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উপহারের বন্যা, গায়িকার বাড়িতেও পৌঁছে যেত...! কীভাবে অদিতিকে বিয়ের জন্য রাজি করেছিলেন দেবরাজ?

Published: Jul 03, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:02 PM IST

How Debraj Chakraborty Proposed Aditi Munshi: কীর্তনের সুরে মন মজেছিল নেতার! দেবরাজ-অদিতির দাম্পত্য জীবন ও ভালোবাসার অন্দরমহল কী বলছে? খোলসা হল প্রেমের রসায়ন

Debraj Chakraborty Proposed Aditi Munshi1/7

উপহারের ডালি থেকে বিয়ের পিঁড়ি

জি বাংলার 'সা রে গা মা পা' (২০১৫) মঞ্চে ভক্তিগীতি ও কীর্তন গেয়ে রাতারাতি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন অদিতি মুন্সি। আর তাঁর এই গানের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল এক নতুন জীবন অধ্যায়। অদিতির মিষ্টি গলা আর রূপের জাদুতে মন হারিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী।

Debraj Chakraborty Proposed Aditi Munshi2/7

গানের মঞ্চ থেকে প্রেমের শুরু

ব্যবসায়ীর বাড়ির মেয়ে এরপর সরকারি ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার ডাক পেতেন অদিতি। বিশেষ করে দেবরাজের এলাকার অনুষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত আমন্ত্রণ জানানো হত তাঁকে। আর প্রতিবার অনুষ্ঠান শেষে অদিতি পেতেন সুন্দর সুন্দর ফুলের তোড়া, মিষ্টি, উত্তরীয় এবং ফটো ফ্রেম। কিন্তু সাধারণ উপহার হলেও, তা অত্যন্ত যত্ন নিয়ে অদিতির হাতে তুলে দেওয়া হত।

Debraj Chakraborty Proposed Aditi Munshi3/7

সন্দেহ ও চমক

ধীরে ধীরে উপহারের সিলসিলা বাড়তেই থাকে। এমনকি অনুষ্ঠান ছাড়া অদিতির বাড়িতেও পৌঁছে যেত ফুলের তোড়া। তখনই গায়িকার মনে কিছুটা সন্দেহ দানা বাঁধে যে, কেন দেবরাজ তাঁকে এভাবে এত উপহার দিচ্ছেন? আসলে ততদিনে অদিতি নিজের অজান্তেই দেবরাজের মন জয় করে ফেলেছিলেন।

Debraj Chakraborty Proposed Aditi Munshi4/7

অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ নাকি প্রেম?

অদিতি এবং দেবরাজ— দু'জনেই চিন্তাভাবনার দিক থেকে কিছুটা পুরনোপন্থী। তাই কোনো আড়ম্বরপূর্ণ প্রেম নয়, দেবরাজ সরাসরি অদিতির বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিয়ের প্রস্তাব পাঠান।

Debraj Chakraborty Proposed Aditi Munshi5/7

বাড়িতে রাজি করালেন কীভাবে?

দুই পরিবারের সম্মতিতে দেখাশোনা করেই ধুমধাম করে চার হাত এক হয় তাঁদের। যাকে বলা যেতে পারে একদম খাঁটি 'অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ'। বর্তমানে তাঁরা এক ফুটফুটে সন্তানের বাবা-মা। 

Debraj Chakraborty Proposed Aditi Munshi6/7

এখন কেমন রসায়ন দম্পতির?

সম্প্রতি ২০২৬-এর নির্বাচনে রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্র থেকে হেরে যান অদিতি এবং আর্থিক দুর্নীতিসহ বেশ কিছু অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন স্বামী দেবরাজ।

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দেবরাজের গ্রেফতারের পর অদিতির অবস্থা

তবে এই কঠিন সময়েও স্বামীর পাশে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছেন অদিতি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, স্বামীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হলে এবং তাঁর জেল হলে, তিনি নিজেও স্বামীর সাথে জেলে যেতে রাজি আছেন।

TAGS:
Debraj Chakraborty
Aditi Munshi

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