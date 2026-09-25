/বৃশ্চিকের প্রাপ্তি, কুম্ভের আত্মবিশ্বাস, মীনের রোমান্স! আজ আর কার ভাগ্যে কী কী আছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাঁরা কলাশিল্পী আজ তাঁদের বড়দিন। একটা সেমিনার থেকে আজ আপনার নেটওয়ার্কের মোড় ঘুরে যাবে।
কোনও বড় সমস্যার আশু সমাধান হবে। আপনার ব্যক্তিগত চার্ম আজ আপনাকে জয়ী করবে।
যাঁরা কলাশিল্পী আজ তাঁদের বড়দিন। একটা সেমিনার থেকে আজ আপনার নেটওয়ার্কের মোড় ঘুরে যাবে।
দিনটি আর পাঁচটা অর্ডিনারি দিনের মতোই শুরু হবে। কিছু চেনাবৃত্তের মানুষজনের সঙ্গে দেখা ও কথা,ব্যস!
বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটান। আজ সঙ্গীকে খুব বেশি মনোযোগ না দিলে সে একটু বিরক্তি প্রকাশ করতেই পারে।
আপনার সেন্স অফ হিউমার আপনাকে আজ বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে তরিয়ে দেবে।
আজ আপনার মাথায় নানা রকম গুড আইডিয়া ঘুরবে। সেগুলো আপনাকে এগিয়ে দেবে।
নিকট কোনও বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সামনে হলিডের হাতছানি।
আপনি কিছু চাইবেন না, কিন্তু অফার আপনার দিকে আসতেই থাকবে।
চুপ করে বসে থাকুন, দিনটিকে চোখের সামনে দিয়ে জাস্ট বয়ে যেতে দিন।
অন্যরা কী ভাবছে, তা নিয়ে অত ভাববেন না! নিজের মতো করে চলুন, ভাবুন, কাজ করুন।
আজ নিজের মধ্যে অনেকটা আত্মবিশ্বাস সংগ্রহ করে ফেলবেন।
কাজের দুনিয়ায় নতুন কোনও দরজা খুলে যেতে পারে। যা আপনার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা দূর করবে। রোমান্সে অনেক উত্তেজক ঘটনা ঘটবে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)