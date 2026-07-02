/কোন ঘনিষ্ঠের সঙ্গে ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল দেবরাজ? কীভাবে ধরা পড়ল STF–র জালে? সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

Debraj Chakraborty Arrest: হাইকোর্টে রক্ষাকবচ খারিজ হওয়ার পর থেকেই সে পলাতক ছিল। গত ১০ দিন ধরে সে রাঁচির কাছের একটি হোটেলে লুকিয়ে ছিল। এর আগে সে কালিম্পং সহ একাধিক জায়গায় ডেরা বদলেছে।
অয়ন ঘোষাল: গ্রেফতারির পর নীরব অভিষেক ঘনিষ্ঠ দেবরাজ চক্রবর্তী। রাজ্য পুলিসের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তাকে বুধবার রাতে পুরুলিয়ার ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে গ্রেফতার করে।
ঠিক কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল দেবরাজ? কীভাবে STF-র জালে ধরা পড়ে দেবরাজ?
জানা গিয়েছে, রাঁচির এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেবরাজের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই ব্যবসায়ীর রিসোর্টে টাকা ঢেলেছিল দেবরাজ। বেশ কয়েক কোটি টাকা।
সেখানেই একটি হোটেলে দেবরাজ লুকিয়ে ছিল প্রায় গত ১০ দিন। হোটেলটি রাঁচি থেকে কিছুটা দূরে। যেটি পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ড সীমানার খুব কাছে। হোটেলের রুমে তার সঙ্গে দেবরাজের এক ঘনিষ্ঠ যুবক ছিলেন। তাঁকে ট্র্যাক করে দেবরাজ এর খোঁজ পায় STF।
এই ১০ দিনে উত্তরবঙ্গের কালিম্পং থেকে শুরু করে একাধিকবার ডেরা বদল করে দেবরাজ। গত মাসের ১৬ তারিখ থেকেই দেবরাজ নিজের ঠিকানা বা মাথা গোঁজার আশ্রয় পাল্টাতে শুরু করে।
হাইকোর্টে রক্ষাকবচ খারিজ হয়ে যাওয়ায় বন্ধ করে দেয় নিজের ফোন। ওই ব্যবসায়ীর বন্ধু, যে দেবরাজের কমন ফ্রেন্ড তার ফোন থেকেই প্রয়োজনীয় ফোনগুলো করতে শুরু করে। তাতেও শেষ রক্ষা হল না। সেই ফোন এবং সেই বন্ধুকে ট্র্যাক করেই জালে এল বাগুইআটির বাঘ।
উল্লেখ্য, আরও বিপাকে বাগুইআটির বাঘ। দেবরাজ চক্রবর্তী বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলায় তদন্ত করবে ইডি। ইডি সূত্রে দাবি, বাগুইহাটি থানায় যে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল মূলত তোলাবাজির অভিযোগে সেই মামলায় এবার ইসিআইআর দায়ের করা হচ্ছে ইডির তরফে। দুর্নীতির পরিমাণ এবং টাকার বিপুল অঙ্কের তদন্তভার নিতে চলেছে ইডি। প্রসঙ্গত নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই তার বাড়িতে আগে গিয়েছিল ইডি এবং সিবিআই। এবার নতুন করে ইডি স্ক্যানারে এলেন দেবরাজ চক্রবর্তী। ১৩০০ কোটির দুর্নীতির তদন্তভার নিতে চলেছে ইডি।