হলে লাভের চেয়ে লোকসানের পাল্লা ভারী হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। চাকরিতে উন্নতির ইতিবাচক লক্ষণ ফুটে উঠবে। তবে সহকর্মীদের পরশ্রীকাতরতা ও অফিসের গোপন শত্রুতা আপনার মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। পৈতৃক ভিটে নিয়ে শরিকি বিবাদ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। আইনি নোটিশ বা মামলার ঝুঁকি এড়াতে এখনই বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করুন, অন্যথায় মারাত্মক আইনি বিপদ ঘনীভূত হবে। পারিবারিক গোলমাল মানসিক চাপ অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে; বিশেষত দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক আস্থার অভাবে অশান্তি বাড়তে পারে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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