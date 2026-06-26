/হিস হিস... ঘরে সাপ ঢুকছে? আগাম সতর্ক করে সাপের কামড় থেকে আপনাকে বাঁচাবে এই অ্যাপ

Snake Detecting App: ভারতে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ সাপের কামড়ের শিকার হন। তাই এই অ্যাপটি খুবই কার্যকরী হতে চলেছে গ্রাম, খামার এবং জঙ্গলের কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষদের জন্য। এই অ্যাপটি আপনাকে ঘরে সাপ ঢোকার আগেই সতর্ক করবে। রাস্তায় সাপের কামড় থেকে রক্ষা করবে। কীভাবে এই অ্যাপটি ব্যবহার করবেন তা জেনে নিন।
বিগ ৪ ম্যাপার অ্যাপটি সাপ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য অন্যতম জনপ্রিয় একটি অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাঁদের আশেপাশের এলাকায় কোথায় সাপ আছে, কোন এলাকাগুলো বেশি বিপজ্জনক, তা দেখতে পারেন।
ফলে মানুষ আগাম সতর্ক হতে পারেন। এড়িয়ে চলতে পারেন সেইসব এলাকা। বিশেষ করে মাঠে কর্মরত কৃষক, বনের কাছাকাছি বসবাসকারী এবং যারা রাতে বাইরে বের হন, তাদের জন্য এই অ্যাপ খুবই উপযোগী।
বিগ ৪ ম্যাপার অ্যাপটি জিপিএস-এর মাধ্যমে চলে। ফলে ঘরের কাছাকাছি সাপ থাকলে তা যেমন দেখিয়ে দেয়, তেমনই বিপজ্জনক এলাকা শনাক্ত করতে পারে।
অ্যাপটি বিভিন্ন প্রজাতির সাপের ছবি ও তথ্যও দিয়ে থাকে। ফলে সাপ চিনতে সুবিধা হয়। কোন সাপ বিষধর, তা শনাক্তকরণ আরও সহজ করে তোলে।
ভারতের সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষধর সাপের মধ্যে রয়েছে কোবরা, কমন ক্রেইট, রাসেল'স ভাইপার এবং স-স্কেলড ভাইপার। এগুলির সম্পর্কেও বিশেষভাবে তথ্য দিয়ে সহায়তা করে থাকে বিগ ৪ ম্যাপার অ্যাপটি।