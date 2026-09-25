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বৃশ্চিকের প্রাপ্তি, কুম্ভের আত্মবিশ্বাস, মীনের রোমান্স! আজ আর কার ভাগ্যে কী কী আছে?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 25, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:18 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 September 25, Horoscope Today: মেষ, কোনও বড় সমস্যার আশু সমাধান হবে। আপনার ব্যক্তিগত চার্ম আজ আপনাকে জয়ী করবে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাঁরা কলাশিল্পী আজ তাঁদের বড়দিন। একটা সেমিনার থেকে আজ আপনার নেটওয়ার্কের মোড় ঘুরে যাবে।

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কোনও বড় সমস্যার আশু সমাধান হবে। আপনার ব্যক্তিগত চার্ম আজ আপনাকে জয়ী করবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

যাঁরা কলাশিল্পী আজ তাঁদের বড়দিন। একটা সেমিনার থেকে আজ আপনার নেটওয়ার্কের মোড় ঘুরে যাবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

দিনটি আর পাঁচটা অর্ডিনারি দিনের মতোই শুরু হবে। কিছু চেনাবৃত্তের মানুষজনের সঙ্গে দেখা ও কথা,ব্যস! 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটান। আজ সঙ্গীকে খুব বেশি মনোযোগ না দিলে সে একটু বিরক্তি প্রকাশ করতেই পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার সেন্স অফ হিউমার আপনাকে আজ বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে তরিয়ে দেবে। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ আপনার মাথায় নানা রকম গুড আইডিয়া ঘুরবে। সেগুলো আপনাকে এগিয়ে দেবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নিকট কোনও বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সামনে হলিডের হাতছানি।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনি কিছু চাইবেন না, কিন্তু অফার আপনার দিকে আসতেই থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

চুপ করে বসে থাকুন, দিনটিকে চোখের সামনে দিয়ে জাস্ট বয়ে যেতে দিন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অন্যরা কী ভাবছে, তা নিয়ে অত ভাববেন না! নিজের মতো করে চলুন, ভাবুন, কাজ করুন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ নিজের মধ্যে অনেকটা আত্মবিশ্বাস সংগ্রহ করে ফেলবেন।  

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের দুনিয়ায় নতুন কোনও দরজা খুলে যেতে পারে। যা আপনার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা দূর করবে। রোমান্সে অনেক উত্তেজক ঘটনা ঘটবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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