Zee News Bengali
TMC Leader Death: ট্রাকের নীচে পিষ্ট হয়ে ছিন্নভিন্ন তৃণমূল নেতা! কয়েক কিমি টেনে ছিঁচড়ে নিয়ে গেল বাইক, মেয়েকে নিয়ে ফেরা আর হল না...

Jalpaiguri: মেয়েকে টিউশন থেকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতা লুৎফর রহমানকে পিষে দিল ট্রাক। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই আত্মীয় পরিজনদের একাংশ জাতীয় সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড় অবরোধ করে পুলিসকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। খবর পেয়ে বিরাট পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনেন। বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। বহু গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে।  

| Feb 11, 2026, 10:32 AM IST
1/9

মৃত তৃণমূল নেতা

প্রদ্যুত্‍ দাস: মেয়েকে টিউশন থেকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পরিণতি। ভয়ংকর দুর্ঘটনার বলি জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতা লুৎফর রহমান। 

2/9

মৃত তৃণমূল নেতা

মঙ্গলবার রাতে জলপাইগুড়ির গোশালা মোড় এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।  

3/9

মৃত তৃণমূল নেতা

লুৎফর রহমান জলপাইগুড়ি সদর ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ছিলেন। ঘটনায় লুৎফর রহমানের কন্যা গুরুতর জখম অবস্থায় বর্তমানে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন।  

4/9

মৃত তৃণমূল নেতা

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে নিজের বাইকে মেয়েকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন লুৎফর রহমান। সেই সময় একটি প্রচণ্ড গতিতে আসা ট্রাক তাঁর বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে লুৎফর রহমানের মেয়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়লেও, লুৎফর রহমান ট্রাকের নিচে পিষ্ট হন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।  

5/9

মৃত তৃণমূল নেতা

দুর্ঘটনাটি আরও ভয়াবহ রূপ নেয় যখন দেখা যায়, বাইকটি ট্রাকের নীচে আটকে যায়। ওই অবস্থাতেই কয়েক কিমি চলে যায় ট্রাকটি। ঘর্ষণের জেরে বাইকে আগুন ধরে যায়।  

6/9

মৃত তৃণমূল নেতা

বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে পুলিস ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করতে পারলেও চালক ও খালাসি পলাতক।  

7/9

মৃত তৃণমূল নেতা

নেতার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ আত্মীয়-পরিজন ও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা জাতীয় সড়কের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড় অবরোধ করেন।   

8/9

মৃত তৃণমূল নেতা

পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাঁদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান উত্তেজিত জনতা। দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে, তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট। অভিযোগ ওঠে, পুলিসের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়।  

9/9

মৃত তৃণমূল নেতা

পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরে পুলিসের আশ্বাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পুলিস ঘাতক লরিটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিস। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিস সুপার জানান, রাস্তা অবরোধ এবং পুলিসের গাড়ি ভাঙচুর সহ সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুরের অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিসিটিভি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পাশাপাশি ঘাতক লরিটিকে আটক করার পাশাপাশি লরির একজন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে মোটরবাইক।

