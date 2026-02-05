English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Lakshmir Bhandar: লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য কোথায় কীভাবে আবেদন করবেন? কী কী প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রয়োজন আপনার? জলের মতো বুঝে নিন

Lakshmir Bhandar: রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে বিরাট ঘোষণা। লক্ষ্মীর ভান্ডারে বাড়ছে ৫০০ টাকা। এখনও অনেকেই এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত নন। তাঁরা জেনে নিন লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য কীভাবে আবেদন করবেন? কী কী  প্রয়োজনীয় নথি লাগবে?   

| Feb 05, 2026, 06:12 PM IST
1/10

লক্ষ্মীর ভান্ডারে বাড়ল ৫০০ টাকা

Lakshmir Bhandar

ভোটমুখী বাংলায় বাড়ল লক্ষ্মীর ভান্ডার। বিরাট ঘোষণা রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে। এই প্রকল্পভোগীরা এবার থেকে প্রতিমাসে আরও ৫০০ টাকা করে বেশি পাবেন।   

2/10

কাদের জন্য কী থাকছে?

What is there for whom?

বর্তমানে লক্ষ্মীর ভান্ডারে সাধারণ শ্রেণির মহিলারা পান ১০০০ টাকা। তাঁরা পাবেন ১৫০০ টাকা। তফশিলি ও জনজাতির মহিলারা পান ১২০০ টাকা। তাঁরা পাবেন ১৭০০ টাকা।   

3/10

লক্ষ্মীর ভান্ডারে আরও বিনিয়োগ

Lakshmir Bhandar Project

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের জন্য আগে ২৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। এবার বরাদ্দ হল ১৫ হাজার কোটি টাকা।  

4/10

লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য কীভাবে আবেদন করবেন?

How to apply for Lakshmir Bhandar

পশ্চিমবঙ্গের ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী মহিলারা দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এসে বিনামূল্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার ফর্মে আবেদন করতে পারবেন। 

5/10

কী কী প্রয়োজনীয় নথি লাগবে?

What are the required documents?

স্বাস্থ্যসাথী, আধার কার্ড, এবং ব্যাংকের তথ্য দিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে ক্যাম্পে জমা দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সংগ্রহ করুতে হয়।   

6/10

ফর্ম সংগ্রহ ও জমা

Form collection and submission

দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডারের ফর্ম নিয়ে বা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় নথি জুড়ে করে জমা দিতে হবে।   

7/10

যোগ্যতা

Qualifications

আবেদনকারিণীকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। এবং তাঁর পরিবাররে কারোর নাম স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের অধীনে থাকতে হবে।  

8/10

সমস্ত তথ্য সঠিক

All the information is correct

আবেদনকারিণী একটি ঘোষণাপত্রে জানাতে হবেব যে, তিনি এই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা। পাশাপাশি জানাতে হবে যে, কোনও সরকারি সংস্থা বা চাকরি থেকে মাসমাইনে বা পেনশন পান না। উল্লেখ করতে হবে তাঁর দেওয়া সমস্ত তথ্য সঠিক।  

9/10

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

Required documents

পূরণ করা লক্ষ্মীর ভান্ডারের আবেদন ফর্ম, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জেরক্স কপি, আধার কার্ডের জেরক্স কপি, তফশিলি জাতি (এসসি/এলটি) সার্টিফিকেট (যদি থাকে), ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পাসবুকের প্রথম পাতার জেরক্স কপি (নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হতে হবে) ও একটি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি।  

10/10

যাচাইকরণ

Verification

লক্ষ্মীর ভান্ডারের ফর্ম  জমা দেওয়ার পর বিডিও বা এসডিও দ্বারা তথ্য যাচাই করা হবে এবং জেলাশাসকের অনুমোদনের পরই টাকা সরাসরি আবেদনকারিণীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে।  

