TMC Leader Death: ট্রাকের নীচে পিষ্ট হয়ে ছিন্নভিন্ন তৃণমূল নেতা! কয়েক কিমি টেনে ছিঁচড়ে নিয়ে গেল বাইক, মেয়েকে নিয়ে ফেরা আর হল না...

TMC Leader Death: ট্রাকের নীচে পিষ্ট হয়ে ছিন্নভিন্ন তৃণমূল নেতা! কয়েক কিমি টেনে ছিঁচড়ে নিয়ে গেল বাইক, মেয়েকে নিয়ে ফেরা আর হল না...
Jalpaiguri: মেয়েকে টিউশন থেকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতা লুৎফর রহমানকে পিষে দিল ট্রাক। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই আত্মীয় পরিজনদের একাংশ জাতীয় সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড় অবরোধ করে পুলিসকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। খবর পেয়ে বিরাট পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনেন। বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। বহু গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে।
পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরে পুলিসের আশ্বাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পুলিস ঘাতক লরিটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিস। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিস সুপার জানান, রাস্তা অবরোধ এবং পুলিসের গাড়ি ভাঙচুর সহ সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুরের অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিসিটিভি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পাশাপাশি ঘাতক লরিটিকে আটক করার পাশাপাশি লরির একজন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে মোটরবাইক।
