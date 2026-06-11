Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Godzilla El Nino coming: ৪৭ ডিগ্রি পেরোল পারদ! সুপার এল নিনোর কোপে ভারতের এই রাজ্যগুলিতে চরম বিপদ

Godzilla El Nino coming: ৪৭ ডিগ্রি পেরোল পারদ! সুপার এল নিনোর কোপে ভারতের এই রাজ্যগুলিতে চরম বিপদ

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 11, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:36 PM IST

Super El Niño: সুপার এল নিনোর ‘অ্যাটাক’! ২০২৬-এ খরা আর চরম গরমে পুড়বে ভারতের কোন কোন রাজ্য? খরা নাকি ফ্ল্যাশ ফ্লাড? ২০২৬-এ মহাশক্তিশালী ‘এল নিনো’র হিটলিস্টে রয়েছে আপনার জেলাও?

 

Super El Niño1/8

সুপার এল নিনোর ‘অ্যাটাক’!

২০২৬ সালে ভারতের আবহাওয়াকে ওলটপালট করতে তৈরি এক মহাশক্তিশালী ‘সুপার এল নিনো’ (Super El Niño)। প্রশান্ত মহাসাগরের এই রহস্যময় উষ্ণায়নের জেরে এবার ভারতের মৌসুমি বায়ু মানে বর্ষা কার্যত খাদের কিনারে। আবহাওয়া দফতরের (IMD) লেটেস্ট রিপোর্ট বলছে, এবার দেশে বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম (LPA-এর মাত্র ৯০%) হতে পারে, যা ২০১৫ সালের রেকর্ড খরাকেও টেক্কা দিতে পারে।

Super El Niño2/8

সুপার এল নিনোর ‘অ্যাটাক’!

পরিস্থিতি এতটাই গম্ভীর যে, ৬০% চান্স রয়েছে এবারের বর্ষা পুরোপুরি ঘাটতিতেই থাকবে। আরও চিন্তার বিষয় হল, খরা কাটানোর ‘অক্সিজেন’ অর্থাৎ পজিটিভ ইন্ডিয়ান ওশেন ডাইপোল-এরও কোনও দেখা নেই। ৪ জুন কেরলে দেরিতে বর্ষা ঢোকার পর থেকেই এল নিনোর দাপট শুরু হয়ে গিয়েছে।

Super El Niño3/8

‘হিটওয়েভ’ ও চরম গরমে ফুটবে যে সব রাজ্য ও জেলা

এই চরম খামখেয়ালি আবহাওয়ার হিটলিস্টে রয়েছে ভারতের একাধিক রাজ্য ও জেলা। দেখে নিন কোন কোন এলাকা সবচেয়ে বেশি বিপদে-  বৃষ্টির আকালের কারণে উত্তর-পশ্চিমের সমভূমি এবং পূর্ব ভারতে সূর্যদেব একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবেন। হাই-রিস্ক জোনে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যগুলিতে রেকর্ড ব্রেকিং তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভের অ্যালার্ট রয়েছে।

Super El Niño4/8

‘হিটওয়েভ’ ও চরম গরমে ফুটবে যে সব রাজ্য ও জেলা

ফুটছে যে সব জেলা সেগুলি হল- উত্তরপ্রদেশের বান্দা এবং মহারাষ্ট্রের ব্রহ্মপুরী-র মতো এলাকায় পারদ ৪৪ ডিগ্রি থেকে ৪৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছে! আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হওয়ার আশঙ্কা।

Super El Niño5/8

খরা আবহেও কিছু জেলায় ‘ফ্ল্যাশ ফ্লাড’ বা বন্যার থ্রেট!

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটাই সত্যি—এল নিনোর সাইড এফেক্ট হিসেবে দেশের কিছু বৃষ্টিপ্রবণ এলাকায় হঠাতই ‘মেঘভাঙা’ অতিবৃষ্টির তাণ্ডব দেখা যায়।

Super El Niño6/8

খরা আবহেও কিছু জেলায় ‘ফ্ল্যাশ ফ্লাড’ বা বন্যার থ্রেট!

মধ্য ভারতের এই বেল্টটি এবার জোড়া ফলায় কাঁপছে। এখানে ২৫০ মিলিমিটারের বেশি মারাত্মক ডাউনপোরের সম্ভাবনা একধাক্কায় প্রায় ৫৯% বেড়ে গেছে। ফলে একদিকে খরা আর অন্যদিকে আচমকা বন্যা—এই দুইয়ের কবলে পড়তে চলেছে এই জোন।

Super El Niño7/8

‘ফ্ল্যাশ ফ্লাড’

একমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়া দেশের বাকি অংশে ২০২৬-এর এই সুপার এল নিনো বড়সড় বিপর্যয় নিয়ে আসছে। একদিকে জলের হাহাকার ও রেকর্ড হিটওয়েভ, অন্যদিকে সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ায় আকস্মিক বন্যার ভ্রুকুটি—সব মিলিয়ে ভারতের কৃষি ও আমজনতার পকেট, দুইয়ের ওপরেই বড় ধাক্কা আসতে চলেছে।

Super El Niño8/8

‘ফ্ল্যাশ ফ্লাড’

একদিকে উত্তর ও পূর্ব ভারতের জেলাগুলিতে জলের হাহাকার ও রেকর্ড গরম, অন্যদিকে মধ্য ভারতের কিছু অংশে আকস্মিক অতিবৃষ্টির জোড়া ফলায় বিপর্যস্ত হতে পারে জনজীবন।

 

TAGS:
SuperElNino2026
IndianMonsoon
Monsoon2026
WeatherForecast
IMDAlert
HeatwaveAlert
DroughtRisk
Flashflood
ExtremeWeather

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সরকারিতে বেড পাচ্ছেন না? এবার নিঃখরচায় ভর্তি হওয়া যাবে বেসরকারি হাসপাতালে!
West Bengal healthcare reform51 min ago
2
Ujjwala LPG scheme1 hr ago
3
lionel messi1 hr ago
4
Trumps big warning2 hrs ago
5
Ayushman Bharat Scheme2 hrs ago