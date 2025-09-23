Naina Ganguly: প্রেমের নামে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন! টলিপাড়ার কোরিওগ্রাফারের 'মুখোশ' খুললেন অভিনেত্রী...
Naina Ganguly: জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠার পর আচমকাই উধাও হয়ে যান টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় সামনে আনলেন তাঁর উপর হওয়া অকথ্য অত্যাচারের কথা। স্পষ্টও করে দিলেন যে, তিনি আর চুপ থাকবেন না।
তিনি আরও লেখেন, 'কলকাতার এক কোরিওগ্রাফারের সঙ্গে শেষ কিছু বছর আমি সম্পর্কে ছিলাম। কিন্তু এবার এই প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্কে থাকার মাশুল গুনতে হচ্ছে। দিনের পর দিন অত্যাচার, শারীরিক নির্যাতনে আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। এবার তার নাম ও পরিচয় আপনাদের সামনে আনতে চলেছি।'
